Órtesis inteligentes con sensores y videojuegos buscan mejorar la rehabilitación infantil en Chile

Mejorar la adherencia al uso de órtesis en procesos de rehabilitación pediátrica es el objetivo de un proyecto desarrollado por la Universidad de La Frontera (UFRO) en conjunto con Teletón. La iniciativa dio origen a un prototipo de órtesis inteligentes para manos y brazos que incorpora sensores y herramientas de gamificación, con el fin de optimizar el seguimiento terapéutico en niños, niñas y adolescentes.

El desarrollo surge en un contexto donde el acceso y la adherencia al tratamiento ortésico continúan siendo un desafío. Según datos de Teletón, cerca del 70% de sus usuarios requiere al menos una órtesis durante su proceso de rehabilitación. A nivel internacional, solo el 15% de las personas que necesitan órtesis de miembro superior acceden a ellas.

Un problema de adherencia en la rehabilitación pediátrica

Uno de los principales obstáculos en la recuperación infantil es verificar si las órtesis se utilizan conforme a la prescripción clínica. Actualmente, gran parte de esa información se obtiene a través del auto-reporte, un método subjetivo que puede dificultar decisiones terapéuticas y afectar los resultados a largo plazo.

“Estamos promoviendo la adherencia a tratamiento ortésico, implementado la sensorización de órtesis de manos y brazos en niños, niñas y adolescentes que presentan alteraciones del sistema nervioso central”, explica Bastián Gutiérrez, terapeuta ocupacional, académico UFRO y director del proyecto.

El sistema incorpora sensores que registran datos de movimiento y otros parámetros aún en estudio. Esa información se sincroniza con una plataforma digital de monitoreo accesible para usuarios, familiares y profesionales rehabilitadores. En la práctica, permite conocer cuánto tiempo se utiliza la órtesis, fomentar la movilidad del miembro afectado, controlar un juego digital y detectar posibles riesgos asociados al abandono del tratamiento.

Videojuegos como herramienta terapéutica

Uno de los componentes centrales del proyecto es la gamificación. El prototipo integra experiencias a través de videojuegos que son codiseñados junto a pacientes, familiares y equipos clínicos. La idea es reforzar la motivación mediante desafíos y recompensas virtuales asociadas al uso del dispositivo.

Estudios internacionales han advertido altas tasas de abandono en el uso de órtesis, vinculadas a incomodidad, percepción de ineficacia o falta de motivación, factores que pueden comprometer el tratamiento. Frente a ese escenario, el componente lúdico busca transformar la experiencia terapéutica en un proceso más atractivo y sostenido en el tiempo.

“Es un trabajo que une tecnología, innovación y rehabilitación, lo que nos permitirá hacer un seguimiento efectivo dentro del proceso de rehabilitación de nuestros pacientes”, sostiene el director del Instituto Teletón Araucanía, Dr. Iván Barbosa.

Validación y proyección nacional

El proyecto es desarrollado por un equipo interdisciplinario integrado por terapeutas ocupacionales, kinesiólogo, ingenieros informáticos y electrónicos de la UFRO, en colaboración con el Instituto Teletón de La Araucanía.

El prototipo funcional ya superó pruebas de laboratorio y durante 2026 iniciará su fase de validación con usuarios, donde se evaluarán indicadores como aceptabilidad y confiabilidad. “La meta es contar con una herramienta que apoye la toma de decisiones clínicas y, al mismo tiempo, haga más amigable y motivador el proceso de rehabilitación para las niñas, niños, y adolescentes”, añade Gutiérrez.

En la misma línea, la directora de Innovación y Transferencia Tecnológica, Paola Durán, destaca que “este convenio que hemos firmado con el Instituto Teletón nos permite dar valor agregado a nuestro conocimiento al generar soluciones que aportan a la calidad de vida de las personas”.

Los investigadores proyectan escalar la iniciativa hacia otros centros Teletón del país, con el objetivo de contribuir a procesos de rehabilitación más efectivos, personalizados y sostenibles, incorporando datos objetivos como respaldo permanente a la decisión clínica.