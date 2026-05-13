Universidades lanzan centro de investigación de logística y transporte para el desarrollo del país

El pasado martes 28 de abril se realizó el lanzamiento del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (CATLEC), centro de Interés Nacional que lideran de manera conjunta la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad Andrés Bello (UNAB), y en el que además participan la Universidad de Concepción y la Universidad de Los Andes.

El lanzamiento de CATLEC se realizó en el Salón de Honor San Alberto Hurtado de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, instancia que contó con la participación del rector de la PUC, Juan Carlos de la Llera y del rector de la UNAB, Julio Castro. Además, concurrieron el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Linconao; Balmaceda, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto a representantes del mundo público y privado, la academia y actores clave del ecosistema logístico nacional.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del rector De la Llera, quien destacó que “este centro nace con un respaldo amplio y diverso, que reúne al mundo público, privado y académico. Esa colaboración no es solo simbólica: es la base para generar soluciones concretas que impacten el desarrollo del país”.

Desde UNAB, la vicerrectora de Investigación y Doctorado, Carolina Torrealba, subrayó que “llegar a este punto es el resultado de un trabajo sostenido de más de 10 años, con inversión en capacidades, desarrollo de investigadores y colaboración con el sector productivo. Todo ese conocimiento hoy se pone al servicio del país a través de este centro”.

En esa línea, agregó que CATLEC refleja una evolución institucional: “este proyecto recoge una trayectoria que ha combinado investigación, formación doctoral y vinculación con la industria, permitiendo hoy dar un salto hacia iniciativas de mayor impacto y alcance nacional”.

Ciencia aplicada para mejorar la calidad de vida

El centro también se enmarca en una estrategia mayor de fortalecimiento de la investigación con impacto.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, destacó la importancia de la logística y el transporte en la producción de Chile y en la calidad de vida de las personas. En esa línea señaló que “Este tipo de iniciativas permite que ese impacto llegue no solo a los grandes sectores productivos, sino también a pequeños agricultores, emprendedores y territorios que hoy enfrentan mayores barreras de acceso”.

En tanto la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, comentó que “este centro refleja un cambio en la forma de hacer investigación, donde la colaboración entre universidades, industria y sector público permite abordar problemas complejos con soluciones concretas. Es un modelo que fortalece los ecosistemas de innovación y contribuye directamente al desarrollo del país”.

Así, este centro de Interés Nacional se proyecta como un polo estratégico para fortalecer la capacidad país en transporte y logística, con el propósito de contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de Chile.

Con foco en la competitividad, la sostenibilidad y la eficiencia del sistema logístico, el centro impulsará investigación aplicada y multidisciplinaria en áreas clave como logística urbana inteligente, sistemas de transporte y desarrollo territorial

UNAB y una trayectoria que da origen a CATLEC

La participación de la Universidad Andrés Bello en CATLEC se sustenta en más de una década de trabajo en investigación, formación de capital humano y vinculación con la industria en materias de transporte y logística.

CATLEC reúne a cerca de 40 investigadores e investigadoras y trabajará através de cuatro líneas: competitividad logística nacional, logística alimentaria, logística urbana inteligente y sistemas de transporte para ciudades habitables.

Desde la UNAB, la directora alterna del centro, Beatriz Mella, se refirió al enfoque interdisciplinario del proyecto: “este centro es una invitación a colaborar de manera amplia, tanto en Chile como en el extranjero, para abordar desafíos que impactan directamente la calidad de vida de las personas, la equidad territorial y el desarrollo sostenible”.

Logística: un sector estratégico para Chile

El lanzamiento de CATLEC se da en un contexto en que la logística representa cerca del 4% del PIB nacional y cumple un rol fundamental como habilitador de la actividad económica.

En ese escenario, el desarrollo de investigación aplicada y su transferencia a políticas públicas y al sector productivo se vuelve clave para enfrentar desafíos como la conectividad territorial, la eficiencia del transporte y la sostenibilidad urbana.

En esa línea el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, señaló que “no hay buena política pública sin datos, evidencia y análisis interdisciplinario. En ese sentido, centros como CATLEC son fundamentales para fortalecer la toma de decisiones, mejorar la planificación y avanzar hacia sistemas de transporte y logística más eficientes y sostenibles”.