Diálogos con el Futuro reunió a líderes de la región para pensar los desafíos del mañana

La ciudad de Tarija, en Bolivia, fue sede del Tercer Encuentro de Diálogos con el Futuro, una instancia internacional que durante dos jornadas congregó a autoridades, académicos, representantes de organismos internacionales y actores de la sociedad civil para reflexionar sobre los principales desafíos que marcarán las próximas décadas.

Bajo el lema inspirado en la abeja como símbolo de colaboración, inteligencia colectiva y trabajo en red, el encuentro comenzó con la intervención artística Volando por el futuro, dando inicio a una agenda centrada en temas como democracia, inteligencia artificial, transformación tecnológica, integración regional y desarrollo sostenible.

La iniciativa fue organizada por el movimiento ciudadano Tarija Dialoga, en conjunto con Congreso Futuro, la Fundación Encuentros del Futuro y el Senado de Chile. Con ediciones previas realizadas en España y Marruecos, el encuentro continúa ampliando una red internacional de cooperación basada en el diálogo, la ciencia y la construcción colectiva de soluciones para el largo plazo.

Uno de los hitos más relevantes de esta edición fue la constitución oficial de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Bolivia, una instancia parlamentaria permanente destinada a incorporar la prospectiva y el análisis estratégico en la elaboración de políticas públicas. La comisión fue impulsada con el apoyo del Senado de Chile y de Congreso Futuro.

La ceremonia contó con la participación presencial de la senadora Ximena Órdenes, en representación del Senado chileno, mientras que la presidenta de la corporación, Paulina Núñez, intervino de manera telemática. Entre sus objetivos, la nueva instancia buscará identificar tendencias, riesgos y oportunidades emergentes, además de generar recomendaciones para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado.

La creación de esta comisión ocurre en un contexto especialmente complejo para Bolivia. El gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una creciente presión social, marcada por movilizaciones de sindicatos, transportistas y organizaciones campesinas que exigen su renuncia. A ello se suma un escenario económico adverso: el Fondo Monetario Internacional proyecta que el país cerrará 2026 con una contracción de 3,3% de su Producto Interno Bruto.

En ese escenario, la puesta en marcha de una comisión orientada a pensar el futuro adquiere una relevancia particular, al buscar instalar capacidades institucionales para anticipar desafíos y construir acuerdos estratégicos en medio de la contingencia.

Otro de los momentos destacados del encuentro fue el conversatorio en torno al libro Democracia y Futuro, que contó con la participación de Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y fundador de Congreso Futuro.

Durante su exposición, Girardi alertó sobre los riesgos que enfrenta la democracia frente a la creciente concentración del poder tecnológico.

“Silicon Valley está reemplazando el rol de la política en el mundo. Está muriendo la política, está desapareciendo la capacidad de pensamiento, están debilitándose las democracias liberales, y esto es intencional. Hay una visión ideológica, libertaria y transhumanista, que se apropia de la humanidad y empieza a apropiarse monopólicamente del futuro”, afirmó en el panel.

La jornada también contó con la participación del filósofo español José María Lassalle, además de académicos, autoridades y representantes iberoamericanos que analizaron temas vinculados a gobernanza, transformación digital y el papel estratégico que puede desempeñar el Sur Global frente a los desafíos globales.

Los debates, propuestas y acuerdos surgidos en Tarija forman parte de la construcción de la Agenda Bolivia 2040, una iniciativa que busca proyectar una visión compartida de desarrollo para los próximos 15 años y fortalecer la capacidad de anticipación de las instituciones frente a los cambios que marcarán el futuro de la región.