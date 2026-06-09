Convocan a estudiantes del sur de Chile a innovar en movilidad, infraestructura y sostenibilidad

La Universidad Católica de Temuco, a través de su Programa de Emprendimiento y Empleabilidad, junto a ISA Vías, lanzó Innspira 2026, concurso de innovación abierta orientado a impulsar soluciones aplicadas a desafíos reales del territorio desde la participación de estudiantes de educación superior.

Innspira es un espacio de innovación abierta a estudiantes de educación superior, que promueve la generación de soluciones innovadoras a problemáticas vinculadas a movilidad, infraestructura y sostenibilidad, fomentando además el trabajo interdisciplinario y la creación de redes entre distintos actores del ecosistema.

A través de talleres, mentorías y metodologías de innovación, los equipos participantes podrán desarrollar sus propuestas, fortalecer habilidades de emprendimiento y comunicación, y proyectar soluciones con potencial de aplicación en contextos reales.

En esta edición, Innspira mantiene su foco en movilidad y suma nuevas líneas de trabajo vinculadas al medioambiente, la tecnología y la construcción verde. Según explicó Francisco Rodríguez, coordinador del Programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la Dirección de Vida Universitaria UCT, “estos ámbitos permitirán fortalecer el alcance del concurso y proyectarlo con una mirada cada vez más amplia y territorial”.

Para ISA Vías, la iniciativa representa una oportunidad para conectar a estudiantes con desafíos concretos de la industria y proyectar sus ideas hacia soluciones con potencial de implementación. Esa mirada también se relaciona con el trabajo que la empresa ha desarrollado en Chile y con su interés por fortalecer redes de innovación en el sur del país. “Como ISA estamos cumpliendo 15 años trabajando en Chile y buscamos seguir desarrollando innovación desde La Araucanía hacia el sur, generando conexiones en todo el territorio”, afirmó Gastón Quintas, subgerente de ISA Vías.

El lanzamiento también permitió conocer la experiencia de Moduvial, equipo ganador de Innspira 2025, que desarrolló una propuesta basada en prefabricados de hormigón reciclado. Su paso por el programa abrió nuevas oportunidades de vinculación, entre ellas la participación en ETM Day, uno de los principales encuentros de emprendimiento, innovación y tecnología del país.

Para Javier Isla, ex participante del programa, la instancia permitió ampliar las redes del proyecto y conectar con otros actores del ecosistema. “Para quienes somos de región, poder asistir a encuentros tan importantes de tecnología e innovación fue una experiencia impresionante. Pudimos conectar con personas de Chile y del extranjero, conocer otras iniciativas y abrir nuevas oportunidades para nuestro proyecto”, comentó.

Convocatoria abierta hasta agosto

Las postulaciones para Innspira 2026 estarán abiertas entre el 4 de junio y el 9 de agosto. Posteriormente, el 14 de agosto se darán a conocer los equipos semifinalistas, quienes accederán a un proceso de formación intensiva a través de un bootcamp entre el 17 y el 28 de agosto.

Las semifinales regionales se llevarán a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre, instancia en la que los equipos seleccionados presentarán sus iniciativas ante un panel evaluador. Finalmente, la gran final de Innspira se realizará el 30 de septiembre, donde las propuestas finalistas competirán por obtener el primer lugar y la oportunidad de desarrollar un producto mínimo viable para su solución.

Las bases del concurso y el formulario de postulación están disponibles en innspira.uct.cl.