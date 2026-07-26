UDI pide al gobierno medidas para apoyar a familiares de carabineros fallecidos en acto de servicio

La jefa de bancada de la UDI, diputada Flor Weisse, llamó al Ejecutivo a evaluar la incorporación de una serie de medidas de apoyo para las familias de los efectivos que fallezcan en actos de servicio, informó emol.

Los miembros de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton y Jaime Coloma, además del diputado Daniel Lilayu, también se sumaron a la petición.

Si bien los parlamentarios gremialistas destacaron los anuncios realizados el viernes por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtieron sobre la falta de propuestas dirigidas a los familiares de los mártires de Carabineros, en especial tras el reciente homicidio del cabo primero Marcos Cosme Barquero.

Por lo mismo, dieron a conocer la “Agenda Mártires de Chile” que elaboraron junto con la bancada UDI, que contiene un total de 16 medidas -de carácter económico, social y laboral- para apoyar a familias de los carabineros que fallezcan en el ejercicio de sus funciones.

“Cada carabinero que sale a cumplir con su deber debe tener la certeza de que, si llega a perder la vida durante un procedimiento policial, el Estado responderá con la misma convicción protegiendo a su familia. Porque honrar a nuestros mártires no puede reducirse sólo a homenajes o ceremonias, sino que debe traducirse en un respaldo permanente y directo para sus hijos, sus cónyuges y sus seres queridos. Esa es una obligación moral del país y estamos convencidos de que es un compromiso que la gran mayoría de los chilenos comparte”, manifestaron.

Agregaron que “es indispensable que ningún funcionario policial viva con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su familia si algún día su vida llega a estar en peligro, y para eso el Estado tiene la obligación de garantizar un respaldo permanente y efectivo para todos sus seres queridos”.

Una de las propuestas consiste en otorgar a las familias una pensión calculada en función del grado que el carabinero habría alcanzado al término de su carrera, y no sólo del que ostentaba al momento de su fallecimiento, con el fin de incrementar de manera significativa el monto del beneficio.

Otra busca establecer un seguro de vida de 10.000 UF para su familia directa; garantizar -a través del Estado- el acceso a una vivienda propia para quienes no hayan sido propietarios de una; financiar la educación de todos sus hijos, desde la etapa prebásica hasta la universitaria, y asegurarles un cupo en los establecimientos de excelencia, entre otras iniciativas.