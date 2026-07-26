Mineduc mantiene suspensión de clase en comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo

El Ministerio de Educación anunció este sábado que mantendrá la suspensión de clase en varias comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Específicamente, debido a los efectos del sistema frontal, se mantiene la suspensión de clases en la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo, el día lunes 27 de julio, y en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, los días 27, 28 y 29 de julio.

Asimismo, los establecimientos educativos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten, podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional.

Finalmente, los establecimientos escolares con baja asistencia en los días de retorno, no verán rebaja de la subvención.