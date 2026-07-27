Investigador que impulsó la biología molecular en Chile es postulado al Premio Nacional de Ciencias

Con más de tres décadas dedicadas a la investigación científica y la formación de nuevas generaciones de investigadores, la Universidad Andrés Bello (UNAB) presentó la candidatura del bioquímico Martín Montecino Leonard al Premio Nacional de Ciencias Naturales, destacando sus aportes pioneros al estudio de la regulación genética y epigenética, así como su contribución al desarrollo de la biomedicina en Chile.

Bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Biomédicas por la University of Massachusetts Medical School, Montecino es actualmente profesor titular y director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la UNAB, espacio que ha consolidado como uno de los principales polos de investigación biomédica del país. En junio de 2026 fue distinguido con la categoría de Profesor Honorario de la universidad, en reconocimiento a su trayectoria científica y su impacto en la formación de estudiantes e investigadores.

Aportes que marcaron la biología molecular en Chile

La candidatura pone en relieve una trayectoria científica que ha sido clave para el desarrollo de la regulación genética y epigenética en Chile. Sus investigaciones han permitido comprender cómo se organiza el material genético y cómo se activan o silencian los genes en procesos fundamentales como la diferenciación celular, la formación del tejido óseo y, más recientemente, el funcionamiento del sistema nervioso, la memoria y el aprendizaje.

Su trabajo también ha sido determinante en la consolidación de capacidades científicas en el país. En 2010 trasladó su laboratorio a la Universidad Andrés Bello, donde impulsó la creación del núcleo científico que posteriormente dio origen al actual Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. Asimismo, se desempeñó como subdirector del Centro de Regulación del Genoma (CRG), Centro de Excelencia FONDAP orientado al fortalecimiento de la investigación genómica en Chile.

“El Dr. Martín Montecino reúne de manera sobresaliente los atributos que distinguen a los galardonados con el Premio Nacional de Ciencias Naturales: excelencia científica sostenida, contribuciones originales y transformadoras al conocimiento, liderazgo académico, impacto en la formación de capital humano avanzado, servicio a la comunidad científica y una contribución significativa al progreso de Chile. Su trayectoria constituye un ejemplo excepcional de dedicación al conocimiento, compromiso con el desarrollo del país y vocación formadora”, aseguró el rector UNAB, profesor Julio Castro, en su carta de apoyo a la postulación del Dr. Montecino.

Su labor ha sido reconocida desde etapas tempranas de su carrera. En 1998 recibió el Premio al Científico Joven Más Destacado otorgado por la Sociedad de Biología de Chile y, en 2004, fue incorporado al Programa Ciencia de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias, iniciativa que reúne a investigadores nacionales de excelencia.

Proyección internacional y legado formativo

Durante los últimos años, el reconocimiento internacional del Dr. Montecino se ha consolidado de manera sostenida. Ha sido distinguido durante cuatro años consecutivos como el científico chileno de mayor impacto en el área de Biología Molecular en el ranking internacional Research.com, posicionándose entre los investigadores más influyentes del mundo en esta disciplina. Además, es profesor adjunto del Department of Biochemistry de la University of Vermont College of Medicine, en Estados Unidos.

Su producción científica contempla cerca de 200 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, además de capítulos de libros, patentes de invención y una extensa participación en proyectos financiados por agencias nacionales e internacionales. A ello se suma una activa colaboración con centros de investigación de Norteamérica y Europa, que ha contribuido a fortalecer la presencia de la investigación biomédica chilena en el escenario internacional.

Junto con su trabajo científico, Montecino ha desarrollado una destacada labor en la formación de capital humano avanzado. Ha dirigido la formación de 16 investigadores postdoctorales y 31 estudiantes de doctorado, además de numerosos tesistas de magíster y pregrado, muchos de los cuales hoy se desempeñan como académicos e investigadores en Chile, Europa y Estados Unidos.

“Su influencia ha dado origen a una verdadera escuela científica, caracterizada por el rigor intelectual, la excelencia metodológica y la búsqueda permanente de conocimiento de frontera. La proyección nacional e internacional de sus estudiantes constituye una evidencia tangible de la profundidad y trascendencia de su labor formativa”, asegura el Rector UNAB, profesor Julio Castro.

Ciencia, academia y políticas públicas

El compromiso del investigador con el desarrollo científico nacional también se ha reflejado en el ámbito de las políticas públicas. Integró el Consejo Superior de Ciencias de CONICYT-FONDECYT, organismo que presidió entre 2017 y 2018, participando activamente en el proceso que culminó con la creación del actual Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Asimismo, ha mantenido una activa participación en sociedades científicas nacionales. Fue presidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile entre 2005 y 2006, convirtiéndose en el primer investigador radicado fuera de Santiago en ocupar ese cargo. Actualmente preside la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile para el período 2025-2027, contribuyendo al fortalecimiento de la investigación de excelencia y al desarrollo estratégico de las ciencias biológicas en el país.

Una trayectoria dedicada al conocimiento

Nacido en Talcahuano en 1964, Martín Montecino inició su formación científica en la Universidad de Concepción, donde estudió Bioquímica y obtuvo posteriormente el grado de magíster en Ciencias. Gracias a una Beca Presidente de la República realizó su doctorado en Estados Unidos, desarrollando investigaciones pioneras sobre los mecanismos moleculares que regulan la expresión génica durante la diferenciación de las células del sistema óseo.

A lo largo de su carrera ha impulsado la creación de programas académicos e iniciativas científicas de alto impacto. En la Universidad de Concepción lideró la creación del Doctorado en Ciencias Biológicas, Área Biología Celular y Molecular, además de encabezar la creación de la carrera de Bioingeniería, de la que fue su primer director. Posteriormente, en la Universidad Andrés Bello, dirigió el Programa de Doctorado en Biociencias Moleculares y fue uno de los principales impulsores del Doctorado en Biomedicina.

Su trayectoria refleja una vida dedicada a la investigación y la docencia, marcada por la generación de conocimiento, el liderazgo académico y la formación de nuevas generaciones de científicos, contribuyendo al desarrollo de una escuela nacional de investigación en biología molecular y regulación epigenética con proyección internacional.