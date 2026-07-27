Alejandro Aravena y Smiljan Radić, ganadores del Premio Nacional de Arquitectura 2026

En una sesión extraordinaria del Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile realizada este lunes 27 de julio, luego de la presentación de la terna de finalistas, la entidad escogió como ganadores del Premio Nacional de Arquitectura 2026 a los arquitectos Alejandro Aravena Mori y Smiljan Radić Clarke.

Considerando el carácter excepcional de la obtención del Premio Pritzker de Arquitectura por dos arquitectos chilenos, y en reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido de manera decisiva a proyectar la arquitectura chilena en el escenario internacional, el Colegio confirió este premio conjunto como homenaje a una obra de excelencia, ampliamente reconocida por su calidad, influencia y aporte al desarrollo de la disciplina, constituyendo un legado de valor excepcional para la arquitectura nacional.

“Este reconocimiento tiene un significado muy especial. No sólo distingue dos trayectorias de excelencia, sino también un momento histórico para la arquitectura chilena. Las obras de Alejandro Aravena y Smiljan Radić han demostrado que es posible desarrollar una arquitectura profundamente vinculada a nuestro territorio y, al mismo tiempo, capaz de dialogar con el mundo e influir en él. Por eso, el Directorio Nacional estimó que correspondía otorgar este galardón conjunto, como una forma de valorar el enorme aporte que ambos han realizado al prestigio y la proyección internacional de la arquitectura de nuestro país”, declaró el presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, Rodolfo Jiménez.

La obra de Alejandro Aravena Mori y Smiljan Radić Clarke, Premio Nacional de Arquitectura 2026, además será expuesta durante la próxima XXIV Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile y acompañada de una conferencia magistral abierta a todos los miembros de la orden.

El Premio Nacional de Arquitectura es la máxima distinción que puede recibir un arquitecto, arquitecta o equipo de estos, cuya trayectoria y desempeño ético y profesional haya marcado un ejemplo para todos los y las arquitectas, en cualquiera de las manifestaciones del ejercicio profesional, ya sea en el campo de la ejecución de obras de arquitectura, labores académicas, gremiales, de servicio o gestión pública.

El proceso de elección del Premio Nacional de Arquitectura, que cabe destacar es el único galardón nacional que desde 1969 otorga una institución externa al Estado, valora junto con la obra construida, las actividades gremiales o públicas en beneficio de la profesión, la actividad académica así como las de extensión, la trascendencia pública de su obra, y el desempeño ético de su actividad.

Alejandro Aravena Mori (1967)

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1993 estudió Historia y Teoría en la IUAV, y grabado en la Accademia di Belle Arti di Venezia.

En 1994, estableció su propia oficina, Alejandro Aravena Arquitectos. Desde 2000 hasta 2005, fue profesor en la Universidad de Harvard, donde fundó ELEMENTAL —junto con Andres Iacobelli—, oficina que dirige desde 2001. Desde 2009 hasta 2015, fue miembro del jurado Pritzker y, además, ha sido Presidente del Jurado.

Su trabajo se ha diversificado entre el ejercicio profesional, la actividad académica y su participación en la agenda pública. Su obra es vasta y diversa. Su contribución en el campo de la vivienda se ha reconocido internacionalmente y se ha esforzado en mostrar que la arquitectura tiene mucho que ofrecer a los desafíos sociales contemporáneos.

En 2010 fue nombrado miembro internacional del Royal Institute of British Architects (RIBA). Fue Director de la 15ª Exhibición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia (2016).

Ganó el Premio Pritzker de Arquitectura en 2016.

Smiljan Radić Clarke (1965)

Arquitecto de Pontificia Universidad Católica de Chile con postgrado en el IUAV de Venecia. En 1995, fundó su oficina homónimo, Smiljan Radić Clarke.

La densidad, calidad y originalidad de su trabajo han sido ampliamente reconocidas. Este incluye obras de dimensión urbana, edificios industriales y casas de gran interés y calidad. Se ha interesado particularmente en la condición material de la arquitectura y ha explorado con originalidad los modos de producción del proyecto.

Su trabajo se desarrolla frecuentemente en relación con el terreno artístico, habiendo colaborado con la escultora Marcela Correa, con quien diseñó Casa Chica (Vilches, Chile, 1997) y creó El niño escondido en un pez (Venecia, Italia, 2010), una instalación de granito y cedro para la entrada de la 12ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia.

Fue seleccionado para diseñar el 14º Pabellón Serpentine (Londres, Reino Unido, 2014), una carcasa translúcida de fibra de vidrio que reposa sobre piedras portantes, creando un refugio temporal que no es ni completamente cerrado ni abiertamente transparente.

Su obra se ha exhibido en innumerables exposiciones internacionales y ha recibido innumerables reconocimientos internacionales. Ha desarrollado también labor académica, en Chile y el extranjero. Creó la Fundación de Arquitectura Frágil, poseedora de una colección notable de materiales de arquitectura de mediados del siglo XX e impulsora de numerosas publicaciones.

Ganó el Premio Pritzker de Arquitectura en 2026.