Fundación Víctor Jara y detención de ex militar: “Es difícil considerar esto como justicia”

La Fundación Víctor Jara comentó este domingo la detención del ex coronel de Ejército Nelson Haase Mazzei, prófugo de la justicia desde 2023 por el asesinato del cantante, ocurrido en septiembre de 1973.

“Una noticia que valoramos. Sin embargo, para nosotros es importante recalcar que, después de medio siglo del asesinato de Victor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia”, indicó un comunicado firmado por Amanda Jara, presidenta de la Fundación.

El exmilitar, detenido el sábado, se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos.

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“Por otra parte, lamentamos ver que algunos medios de comunicación han difundido una imagen que no corresponde a la de Haase Mazzei, sino a la de un exconscripto que permitió abrir la investigación para dar con los perpetradores gracias a su testimonio”, agregó.

“Finalmente, con esta misma diligencia, esperamos que la PDI logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”.

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