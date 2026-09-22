Estudiantes desarrollan sistema que permite recuperar el 80% del agua usada para lavar autos

El lavado de vehículos fue el punto de partida de un proyecto que busca reducir el consumo de agua en la industria automotriz. Estudiantes y docentes del Área de Mecánica de INACAP La Serena desarrollaron un sistema que permite recuperar el 80% del recurso utilizado y reincorporarlo al mismo proceso.

La iniciativa, denominada Reutilización de Aguas Residuales (RAR), nació en la asignatura Proyecto Automotriz, tras una visita a una concesionaria. Durante el trabajo en terreno, el equipo detectó que el lavado de automóviles requería aproximadamente 6.400 litros mensuales, equivalentes a 320 bidones de 20 litros. Una vez utilizados, estos terminaban en el alcantarillado.

“La oportunidad surgió al observar un proceso cotidiano de la industria automotriz: el lavado de vehículos. Nos dimos cuenta de que allí existía un consumo importante de agua y que, después de realizar el lavado, una parte del recurso terminaba perdiéndose”, explica Luis Varas, docente del Área de Mecánica de INACAP La Serena y uno de los responsables del proyecto.

Un circuito para tratar y reutilizar el recurso

El sistema recibe el agua del lavado y la somete a etapas de decantación, filtrado y tratamiento antes de incorporarla nuevamente al proceso. Según los cálculos del equipo, puede recuperar aproximadamente 5.120 litros mensuales sobre un consumo de referencia de 6.400 litros.

Actualmente, la solución está instalada en las dependencias de Toyota Musalem, donde su implementación exigió adaptar el diseño a una infraestructura en funcionamiento. Los estudiantes debieron definir la ubicación de los componentes, realizar conexiones, corregir fugas e incorporar filtros.

“No era solo instalar una bomba, cañerías y filtros, tenía que haber una recepción del agua, filtrado y posterior reutilización de esta”, cuenta Fernando Araya, estudiante de tercer año de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad de INACAP La Serena.

La instalación también requirió ajustes para responder a las condiciones del lugar. “Estábamos operando en un servicio técnico de auto real, donde las condiciones por supuesto no eran las de un laboratorio”, agrega.

Una solución con potencial para llegar a otros talleres

El proyecto fue desarrollado por los docentes Luis Varas, Bastián Rojas y Marcela Aguilera, junto con los estudiantes Fernando Araya, Deivi Ramírez y Daniel Oyanedel. Desde su diseño, el equipo buscó que pudiera implementarse en distintas empresas del sector.

“Lo importante es que no pensamos en una solución exclusiva para una empresa. La idea fue desarrollar un sistema genérico y adaptable a cualquier empresa que dentro de sus procesos realice lavado de vehículos”, señala el docente Luis Varas.

El principio utilizado por RAR podría aplicarse en otros talleres automotrices y, con las adaptaciones técnicas necesarias, abrir posibilidades en espacios donde exista consumo de agua susceptible de recuperación.

Para los estudiantes, la experiencia también permitió vincular su formación con las necesidades del territorio. “Cambió de inmediato la forma de ver como un técnico o ingeniero puede aportar a la región, observando, conociendo las principales problemáticas y aplicando nuestros conocimientos de la carrera”, explica Araya.

Evaluación y mejoras para ampliar su implementación

La iniciativa continuará con una etapa de evaluación y mejora, orientada a medir su funcionamiento y avanzar en sus posibilidades de replicación.

La vicerrectora de INACAP Sede La Serena, Soledad Landsberger, destacó que “este proyecto refleja el compromiso de nuestros estudiantes y docentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, transformando el aprendizaje en una contribución real a los desafíos que enfrenta nuestra región. Es un ejemplo de cómo desde la educación técnico-profesional se pueden generar soluciones innovadoras y de alto impacto ambiental.”

Por su parte, Cristian Oyanedel, gerente del Concesionario Camal Musalem de Toyota en La Serena, explicó que el sistema complementa otras medidas adoptadas por la empresa para reducir el consumo de agua.

Al respecto, expresó que “somos conscientes del cuidado del medio ambiente por eso también hemos implementado el sistema de lavado en seco, sin embargo, hay unidades de minería o agricultura u otros, que requieren de lavado mediante hidro lavadora y ahí este proyecto es muy relevante, puesto la idea es que es reutilicemos y no tengamos desperdicio de agua”.