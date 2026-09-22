Creadores de MATERIA IMPRESA: “Uno de los desafíos es preguntarse hacia dónde van las ferias”

“Será un territorio donde quede claro que el papel, así como cualquier superficie impresa y editada, son importantes para generar relaciones sociales, políticas e interpersonales”. Así explican cómo será MATERIA IMPRESA las y los realizadores de este encuentro de creación, acción y reflexión crítica, integrado por Pablo C. Castro, Valeria Vargas Nocetti, Tonatiuh Trejo y Karo Castro.

MATERIA IMPRESA se desarrollará entre el 2 y el 4 de Octubre de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile, sede Parque Forestal.

Tras anunciar el casi centenar de proyectos nacionales e internacionales que se reunirán en el museo universitario, los impulsores de la instancia revisan sus miradas sobre el libro y el arte impreso, que celebrará su cuarta edición, a la cual le anteceden dos versiones chilenas (Santiago) y una mexicana (Ciudad de México), todas realizadas durante 2025.

Los intereses y focos de MATERIA IMPRESA van más allá de la materialidad de las creaciones en papel y lo impreso sobre distintos soportes. A esto suman otras instancias como el llamado a musicalizar la feria bajo el nombre de INTERFAZ convocado por SE IMPRIME, RADIOIR y MAPAMAPA; un taller de poesía visual experimental impartido por Karo Conk y Jaime O cuyos resultados formarán parte de una video instalación que se exhibirá en el MAC, el montaje de una obra de Konantü (Courtney Smith & Iván Navarro) en Galería Barco y una celebración dentro de un bar patrimonial del barrio Lastarria.

Esta y más información se encuentra disponible en https://materiaimpresa.art/ y en redes sociales @materiaimpresa.

-¿Cuál es la historia de esta propuesta de encuentro editorial?

PC: Uno de los puntos de partida fue acercarse a formas divergentes de experimentar la edición, a voces y narrativas que habitualmente quedan fuera. Eso también tenía que permear en la personalidad de la feria. Si queríamos reunir a un grupo de extravagancias bajo un mismo techo, la propia feria debe tener una extravagancia intrínseca.

TT: Nuestros caminos se cruzaron. Por una parte vine a Chile varias veces antes y ahora estoy viviendo acá. Desde el año pasado unimos fuerzas para llevar a cabo la feria. También sostenemos un espacio en el Persa Santa Rosa, un local que le da cabida a su proyecto, la Biblioteca de Anomalías y el sello editorial y cultural que mantienen Karo y Pablo, SE IMPRIME. En ese espacio de la Factoría Santa Rosa hacemos encuentros, lecturas, presentaciones, performances y principalmente, editamos el lugar con nuestros contenidos. Para MATERIA IMPRESA, Valu nos ha colaborado mucho con sus saberes y astucia y junto a Tonah definieron la selección de proyectos mientras Karo y Pablo se encargan de la forma que debe tomar nuestro encuentro editorial.

-¿Qué distingue este espacio de lo que existe o se está desarrollando actualmente?

KC: Hay una palabra que nos gusta mucho y que surgió durante el estallido social, cuando nos invitaron a ocupar una sala del GAM que había quedado disponible. La palabra era “ocupación”.

PC: Hay algo de eso en lo que hacemos con una feria dentro del MAC: es, en cierto sentido, una ocupación del museo. Y junto con la impronta solemne que tiene un museo aparece una gestualidad que tiene que ver con la personalidad de las publicaciones y con el tipo de edición a la que nos dedicamos.

Esta feria reúne proyectos de distintas trayectorias, contenidos, materialidades, escrituras y formas de imprimir. Son prácticas que muchas veces se encuentran en los márgenes y que no necesariamente tienen cabida en otros espacios. Creemos que ahí está una de sus principales características.

VV: También, buscamos salirnos de la lógica económica de las ferias más institucionalizadas. Muchas veces participar implica pagar un puesto muy caro. Nosotros queremos que MATERIA IMPRESA sea accesible tanto para proyectos individuales como colectivos. En ese sentido, también queremos alejarnos de la idea de la feria entendida solamente como negocio.

-Estuvieron convocando a proyectos nacionales e internacionales. Recientemente anunciaron a las y los participantes. ¿Cómo eligieron y qué corpus conformaron con ello?

PC: Fue complejo hacer la selección y construir una columna vertebral que permitiera poner en diálogo iniciativas que, a primera vista, no tienen mucho en común. También nos preguntamos qué sentido tenía incluir proyectos que van estar mejor representados en otras ferias y asumir el riesgo de incorporar editoriales que probablemente no encontrarían lugar en otros encuentros.

Eso parece valioso: ofrecer un lugar para la difusión de ese tipo de contenidos y para voces que habitualmente no cuentan con espacios de amplificación.

-¿Qué nuevos caminos creen que puede abrir este encuentro?

TT: Uno de los desafíos vigentes en el mundo editorial es preguntarse hacia dónde van las ferias y cómo romper con sus modelos hegemónicos. Con MATERIA IMPRESA estamos intentando proponer algo en esa dirección. Sospechamos que, a medida que pasen otras ediciones de la feria, iremos apuntalando mejor esa idea, hasta llegar quizás a tener la feria más lúcida, que es un poco lo que queremos.

KC: También nos interesa desmarcarnos de las ferias que ya existen. Nosotros estamos esforzándonos por salir del eje institucional o corporativo, incorporando proyectos aún más diversos, que no necesariamente encajan en un solo lugar o soporte.

VV: Además, queremos que la feria sea un espacio para otras disciplinas. No estamos hablando solamente de artes gráficas: nos interesan los lenguajes, lo experimental, objetos y distintas formas de creación. Hay una apertura hacia un cruce multi y transdisciplinar. Es un concepto muy utilizado actualmente, especialmente en la academia, pero para nosotros resulta extremadamente natural porque así somos. Somos transdisciplinares en la manera en que vivimos y trabajamos.

Eso se refleja, por ejemplo, en las distintas actividades que estamos preparando: música, performance, videoarte, danza, etc. Es ahí donde aparece otra dimensión importante: la mezcla, el mestizaje, la hibridación.

-¿Qué significa para ustedes que esta actividad se desarrolle en el MAC?, ¿qué marco le da que esa sea la casa de la feria?

KC: Estuvimos ahí tomándonos las fotos que acompañan esta nota y pensábamos en la historia de ese espacio y en cómo ha sido escenario de distintas acciones y tensiones. Es interesante que hoy, en un contexto tan extraño e impoluto, aparezca dentro del museo una serie de contenidos que planteen interrogantes, sean incómodos o difíciles de clasificar.

Por otro lado, algunas de las actividades que forman parte del programa no se quedan solo dentro del museo. Algunas salen a la calle, ocurren en otros espacios y se activan otros lugares. Por eso también pensamos MATERIA IMPRESA como una feria movediza, que tenga otros tiempos y que no suceda exclusivamente dentro. El público puede moverse entre el espacio de impresión en el mercado persa, el museo y la calle. Hay una circulación entre distintos lugares. No se trata solamente de entrar al museo, sino también de salir de él.

¿Qué nuevos caminos pueden abrir estos encuentros?

PC: Hay algo muy bonito en imaginar cómo las personas van a llegar a la feria con sus publicaciones y objetos. Algunos proyectos trabajan con materiales o formatos que son incluso un poco deformes, difíciles de transportar. Nos gusta pensar en las personas como chasquis que llevan cosas de un lugar a otro, que llegan con una bolsita llena, la desocupan y después la vuelven a llenar con cositas de los otros y se la llevan de vuelta. Un gesto ancestral hermoso en la historia de las publicaciones y de la humanidad.

TT: Y está el intercambio. No solamente el intercambio material, sino el intercambio de saberes y prácticas: conocer lo que se está haciendo en otras partes, descubrir cómo trabajan y pensar cómo esas prácticas pueden incorporarse a nuestros propios trabajos.

Además, la feria tiene un foco importante en proyectos latinoamericanos. Eso permite conectar lo que se está haciendo acá con lo que ocurre en otros lugares del continente, generar cruces entre lenguajes, obras y contextos.

VV: Creemos que no tenemos la responsabilidad de saber qué va a pasar después de esto ni qué se va a generar. Pero sí tenemos la responsabilidad de generar un espacio donde sabes que van a ocurrir cosas. Y esa responsabilidad la estamos asumiendo seriamente, desde la propia selección de los proyectos. Cuando uno convive con sus vecinos en una feria, siempre pasa algo. En esta feria pusimos en convivencia muchas personalidades, inquietudes y propuestas muy distintas, pero todas muy fuertes. Sin duda van a pasar cosas. Quizás nos enteremos después, quizás mucho después.

KC: Esta nueva edición de la feria va a ser única, y después iremos alimentándola con nuevos proyectos y propuestas. Es como esa masa madre que se guarda, se vuelve a incorporar y sigue creciendo. También teníamos la idea de pedirles a los invitados internacionales que trajeran una especie de ofrenda a la feria: desde México, Costa Rica u otros lugares, algo propio de sus territorios. Queremos reunir esas ofrendas y compartirlas colectivamente.

Porque, finalmente, eso es lo que nos interesa: compartir, poner en circulación y generar las condiciones para que algo nuevo pueda ocurrir.