Presidente Kast confirma que asistirá a cita de Trump por el Escudo de las Américas

El Presidente José Antonio Kast confirmó que participará en la reunión del Escudo de las Américas, instancia convocada por su par estadounidense, Donald Trump, para abordar materias de seguridad y coordinación regional.

El Mandatario también confirmó su asistencia a una cena ofrecida por Trump a las delegaciones que participan en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambas actividades forman parte de la agenda de Kast durante su visita a Nueva York.

La reunión del Escudo de las Américas estaba inicialmente programada para este lunes, pero fue postergada debido a la coordinación de las agendas de los 15 presidentes invitados. La instancia corresponde a una propuesta de coordinación militar y de seguridad impulsada por Trump, a la que Chile aún no se ha adherido formalmente.

“Son dos situaciones distintas. Una es una recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a distintas delegaciones, donde espero poder asistir como Presidente acogiendo una invitación a las distintas delegaciones. Y otra es una reunión a la cual nos han invitado del Shield of America, a la cual también voy a concurrir”, afirmó Kast.

“No interviene en la soberanía”

La participación chilena había generado reparos en distintos sectores, que advierten que incorporarse a la iniciativa podría implicar ceder soberanía o autonomía en materia de seguridad y defensa. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había señalado que el Gobierno definiría una postura oficial durante los próximos días.

Frente a esas críticas, Kast sostuvo que el encuentro no afecta las atribuciones de cada país.

“Siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía. Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo para el cual muchas de nuestras naciones no estaban preparadas”, afirmó.

El Presidente agregó que la reunión se realizará “en la línea del combate al narcotráfico, al crimen organizado y al narcoterrorismo”. También indicó que los comentarios y definiciones que correspondan se realizarán una vez que se coordine una nueva fecha para el encuentro.

Kast destacó, además, el trabajo desarrollado por Chile en la materia y mencionó el Acuerdo de Santiago, suscrito por distintos países de la región. En ese contexto, valoró la labor del canciller Francisco Pérez, quien será interpelado por la Cámara de Diputados la próxima semana.

“Somos pioneros en el combate contra el crimen organizado y el narcoterrorismo”, sostuvo el Presidente, quien descartó estar evaluando un cambio de gabinete y entregó su “todo” respaldo al ministro de Relaciones Exteriores.

Kast reitera respeto por Bachelet

Durante el mismo punto de prensa, el Mandatario abordó la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Kast descartó realizar una autocrítica por el fracaso de la postulación y reiteró que Chile no respaldará a otro candidato.

“Si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura”, afirmó.

El Presidente también expresó su “mayor respeto” por Bachelet, tanto como persona como en su calidad de expresidenta. “Esperamos que en los próximos días, meses, podamos seguir trabajando y contando con ella”, señaló.

Kast sostuvo que ambos mantienen diferencias respecto de la forma de enfrentar la gobernanza de Naciones Unidas, pero aseguró que comparten un objetivo común: “el progreso de nuestra nación”.

Finalmente, manifestó su intención de reunirse con la exmandataria. “Espero poder reunirme más adelante con la presidenta Bachelet y encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile”, concluyó.