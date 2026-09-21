Gobierno reduce de 23 a 14 delitos el proyecto de Registro Nacional de Vándalos

El Gobierno modificó el proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades y redujo de 23 a 14 los delitos contemplados originalmente. La Comisión de Seguridad de la Cámara respaldó el cambio por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Según informó La Tercera, el ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, explicó que el Ejecutivo optó por retirar principalmente delitos de mayor gravedad, entre ellos amenazas contra fiscales o defensores públicos, homicidios, lesiones y participación en casas de apuestas. La decisión, señaló, apunta a mantener la proporcionalidad del registro.

Durante la discusión, diputados del oficialismo y la oposición plantearon reparos sobre la relación entre las conductas incluidas. El diputado socialista Raúl Leiva cuestionó que el proyecto pueda implicar “una utilización de un lenguaje político comunicacional”, mientras Pavez defendió que la iniciativa busca abordar conductas que dañen espacios y bienes públicos.

Maltrato animal entra al registro

La comisión también aprobó, por diez votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, una indicación del diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) para incorporar el maltrato o crueldad animal y el transporte, traslado o depósito de desechos tóxicos mediante vehículos. El Ejecutivo manifestó su respaldo a esa incorporación.

En cambio, una indicación del diputado Patricio Pinilla (DC) para sumar al registro a personas condenadas por delitos económicos fue rechazada en una segunda sesión por cuatro votos a favor, cinco en contra y una abstención.

La iniciativa había generado cuestionamientos durante su tramitación por contemplar efectos sobre beneficios sociales, entre ellos la Pensión Garantizada Universal y la gratuidad. Pavez sostuvo ante la comisión que el objetivo es definir un catálogo de conductas contrarias a “la vida en común, el orden civil”.