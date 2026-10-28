Universitarios desarrollan plataforma para optimizar la planificación de cirugías en Valparaíso

Una plataforma tecnológica que organiza la información de las cirugías y genera propuestas de planificación semanal para agilizar la toma de decisiones clínicas fue desarrollada por tres estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso.

La iniciativa, desarrollada como proyecto de título por Vicente Molina, Josefa Suzarte y Maximiliano Parada, busca modernizar un proceso que históricamente se ha realizado de forma manual en el recinto hospitalario. “A partir de ese trabajo desarrollamos una plataforma web que permite organizar la información de las operaciones y generar una propuesta de planificación para la semana, ayudando a que quienes toman estas decisiones puedan hacerlo de una manera más rápida y ordenada”, explicó Vicente Molina.

Para diseñar el sistema de planificación quirúrgica, los estudiantes trabajaron colaborativamente con la jefa de la tabla quirúrgica, enfermeras, anestesistas y médicos de distintas especialidades, con el propósito de conocer en profundidad el funcionamiento del proceso y las necesidades del equipo clínico. “Para saber cómo ayudar a mejorar esta planificación, debimos entender este proceso y proponer un mecanismo que respondiera a la forma en que trabaja el hospital y que fuera útil para las personas que lo van a utilizar”, señaló Josefa Suzarte.

El desarrollo de la plataforma también contempló instancias periódicas de retroalimentación con el personal clínico, lo que permitió incorporar sus observaciones y adaptar la herramienta a los requerimientos del establecimiento. “Para identificar las principales dificultades, nos reunimos con el equipo técnico a cargo y recibimos sus retroalimentaciones cada dos semanas”, comentó Maximiliano Parada.

Confianza entre la academia y las organizaciones

Los estudiantes contaron con la guía de los académicos Gabriel Gutiérrez y Germán Paredes, integrantes del Laboratorio de Sistemas Sustentables de la Cadena de Suministro (Lab-SSCS), quienes acompañaron el desarrollo del proyecto y destacaron su contribución a la vinculación entre la Universidad y su entorno.

“Este tipo de iniciativas demuestran que es posible impulsar la innovación y transferencia tecnológica desde la Universidad, involucrando a nuestros estudiantes en el desarrollo de soluciones concretas a problemas reales”, señaló Gabriel Gutiérrez.

Por su parte, Germán Paredes agregó que “estas experiencias fortalecen la confianza entre la academia y las organizaciones, abriendo oportunidades de colaboración para abordar desafíos de alto impacto social y entregando a nuestros estudiantes una valiosa experiencia para su futuro profesional”.

Innovación tecnológica con impacto en la gestión hospitalaria

La directora del Hospital Eduardo Pereira, Daniela Siegmund, destacó el aporte de esta iniciativa a la gestión clínica, especialmente en la organización de los pabellones quirúrgicos y la optimización de los procesos asociados a la atención de pacientes.

“Para el hospital, este proyecto es tremendamente significativo, ya que apunta a mejorar la eficiencia en un área sumamente relevante, que es pabellones. A través de tecnología hecha a la medida de los equipos, nos acercamos a una atención más eficiente, oportuna y que genera un mejor resultado para nuestros pacientes”, detalló.