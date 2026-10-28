Historiadora: “Chile no termina en el valle central, sino está compuesto por un crisol de culturas”

Un volumen doble sobre el mundo andino y la Patagonia ha publicado la historiador Olaya Sanfuentes, junto a la ilustradora Luisa Rivera.

Se trata de “Andino” (2026) y “Patagonia” (2025), ambas con Editorial Amanuta. Cuentan con bellas ilustraciones y detallada información sobre historia, flora y fauna de ambos espacios.

“Ambos territorios nos recuerdan que Chile no se termina en el valle central, sino que está compuesto por un crisol de culturas que forman parte de nuestro territorio y de nuestra historia. Estos dos libros constituyen un esfuerzo por conocer, valorar y difundir algunas características de esas zonas, sus paisajes, su cultura y su proyección hacia el futuro”, explica la autora a El Mostrador.

Sanfuentes es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, (1990), es Master en Historia del Arte por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. (1993) y Doctora en Historia del Arte (2004) por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Profesora Titular UC, investiga temas en historia cultural, historia religiosa, historia de la alimentación, imágenes visuales, memoria y patrimonio. Imparte cursos de pregrado y post grado en temas de historia e imágenes, memoria e historia, mundo andino.

También ha estado involucrada en diversos proyectos de museografía. Actualmente es la editora general de revista Historia.

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Origen de “Andino”

Al ser consultada sobre el origen de “Andino”, la especialista explica que nace de la necesidad de compartir con un público más amplio sus experiencias de varios años haciendo investigación de archivo y de campo en el llamado mundo andino, que abarca los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Este espacio posee una rica historia precolombina, con intercambios comerciales del Amazonas al Pacífico, y una flora y fauna característicos.

“Los hallazgos que encontré, los paisajes que visité, la gente que conocí, las culturas milenarias y contemporáneas que admiré y admiro fueron el principal aliciente para seguir investigando, sistematizando y sintetizando aquellas características que me interesaba develar”, explica a El Mostrador.

Las principales fuentes fueron sus investigaciones históricas, acercamientos etnográficos y lo que pudo ver y registrar tras los viajes.

“En este sentido, este es un libro que gusta mucho a los viajeros, a los que gustan de encontrarse con otros parajes y culturas que nutren su propia experiencia y ayudan a volver al hogar transformados tras la experiencia con otros”.

Vínculo de Chile

Aunque Chile suele considerarse ocasionalmente como un país aislado, lo cierto es que su vínculo con el mundo andino es innegable.

“Chile es parte del mundo andino.Lo que es hoy el territorio chileno, fue parte de lo que fue el Collasuyu, una de las cuatros partes que configuraban el imperio inca o Tawantinsuyu. Luego formó parte del virreinato del Perú, que era una unidad administrativa territorial que incluía partes de lo que es hoy Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia y Chile”, afirma Sanfuentes.

“Muchas de las características del imperio inca y del virreinato luego marcan la identidad andina de la cual formamos parte. Hay palabras de nuestros vocablos que provienen del quechua, hay fiestas religiosas que compartimos con nuestro países vecinos, comidas que son comunes, hay familias que tienen familiares en uno y otro lado de la cordillera, compartimos un estilo artístico que se denomina barroco andino, entre muchas otras características culturales”.

Agrega que la cordillera de los Andes es la que está al centro y articula esta cultura.

“Sabemos poco de esta realidad porque muchas veces, a lo largo de nuestra historia, nos hemos sentido superiores a nuestros vecinos, lo cual es muchas veces fruto de la ignorancia; otra explicación puede ser que los de la zona central sienten muy ajeno aquello que ocurre en el norte grande y chico de Chile. La centralización de Chile y la creencia que nuestra identidad nacional está anclada en el valle central, es también un obstáculo para conocer otras aristas de nuestra identidad”, cuenta.

Y Patagonia…

Algo similar, aunque a menor escala, ocurre con la Patagonia, compartida por Chile y Argentina.

“Tengo una conexión biográfica con este territorio, que quise saldar en esta etapa de mi vida, en que quiero conocerla, explorarla, y compartirla con todos aquellos que buscan paisajes prístinos, una cultura también muy diferente a la del norte y a la del valle central de Chile”, explica.

“Esta región es también, así como la del mundo andino, una de fronteras porosas y muchas veces arbitrarias. Este fenómeno me llama la atención, porque lo considero una posibilidad para hacer llamados a buscar las similitudes y coincidencias con los vecinos, en vez del ejercicio contrario”.

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Amplio público

La autora además destaca que estos libros están dirigidos a todo público.

“Los más pequeños pueden entretenerse y maravillarse con las increíbles ilustraciones de Luisa Rivera. Los grandes también quedan fascinados con estas ilustraciones y además, se entusiasman con los textos que contienen información novedosa, entretenida y sintetizada para informarse de los aspectos más significativos de la Patagonia y del Mundo Andino”, afirma.

Asimismo, destaca la labor de la ilustradora.

“Trabajar con Luisa Rivera fue una gran oportunidad. Su trabajo ha sido reconocido en todo el mundo y es un honor que haya querido participar de este proyecto.El proceso fue fácil y fluido porque Luisa no es solamente una gran profesional, sino una estupenda persona”.