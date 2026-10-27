Cámara da luz verde a medidas para financiar primera vivienda pero rechaza rol de las AFP

La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma al mercado de capitales y financiamiento de la casa propia, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pero rechazó las disposiciones que permitían a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) participar en la gestión del ahorro habitacional.

El proyecto, conocido como MK4, obtuvo 100 votos a favor, 35 en contra —provenientes de la oposición y parlamentarios independientes— y una abstención, y fue despachado al Senado para su segundo trámite constitucional. La iniciativa busca facilitar el acceso a créditos hipotecarios, fomentar el ahorro y modernizar el mercado financiero chileno.

Uno de sus principales componentes es la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), administrado por BancoEstado y fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El mecanismo tendrá una vigencia de diez años y recibirá aportes fiscales por hasta US$2.000 millones para ampliar el financiamiento hipotecario, priorizando la adquisición de una primera vivienda de hasta 6.000 UF.

La reforma también establece un sistema de Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), que permitirá a las personas ahorrar durante al menos 30 meses hasta reunir el 7% del valor de una propiedad nueva o usada. Cumplidos los requisitos, el Estado aportará una bonificación equivalente al 3% adicional, completando así un pie del 10%.

La controversia por las AFP

Pese al amplio respaldo a la reforma, la Sala rechazó tres disposiciones relacionadas con la participación de las AFP en la administración de las nuevas cuentas de ahorro para la vivienda, una facultad que el Ejecutivo había incorporado durante la discusión legislativa.

La propuesta había sido aprobada previamente en la Comisión de Hacienda, pero generó cuestionamientos de parlamentarios de distintos sectores, especialmente en medio de la controversia por las pérdidas registradas este año en el Fondo E, el más conservador del sistema previsional.

Con el rechazo, las AFP quedaron excluidas de las entidades autorizadas para administrar estas cuentas en el texto despachado al Senado. El sistema contempla la participación de bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos de terceros, aseguradoras de vida, cooperativas de ahorro y crédito y cajas de compensación.

Durante la votación también se repusieron disposiciones sobre sociedades anónimas que habían sido eliminadas en la Comisión de Hacienda. El texto incorpora, además, incentivos tributarios para atraer inversiones, nuevas alternativas de financiamiento para empresas emergentes y modificaciones al Ahorro Previsional Voluntario (APV).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado y sostuvo que se aprobó el 99% de la propuesta del Ejecutivo. “Hemos dado un gran paso, en este primer trámite, hacia la casa propia de la clase media”, afirmó.

La iniciativa continuará ahora su discusión en el Senado, donde podrán revisarse las disposiciones aprobadas y rechazadas durante su primer trámite legislativo.

Los 35 votos en contra de la reforma provinieron principalmente de la oposición. Por el Frente Amplio (12) votaron en contra Ignacio Achurra, Jaime Bassa, Jorge Brito, Matías Fernández, Lorena Fries, Emilia Schneider, Constanza Schonhaut, Carolina Tello, Tatiana Urrutia, Consuelo Veloso, Gonzalo Winter y Gael Yeomans; por el Partido Socialista (8), Francisco Crisóstomo, Marcos Ilabaca, Andrea Macías, Emilia Nuyado, José Antonio Rivas, Juan Santana, César Valenzuela y Nelson Venegas; y por el Partido Comunista (6), Marcos Barraza, Luis Cuello, Sofía González, Irací Hassler, Lorena Pizarro y Daniela Serrano. También rechazaron la iniciativa Carlos Cuadrado (PPD) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista). A ellos se sumaron siete independientes: René Alinco, Carolina Cucumides, Valentina Cáceres, Gustavo Gatica, Bernardo Salinas, Marisela Santibáñez y Sebastián Videla. El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue el único que se abstuvo.