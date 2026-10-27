El vuelo más caro del gobierno: Cerca de 30 millones costó viaje VIP de Pavez a República Dominicana

Un valor que puede empinarse por sobre los 30 millones de pesos tendrá el viaje que el subsecretario del interior, Máximo Pavez, realizó en un Gulfstream IV de propiedad de la FACH a República Dominicana, un avión ejecutivo en el cual el subsecretario aprovechó de tomarse una selfie que no cayó nada de bien, ni siquiera en el gobierno.

Como ha informado El Mostrador, Pavez viajó en representación del gobierno a la reunión de la coalición anticarteles (A3C) que está a cargo del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, un tema ya polémico, dado que el gobierno aún no confirma si formará parte de ella, motivo por el cual no viajó un ministro, como debería haber sido.

Sin embargo, la polémica se encendió aún más debido al a selfie, que ha dado lugar a innumerables memes, a comparaciones con las selfies del exembajador de Chile en España, Javier Velasco comiendo langosta o acariciando los pies de su pareja dentro de un auto, pero también a críticas respecto de la imagen y lo que transmite, pues en ella se ve que Pavez va solo. En otras palabras, la FACH dispuso a petición del gobierno un avión que puede transportar hasta 14 pasajeros, dependiendo de la configuración de las butacas, para uno solo.

De acuerdo con distintos sitios especializados, ese avión consume cerca de 480 galones de kerosene Jet A o A-1,cuyo valor ronda los tres mil pesos. Por ende, una hora de vuelo, solo en combustible, implica 1.450 dólares, aproximadamente. La distancia que hay entre Santo Domingo y el grupo 10 de la FACH, en Pudahuel es de 5.800 kilómetros, lo que implica entre siete y ocho horas de vuelo. Por ende, si se suman las 16 horas de ida y vuelta, solo en combustible el valor es cercano a los 23 mil dólares.

A ello hay que sumar unos 300 dólares más en tasas aeronáuticas, que incluyen los valores de aterrizaje y estacionamiento, asistencia en tierra, el uso del terminal ejecutivo (FOB) y varias más, las que pueden superar los 6.000 dólares, motivo por el cual solo la operación de la aeronave se acerca a los 30 mil dólares; es decir, unos 30 millones de pesos chilenos, a lo cual habría que sumar el valor de las horas hombre de la tripulación: pilotos, mecánicos y personal de a bordo, así como los viáticos, la alimentación y otros ítemes.

Por cierto, estos valores se pueden llegar a triplicar si se arrienda un Gulfstream G-IV en forma privada aunque, por supuesto, es probable que si eso ocurre sean varios los pasajeros y por ende el valor unitario descienda. En tanto, en vuelos comerciales los valores ida y vuelta fluctúan entre los 600 mil y los tres millones de pesos, dependiendo de la línea, el equipaje que se lleve, la anticipación con que se compre y la clase (económica o business), entre otros factores.

¿Por qué?

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo, sin explicar el por qué de un viaje tan costoso, que “había que estar en reuniones que se iniciaban ayer en la tarde. Acá había que transportar a una autoridad de gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado”.

Sin embargo, criticó duramente a su segundo, diciendo que “lo que sí es incómodo, molesto y no debía haber sucedido nunca, es hacer alarde de la forma en que una persona se transporta”, agregando que “creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta de que sea una noticia pública”, según expresó en Radio ADN, donde también dijo que “no me parecen ese tipo de fotografías”.

Más allá de la molestia respecto de la selfie, no está claro por qué Pavez usó ese avión, dada la importante cantidad de vuelos que hay hacia Santo Domingo y Miami, y contradiciendo incluso la actitud del Presidente José Antonio Kast al respecto, que en viajes internacionales se ha trasladado en aviones comerciales y en la clase económica.

Una fuente ligada a la Defensa señala al respecto que el Gulfstream es un avión que está reservado para vuelos urgentes “y de primer nivel”, pues cuenta con una autonomía que le permite viajar sin escalas entre Santiago y Washington DC, y que si lo ocuparon porque no encontraron pasajes en las líneas comerciales, eso habla muy mal de la planificación del viaje.

La misma fuente indica que, además, que la FACH posee aviones más pequeños -como los Cessna Citation- que también pueden realizar el viaje, aunque son más lentos y obligan a realizar escalas, dada su autonomía.





