Inteligencia artificial y digitalización impulsan modernización de la red de transmisión eléctrica

Tras una década de desarrollo, la principal empresa de transmisión eléctrica del país ha incorporado inteligencia artificial, digitalización y automatización a sus operaciones. Su estrategia fue reconocida en el ranking Most Innovative Companies Chile 2026, donde obtuvo el primer lugar en su industria y el séptimo a nivel nacional.

La incorporación de nuevas tecnologías está cambiando la forma en que se mantiene, opera y construye la infraestructura de transmisión eléctrica. En Transelec, este proceso se refleja en 14 proyectos de innovación actualmente en desarrollo y más de 30 iniciativas que ya forman parte de sus operaciones, orientadas a mejorar la eficiencia, confiabilidad y seguridad de la red.

Luego de diez años de trabajo en innovación y transformación digital, la compañía ha avanzado desde la exploración tecnológica hacia la implementación de soluciones concretas en ámbitos como el mantenimiento de infraestructura, la seguridad operacional, la gestión de activos y la construcción de nuevas obras.

Este recorrido fue reconocido en el ranking Most Innovative Companies Chile 2026, elaborado por MIC Business Consulting y ESE Business School de la Universidad de los Andes. En esta edición, Transelec alcanzó el primer lugar en la categoría Transmisión de Energía y el séptimo puesto a nivel nacional.

“Para una compañía que opera infraestructura crítica para Chile, innovar implica un desafío especialmente exigente: incorporar nuevas tecnologías y transformar nuestra manera de trabajar, manteniendo siempre los más altos estándares de seguridad y confiabilidad. Este reconocimiento refleja una trayectoria de trabajo sostenido y, sobre todo, una convicción que hemos instalado en Transelec: la innovación es fundamental para anticiparnos a las necesidades del sistema eléctrico y seguir fortaleciendo nuestro aporte al desarrollo del país”, explicóArturo Le Blanc, gerente general de Transelec.

Inteligencia artificial y digitalización al servicio de la infraestructura

Entre las principales iniciativas de la empresa se encuentra el uso de drones e inteligencia artificial para inspeccionar líneas eléctricas. Esta tecnología permite recopilar información sobre el estado de la infraestructura y avanzar hacia modelos de mantenimiento predictivo, disminuyendo la necesidad de ejecutar determinadas tareas directamente en terreno.

A estas soluciones se suma la instalación de sensores en transformadores, conductores y otros activos críticos, herramientas que permiten monitorear variables operacionales, identificar anomalías y anticipar posibles fallas.

La compañía también ha realizado pruebas con recubrimientos nanotecnológicos para extender la vida útil de los conductores y ha desarrollado nuevas soluciones constructivas destinadas a reducir la intervención del terreno y optimizar los costos de los proyectos.

Por otra parte, mediante Transelec Ventures, su programa de innovación abierta, ha establecido alianzas con startups nacionales e internacionales para abordar desafíos específicos de la industria. Entre estas experiencias destaca la implementación de una tecnología de cancelación activa de ruido en subestaciones eléctricas, desarrollada junto a la empresa canadiense Zerosound, como alternativa a los tradicionales muros acústicos.

“Nuestra experiencia nos ha demostrado que el verdadero valor de la innovación está en lograr que las soluciones tecnológicas se integren a la operación y generen resultados. Hoy estamos en una etapa en que buscamos llevar a mayor escala las tecnologías que hemos validado, especialmente aquellas vinculadas a inteligencia artificial, monitoreo de activos e inspección remota. El objetivo es seguir mejorando la forma en que operamos, tomamos decisiones y gestionamos nuestra infraestructura”, explicó Alejandro Rehbein, vicepresidente de Innovación y Tecnología de Transelec.

Nuevas herramientas para los proyectos de expansión

La incorporación tecnológica también se extiende a las iniciativas de crecimiento de la red eléctrica. Un ejemplo es la construcción de la línea Tineo–Nueva Ancud, una de las obras de transmisión más relevantes del sur del país, donde Transelec está utilizando cámaras, sensores y herramientas de inteligencia artificial para supervisar el progreso de los trabajos y las condiciones de seguridad.

La experiencia busca establecer nuevos estándares de gestión que puedan aplicarse en futuros proyectos de infraestructura.

Para los próximos años, la empresa proyecta profundizar la digitalización y automatización de sus procesos, con énfasis en tecnologías que faciliten la ejecución remota de actividades, permitan aprovechar de mejor manera la información de sus activos y refuercen su capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias.

“Chile necesita redes de transmisión cada vez más modernas, robustas y resilientes para avanzar en la transición energética. En Transelec sabemos que nuestro liderazgo también depende de la capacidad de evolucionar, incorporar nuevas soluciones y prepararnos para los desafíos del futuro. Porque sin transmisión no hay transición”, concluyó Le Blanc.