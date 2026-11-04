Alvarado promete “nuevo diseño político” para contener la rebelión de Chile Vamos por Rabat

Puertas adentro se habla de un nuevo diseño político; puertas afuera se descarta cualquier cambio de gabinete. Esa es la tensión que enfrenta La Moneda ante la presión de Chile Vamos para que el Presidente José Antonio Kast reordene su equipo, en medio de una crisis que tiene al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el centro de las disputas oficialistas.

La contradicción quedó expuesta entre el martes y el miércoles. En una reunión con los presidentes de la UDI, RN y Evópoli, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reconoció la necesidad de revisar el funcionamiento del Gobierno.

“Estamos trabajando un nuevo diseño político”, les transmitió, según informó La Tercera, luego de escuchar los cuestionamientos de Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) por el manejo de las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores.

Los dirigentes llegaron con un diagnóstico compartido: el Gobierno atraviesa su peor momento desde marzo y necesita cambios urgentes. Alvarado pidió paciencia, pero no comprometió salidas ni plazos. A la cita también se sumó el subsecretario vocero Gonzalo Arenas.

Este miércoles, sin embargo, fue el propio Arenas quien descartó públicamente cualquier modificación ministerial.

“Nadie en el Gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al Presidente”, afirmó desde La Moneda.

El vocero confirmó, eso sí, que Kast convocó a una reunión del comité político para este viernes 6 de noviembre, tras su regreso de Europa. Aseguró que la cita no responde a un motivo especial, sino a que esta semana no se realizó el encuentro habitual.

Chile Vamos quiere una cirugía mayor

La inquietud oficialista va más allá de Rabat. Los partidos consideran agotado el diseño político del primer año de Gobierno y reclaman una mayor participación de dirigentes con experiencia en la administración.

La presidenta de RN, Andrea Balladares, sostuvo que existen personas con trayectoria política que podrían incorporarse al Ejecutivo. Cruz-Coke, por su parte, reclamó mayor participación de Chile Vamos y recordó que sus partidos han sido leales al Gobierno.

La presión también alcanza al Segundo Piso de La Moneda, encabezado por Alejandro Irarrázaval.

RN ya había advertido que los errores en el manejo de la crisis exigían revisar las responsabilidades de quienes asesoran directamente al Presidente. Este miércoles, el jefe de bancada de ese partido, Diego Schalper, insistió en que el modelo gubernamental está agotado y planteó incorporar nuevas figuras, incluso provenientes del Congreso.

Según informó El Mostrador, fuentes oficialistas apuntan a que Kast estaría evaluando adelantar una reestructuración inicialmente prevista para enero, que podría incluir la salida de Rabat, cambios en otras carteras y modificaciones en el equipo de asesores presidenciales.

Entre los ministerios mencionados aparecen Trabajo, Segpres, Ciencia y Mujer. Sin embargo, no existe una decisión oficial sobre esas eventuales salidas.

La acusación que amenaza con dividir al oficialismo

El problema más inmediato sigue siendo Rabat.

La oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Chile Vamos no puede garantizar que todos sus diputados voten para rechazarla.

Entre los parlamentarios que han expresado disposición a respaldar el libelo figura Hotuiti Teao (independiente de la bancada UDI), a quien el propio Kast llamó desde Europa para abordar sus cuestionamientos al secretario de Estado.

La preocupación también quedó de manifiesto en una reunión informal de diputados de la UDI, celebrada el lunes en Concón y a la que asistieron Alvarado y Arenas. Según informó BioBioChile, varios parlamentarios se mostraron reticentes a comprometer anticipadamente su rechazo a la acusación.

En ese escenario, dirigentes oficialistas ven en un ajuste ministerial amplio una alternativa para enfrentar la crisis sin limitar la decisión exclusivamente a Justicia.

Pero Kast todavía no da ese paso. Desde Roma, reiteró el martes su respaldo a Rabat y asumió personalmente el costo político de las cuestionadas rebajas de condena.

“La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el Presidente de la República”, declaró.

El Mandatario regresará este viernes al país, cuando volverá a reunirse con su comité político. Aunque La Moneda insiste en que no se está preparando un cambio de gabinete, las conversaciones y presiones dentro del oficialismo apuntan en otra dirección.

Alvarado pidió tiempo, los partidos exigen cambios y Kast mantiene la decisión en sus manos. Mientras tanto, la acusación constitucional contra Rabat amenaza con transformar las diferencias internas en una votación que exponga públicamente la fractura oficialista.