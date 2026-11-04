Ramón Cavieres y caída de Kast en encuestas: “Tiene una posición dogmática, doctrinaria”

La defensa del Presidente José Antonio Kast al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condenas, se ha transformado en un problema para el propio mandatario. Así lo planteó el director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres, quien vinculó la caída del respaldo presidencial con una conducción política que, a su juicio, muestra dificultades para modificar sus decisiones.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Cavieres abordó la permanencia de Rabat en el gabinete, que ha generado diferencias incluso dentro del oficialismo y llevó al Presidente a contactar personalmente a parlamentarios de su sector que evalúan respaldar una acusación constitucional contra el secretario de Estado.

Entre ellos se encuentra el diputado independiente de la bancada UDI Hotuiti Teao, quien, pese a valorar la disposición del mandatario a escuchar otras posiciones, reiteró que el diálogo no modifica sus cuestionamientos por las rebajas de condenas.

Para Cavieres, el problema radica en que Kast ha asumido personalmente la defensa del ministro, pese al impacto de la controversia en la opinión pública. “Un presidente está para conducir un país, no para conducir su sector o su ideología o sus posiciones ministeriales concretas”, afirmó.

El director de Activa Research sostuvo que, incluso si existen fundamentos jurídicos para las decisiones adoptadas por Justicia, el mandatario debe considerar sus consecuencias políticas.

“Un presidente tiene que tener la capacidad para darse cuenta y liderar que, por más que jurídicamente pueda tener razón en la posición que tomó el ministro Rabat”, existe un impacto en la opinión pública que requiere un cambio de rumbo, explicó.

A su juicio, la insistencia presidencial en respaldar al secretario de Estado ha terminado por trasladar la responsabilidad política directamente a La Moneda. “Eventualmente un problema ministerial se ha transformado en un problema ya presidencial que él adoptó el liderazgo frente a ese tema. El problema es de él, del presidente”, advirtió.

Cavieres afirmó que esta conducta responde a una característica que identifica en la trayectoria política de Kast: su tendencia a mantener posiciones ideológicas sin introducir modificaciones frente a escenarios adversos. “El Presidente siempre ha demostrado también que él tiene posturas bien radicales en posiciones ideológicas”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la gira europea que actualmente desarrolla el jefe de Estado, donde distinguió entre encuentros vinculados a las relaciones internacionales y otros de carácter ideológico.

“Una parte eventualmente puede representar una visión de Estado, una visión particularmente de relacionamientos con frente a determinados países. Pero por otro lado, hay reuniones más bien de carácter ideológico”, señaló.

En ese contexto, el ejecutivo de Activa Research apuntó directamente al estilo de liderazgo presidencial. “El Presidente tiene una posición como dogmática, doctrinaria frente a ciertas cosas que no lo hacen salir de esa posición”, afirmó.

El analista también estableció un paralelo con el segundo proceso constitucional, en el que el Partido Republicano tuvo un papel protagónico. Según Cavieres, ese proceso fracasó por una dificultad similar para construir acuerdos y aceptar posiciones distintas.

“Las cosas en política necesariamente implica tener posiciones que aúnen distintos criterios y no pensar que el criterio único, en este caso el presidente, es el que tiene la razón y es por lo cual se puede avanzar en un país”, concluyó.