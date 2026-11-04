IN-EDIT CHILE: Grandes historias en SPLENDIT, estrenos en alianza con FIDOCS y DOCS IN PROGRESS

La programación de adelanto de la 22ª edición del Festival IN-EDIT CHILE ya cuenta con documentales provenientes de ocho países.

Como cada año, la sección SPLENDIT trae grandes historias. Una de ellas es EPiC: Elvis Presley in Concert, de Baz Luhrmann. Mientras preparaba su película Elvis junto al actor Austin Butler, el director tuvo acceso a registros nunca exhibidos de shows de Elvis Presley de 1970 (su residencia en Las Vegas) y 1972 (en varias ciudades).

El documental es el resultado del trabajo de su equipo por encontrar y restaurar ese material perdido, al que se suma una entrevista vital de la misma época.

Además, mediante una alianza con la Embajada de Irlanda en Chile, hay otras dos películas muy importantes.

Por una parte, el estreno de Songs for While I’m Away (2020), de Emer Reynolds. Un retrato de Phil Lynott (1949-1986), carismático líder de Thin Lizzy, quien se ganó la admiración de grandes músicos de su tiempo y alcanzó la entonces improbable posición de estrella rockera en una Irlanda no acostumbrada a las bandas birraciales ni al rock surgido de los barrios obreros. El festival guardaba esta cinta desde la pandemia y es su estreno en nuestro país.

Y una gran película que vuelve al festival es Once, de John Carney, que llega como tributo a Glen Hansard, meses después de su fallecimiento, a los 56 años. Cantautor de oficio, Hansard se convirtió súbitamente en estrella de cine gracias a esta película romántica y llena de música, que saltó desde el circuito independiente a un éxito global, con premios en festivales, un Oscar a mejor canción y hasta un musical en Broadway inspirado en sus personajes.

Mujeres documentalistas

Se destaca una colaboración con FIDOCS que funciona en ambas direcciones: IN-EDIT CHILE presentará en FIDOCS la película Dans la gueule de l’ogre (En las fauces del ogro) , el primer largometraje de la cineasta franco-iraní Mahsa Karampour. Ella viaja desde Francia a Estados Unidos para reencontrarse con su hermano, músico que emigró a Nueva York junto a su banda de post-punk The Yellow Dogs. Entre recuerdos, desencuentros y silencios, la película se abre hacia temas como la migración, la pertenencia, la tragedia, el desarraigo y la crisis de Medio Oriente. Se podrá ver el domingo 15 de noviembre, 18:15 horas, Centro Arte Alameda, Sala CEINA).

Mientras tanto, FIDOCS presentará durante el festival IN-EDIT CHILE el documental Miss Jobson, de la española Amanda Sans Pantling, sobre la inigualable Diane Jobson. Fue Bob Marley quien la acercó al rastafarismo. Tras su muerte, Jobson decidió dedicar su carrera de abogada a defender a las comunidades más pobres de Jamaica. Hoy sigue en ello: trabaja sin computador, toma notas a mano y asiste a clientes acusados de violencia policial y asesinato.

Esta colaboración refuerza la relación entre FIDOCS e IN-EDIT CHILE, en su permanente compromiso con el cine de no ficción y las nuevas miradas de mujeres cineastas.

DOCS IN PROGRESS: los seleccionados

En cada edición, IN-EDIT PRO (el área profesional de IN-EDIT CHILE) selecciona en la sección DOCS-IN-PROGRESS trabajos nacionales en fase final de producción. Una vitrina de trabajo e intercambio frente a un jurado especializado, especialmente convocado a esta cita.

Los proyectos participantes son:

Prisioneros acústico (Director y Productor: René Alvarado), Incendio en Barrio Puerto (Director: Guillermo Ribbeck y Productor: David Guzmán Storey), Detrás del sonido (Director y productor: Claudio Escalona Oro) y ANTES (Director y productor: Francisco Fabrega). Revisa el detalle de cada proyecto, el jurado y los premios aquí.

ABONOS A LA VENTA

El Abono Estrella se agotó, pero aún sigue disponible el Abono Teatro NESCAFÉ de las Artes. Está a la venta a través de Ticketmaster y también en la boletería del Teatro NESCAFÉ de las Artes. Revisa los beneficios y condiciones y compra el tuyo directamente en inedit.cl

ACREDITACIONES PARA PRENSA E INDUSTRIA

Últimos días de acreditación para prensa, industria y aliados. Las solicitudes se recibirán hasta el 9 de noviembre. Revisa las condiciones de cada acreditación y postula aquí.