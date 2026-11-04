De perros, fórmulas y herejes

¡Buenas tardes, estimados y estimadas tripulantes de este Universo Paralelo!

El 26 de octubre, OpenAI anunció que sus modelos de inteligencia artificial demostraron la existencia de la teoría cuántica de Yang-Mills. Es la base del modelo estándar de la física de partículas: explica, por ejemplo, cómo los quarks se mantienen unidos dentro de los protones.

¿Cómo puede no existir una teoría que usamos hace siete décadas y que ha superado todos los experimentos? Los físicos calculamos con ella mediante aproximaciones que funcionan extraordinariamente bien y con gran precisión. Pero la teoría es compleja, no la entendemos en su totalidad, y nadie ha logrado probar que sea una teoría matemáticamente completa y bien formulada.

El Instituto Clay lo incluyó en el año 2000 entre sus siete Problemas del Milenio. De estos solo uno ha sido resuelto, mientras que para otro –del que ya hablamos en este newsletter– fue anunciada su solución por OpenAI: el de las ecuaciones de fluidos de Navier-Stokes.

La nueva demostración de OpenAI se extiende por 1.147 páginas. Casi nadie la ha visto. Está en manos de un comité presidido por el Nobel David Gross, que aún no informa cuándo será puesta a disposición de la comunidad.

La IA ya venía entrando con fuerza en las matemáticas: a comienzos de octubre, OpenAI publicó de una sola vez 722 manuscritos sobre 400 problemas abiertos. Ahora llega a la física.

Pero sus métodos parecen bastante convencionales. Según el comité, la prueba de Yang-Mills sigue el camino que abrieron Kenneth Wilson en 1974 y Tadeusz Balaban en los años ochenta. La máquina no inventó nada: habría completado, con paciencia inhumana, una ruta trazada por otros.

Por ahora parece difícil que la IA genere, de la nada, ideas asombrosas, inesperadas y notables.

Lo positivo es que podría liberarnos de la parte menos interesante y más rutinaria del oficio. La IA ya escribe con facilidad buena parte de lo que llenaba las revistas. Tanto, que el arXiv, el repositorio en línea donde, desde 1991, físicos y matemáticos suben sus trabajos antes de publicarlos en revistas, recibió en septiembre 40.363 envíos, el doble que dos años antes. Desde el 1 de octubre, cada usuario puede enviar solo dos al mes.

Hoy se cumplen 62 años de una elegante demostración de apenas seis páginas, que no creo que una IA pueda concebir. El 4 de noviembre de 1964 llegó a la revista Physics el artículo de John Bell que llevó al laboratorio una vieja discusión filosófica: ¿tienen los objetos sus propiedades antes de que las observemos? Bell mostró que esta pregunta, abiertamente metafísica, tiene consecuencias experimentales, posibles de medir en un laboratorio. De hecho, el filósofo Abner Shimony acuñó el término “metafísica experimental”.

Los experimentos llegaron en las siguientes décadas y fueron premiados con el Nobel en 2022. Fallaron en contra del realismo clásico: la mecánica cuántica implica que antes de medir no podemos asignar, necesariamente, propiedades objetivas a los objetos.

Bell no solo convirtió la filosofía en experimento: mostró, mejor que nadie, cómo las preguntas son mucho más importantes que las respuestas. Y esas serán siempre humanas.

Este número de Universo Paralelo cuenta con la participación de Daniela Siel, médica veterinaria, doctora en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor y presidenta de la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias de Chile (AFEVET); Ignacio Retamal, doctor en Ciencias; Camilo Sánchez, geólogo y académico de la Escuela de Geología de la Universidad Mayor; Fabiola Arévalo, doctora en Física; y la periodista Francisca Munita.

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LOS PERROS APRENDIERON A ENTENDERNOS, ¿Y NOSOTROS A ELLOS?

Por Daniela Siel Doctora en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias

La neurociencia está mostrando cómo los perros distinguen nuestras expresiones y construyen vínculos con nosotros. Pero también revela algo que no deberíamos olvidar: cada perro experimenta el mundo a su manera.

Dentro de un resonador magnético, un perro permanece despierto e inmóvil. Observa fotografías de desconocidos: algunos sonríen; otros muestran miedo, enojo o tristeza. No podemos preguntarle qué interpreta, pero sí estudiar cómo responde su cerebro.

Eso hicieron investigadores en un estudio publicado en agosto de 2026 en iScience. La actividad cerebral de los perros variaba según la expresión facial: los rostros alegres generaban respuestas distintas de las del miedo, el enojo o la tristeza e, incluso, hubo diferencias entre algunas de estas últimas. Esto no significa que sepan cómo nos sentimos, pero sí que sus cerebros distinguen información emocional en rostros de personas desconocidas.

La mirada ayuda a crear vínculos. En 2015, un estudio publicado en Science identificó un circuito de retroalimentación asociado a la oxitocina, hormona del apego social, durante el intercambio de miradas entre perros y tutores. En 2024, otro equipo registró simultáneamente la actividad eléctrica cerebral de perros y personas y halló patrones de sincronización durante las miradas y el contacto físico. Fue un experimento pequeño y no implica compartir pensamientos, pero plantea una pregunta: ¿cómo se coordinan dos cerebros de especies distintas?

Hay una paradoja. Mientras la ciencia usa tecnologías cada vez más sofisticadas para entender cómo los perros interpretan nuestras señales, nosotros reducimos su conducta a etiquetas: “porfiado”, “regalón”, “nervioso”. Los etiquetamos antes de detenernos a comprenderlos. La neurociencia cuestiona esas etiquetas.

Investigadores de la Universidad de Emory estudiaron a 15 perros despiertos con resonancia magnética mientras les presentaban señales que anticipaban comida o elogios de sus tutores. La actividad de los circuitos de recompensa variaba entre individuos y ayudaba a anticipar sus preferencias: lo que gratifica a un perro no necesariamente gratifica a otro.

La raza tampoco basta. Un estudio publicado en Science en 2022, con más de 18 mil animales, encontró que explicaba cerca del 9% de las diferencias individuales de comportamiento. También pesan la genética particular, la epigenética, las experiencias de vida, el aprendizaje, la salud y el ambiente.

Hoy hablamos de familias multiespecie: organizamos vacaciones, modificamos rutinas y decidimos pensando en nuestros animales. ¿Pero cuánto conocemos al animal con el que convivimos?

La etología clínica y la medicina del comportamiento enseñan a mirar más allá de una conducta aislada. Un perro que gruñe cuando intentan abrazarlo puede estar pidiendo distancia; otro que dejó de jugar podría sentir dolor. En la consulta veterinaria, la historia y los cambios de comportamiento pesan tanto como los síntomas evaluables. Antes de corregir una conducta, hay que comprender qué la provoca.

Esto debería llevarnos a revisar la etiqueta pet friendly. Para algunos perros, una terraza concurrida es agradable; para otros, el ruido, los extraños que se acercan o la falta de un lugar donde refugiarse generan miedo y estrés. Diversas investigaciones muestran que los humanos subestimamos las señales de estrés de nuestros perros ante sonidos cotidianos. Admitirlos en un espacio no garantiza que se sientan bien allí.

Durante miles de años, los perros han aprendido a interpretar nuestras señales y adaptarse a nuestro mundo. Nosotros hemos avanzado en comprenderlos, pero aún falta camino: reconocer sus emociones, interpretar su conducta y respetar las diferencias individuales.

Una familia multiespecie exige más que cariño: conocimiento, empatía y comprender a cada animal desde su naturaleza, sin proyectar nuestras expectativas. Importa menos cuánto los queremos que cuánto nos esforzamos por conocerlos.

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EL OZEMPIC “GENÉRICO” LLEGÓ A CHILE

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

No soy médico ni diabetólogo ni nutriólogo. Sé leer estudios, nada más, y eso ayuda a mirar las noticias con algo de distancia. Una de ellas es la llegada a Chile de una nueva semaglutida, el principio activo de Ozempic. Los titulares de varios diarios dicen “Ozempic genérico”. No lo es.

El 8 de octubre el Instituto de Salud Pública (ISP) inscribió Picmagluti, del laboratorio Dr. Reddy’s: la misma molécula, obtenida mediante otro proceso de síntesis. Ozempic está registrado como biológico y es mixto: una levadura produce la base y luego la química le agrega una cola de ácido graso. Picmagluti, en cambio, se arma entero con química, aminoácido por aminoácido, como se teje un chaleco punto por punto. Los errores de ese tejido son las impurezas y hay que medirlas. Chile tampoco es el primer país en registrar estos productos: Argentina lo hizo en 2024 y Canadá, en abril de 2026.

Lo bueno. El ISP tiene otras once solicitudes en trámite, de cinco productos de Recalcine, Exeltis, Siegfried y Laboratorio Chile. The Lancet recuerda que con los antirretrovirales la competencia redujo los precios y plantea que podría ocurrir lo mismo con la semaglutida. Por ahora es solo una expectativa: el comunicado del ISP no menciona el precio. En un ensayo chino con 462 adultos con obesidad, una semaglutida sintética redujo el peso 13,1% en 44 semanas, frente a 14,4% con Wegovy, la semaglutida para la obesidad. No es Picmagluti.

Lo malo. Los ensayos que mostraron protección cardiovascular se realizaron con el producto original. Uno de ellos, con 17.604 pacientes con enfermedad cardiovascular, redujo la suma de infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes de origen cardíaco de 8,0% a 6,5% en unos 40 meses . Ese ensayo lo pagó Novo Nordisk, la dueña de Ozempic. Es lo normal: quien desarrolla un remedio financia sus ensayos.

Los ensayos que mostraron se realizaron con el producto original. Uno de ellos, con 17.604 pacientes con enfermedad cardiovascular, redujo la suma de infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes de origen cardíaco . Ese ensayo lo pagó Novo Nordisk, la dueña de Ozempic. Es lo normal: quien desarrolla un remedio financia sus ensayos. Pero buena parte de lo que citamos viene de quienes venden algo: el análisis de 16 semaglutidas de la competencia, que encontró impurezas distintas y posibles reacciones del sistema inmune sin efecto conocido en pacientes, lo firman empleados de Novo Nordisk. Falta que otro grupo, sin nada que vender, repita los ensayos con Picmagluti y con los demás productos para conocer sus efectos cardiovasculares.

Tampoco es permanente el efecto de esta droga: un año después de dejar el tratamiento, los pacientes de un ensayo habían recuperado dos tercios del peso perdido. Si el sistema público no lo cubre, el beneficio llegaría primero a quienes ya pueden pagarlo.

Lo feo. Un remedio caro y escaso se falsifica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) observa un aumento en los reportes de falsificaciones de estos fármacos en casi 60 países. En una compra de prueba, tres viales de farmacias online ilegales tenían una pureza de entre 7,7% y 14,4%, mientras la etiqueta indicaba 99%. En Italia, una mujer terminó en coma por una baja de azúcar tras inyectarse un “Ozempic” comprado por internet: el vial contenía insulina. Si el original legítimo baja de precio, quizás el falso pierda mercado.

Queda lo que importa y todavía no existe: el precio real, la disponibilidad y los datos de uso real. Mientras tanto, la regla sigue siendo la de siempre: consulta con el médico, receta médica y farmacia regulada.

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NOTICIAS: LA SEMANA EN CIENCIA

Por Francisca Munita Periodista

Esta semana viajamos millones de años al pasado, nos asomamos a los secretos de Marte y exploramos algunos de los misterios que la ciencia todavía intenta resolver.

Científicos se acercan al origen de la vida compleja

Un equipo japonés logró cultivar dos microorganismos llamados arqueas, parecidos a las bacterias, pero evolutivamente más cercanos a nosotros. El descubrimiento permite estudiar cómo pudieron surgir las células complejas que forman animales, plantas y hongos. Aunque estas arqueas carecen de núcleo, desarrollan prolongaciones que les permiten relacionarse con otros microorganismos. Su estudio ayuda a responder una de las grandes preguntas de la biología: cómo evolucionamos desde formas de vida mucho más simples.

Dato curioso: las arqueas también viven en nuestro intestino, donde algunas producen metano.

Publicado el 28 de octubre de 2026. Conoce MÁS.

Una roca marciana revela secretos de hace 4.100 millones de años

Un meteorito encontrado en el desierto del Sáhara, en Malí, permitió estudiar uno de los capítulos más antiguos de Marte. Bautizado Teghaza 001, contiene minerales que se formaron hace unos 4.100 millones de años y señales de que el agua circuló por su interior poco después. Publicado en Science, el descubrimiento aporta información sobre cómo era la corteza marciana primitiva y las condiciones que pudieron favorecer la existencia de ambientes habitables.

Dato curioso: algunos meteoritos marcianos llegaron a la Tierra tras ser expulsados de Marte por impactos de asteroides.

Publicado el 30 de octubre de 2026. Conoce MÁS.

Hallan rastros de sangre en un dinosaurio de 115 millones de años

Científicos encontraron indicios de glóbulos rojos en el fósil de un dinosaurio carnívoro descubierto en Brasil. En los huesos del Aratasaurus museunacionali identificaron estructuras microscópicas semejantes a células sanguíneas y señales químicas de un componente de la hemoglobina. El estudio, publicado en PNAS, constituye una de las evidencias más sólidas de que ciertos rastros biológicos pueden conservarse durante millones de años, abriendo nuevas posibilidades para estudiar animales extintos.

Dato curioso: este dinosaurio medía unos 3,1 metros de largo y habría muerto cuando tenía apenas cuatro años.

Publicado el 2 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

Detectan una desintegración que ocurre una vez cada 10 mil millones

Científicos del CERN encontraron evidencias de uno de los fenómenos más raros de la física: la desintegración de una partícula llamada mesón B en dos muones, similares a los electrones, pero más pesados. El experimento LHCb logró detectar señales de este proceso, buscado durante más de cuatro décadas. Los resultados coinciden con las predicciones actuales y permitirán seguir investigando si existen partículas todavía desconocidas. Sin embargo, falta alcanzar la certeza estadística necesaria para confirmar el descubrimiento.

Dato curioso: los muones viven apenas 2,2 millonésimas de segundo antes de desintegrarse.

Publicado el 3 de noviembre de 2026. Conoce MÁS.

ÓRBITAS PARALELAS

Descubren una toxina que podría explicar graves daños en bebés prematuros

Investigadores identificaron una toxina producida por la bacteria Clostridium perfringens que podría desencadenar una grave enfermedad intestinal en bebés prematuros y provocar lesiones cerebrales. El estudio, publicado en Nature, demostró que un anticuerpo logró neutralizar sus efectos en ratones, abriendo una posible vía para desarrollar tratamientos que protejan a los recién nacidos más vulnerables.

Más información.

Confirman un tercer tipo de magnetismo que podría revolucionar la tecnología

Durante décadas, la física reconoció dos grandes tipos de magnetismo. Ahora, científicos del laboratorio SLAC, en Estados Unidos, confirmaron experimentalmente uno nuevo: el altermagnetismo. Este fenómeno combina propiedades de los otros dos y podría permitir desarrollar dispositivos electrónicos más rápidos y eficientes. El descubrimiento, publicado en Science, abre nuevas posibilidades para fabricar memorias informáticas, tecnologías cuánticas y centros de datos que consuman menos energía. Más información.

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LA IMAGEN DE LA SEMANA

Por Camilo Sánchez Geólogo

NANOEJÉRCITOS

¿Qué pudieron tener en común las sociedades de Rapa Nui, los mayas y los vikingos en Groenlandia? No habitaron los mismos espacios geográficos ni tuvieron intercambios culturales, pero han pasado a la historia como los grandes ejemplos de civilizaciones que colapsaron y desaparecieron. Según el biólogo y geógrafo Jared Diamond (2005), las sociedades que fracasan suelen seguir un patrón de factores interconectados, donde destacan dos: el daño ambiental provocado por ellos mismos y la incapacidad de la propia sociedad para responder y adaptarse a tiempo.

El riesgo de colapsar por no saber adaptarnos resuena hoy más que nunca. Los mismos factores ambientales que hundieron a esas culturas en el pasado ahora nos amenazan a escala global. Así lo advierte la ONU al declarar la Triple Crisis Planetaria, identificando al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación como nuestros principales desafíos.

identificando al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación como nuestros principales desafíos. La situación es tan crítica que, según la misma organización, una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la polución, sin contar la devastación de los ecosistemas.

Históricamente, hemos intentado resolver problemas gigantes con soluciones gigantes: megarrepresas, plantas industriales colosales o la remoción de millones de toneladas de tierra contaminada. Sin embargo, frente a una crisis tan extendida, la ciencia propone un cambio de paradigma radical: combatir lo inmenso desde lo diminuto.

Aquí entra en juego la nanotecnología, el diseño de materiales cientos de veces más pequeños que un centímetro. Su principal ventaja radica en la geometría; al reducir el tamaño, la superficie de estos materiales se vuelve altamente reactiva. Esto actúa como millones de “esponjas” diminutas capaces de atrapar contaminantes en el agua, el aire y el suelo. En la práctica, se convierten en un verdadero “nanoejército”, combatiendo la contaminación ambiental.

La Imagen de la Semana en Universo Paralelo nos muestra precisamente a este mundo casi invisible en acción. Según la Dra. Pamela Sepúlveda, investigadora del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, las imágenes de microscopía electrónica muestran nanopartículas de hierro cerovalente, algunas capturando arsénico y otras fijando plomo. Estos materiales están diseñados específicamente para descontaminar aguas con metales pesados, maximizando la eficiencia de limpieza.

En este nuevo escenario, investigaciones recientes, como las desarrolladas por la Dra. Sepúlveda junto a equipos de geólogas y geólogos, aplican la nanotecnología al reprocesamiento de pasivos mineros. El objetivo es doble, controlar los contaminantes mineros y, simultáneamente, extraer el cobre residual utilizando materiales de descarte provenientes de la industria pesquera para crear las nanopartículas.

El objetivo es doble, controlar los contaminantes mineros y, simultáneamente, extraer el cobre residual utilizando materiales de descarte provenientes de la industria pesquera para crear las nanopartículas. Es economía circular en su máxima expresión, usar los desechos de una industria para limpiar los pasivos de otra, asegurando de paso un control ambiental, una extracción mineral y un reprocesamiento de desechos.

Como planteaba Diamond, el colapso no es un destino inevitable, sino una elección. Hoy, la investigación interdisciplinaria y el desarrollo científico a escala nanométrica se perfilan como una respuesta cultural y tecnológica para enfrentar la triple crisis global. Esto, porque, para salvar un planeta entero, hay que empezar por conocer y controlar lo más pequeño.

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BREVES PARALELAS

Por Fabiola Arévalo Doctora en Física

Nunca es tarde para pedir perdón

Ya lo decía Camilo Sesto en los 80 en su canción “Perdóname”: “Simplemente yo me equivoqué. Perdóname”. Pero había otro perdón en proceso, en paralelo.

El entonces papa Juan Pablo II impulsó una comisión encargada de revisar el juicio a Galileo, ocurrido tres siglos antes. El 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II pronunció un discurso en la Academia Pontificia de Ciencias, en el que reconoció los errores de juicio cometidos durante el proceso contra Galileo.

Pero ¿qué había hecho Galileo para terminar ante la Inquisición? La obra que lo metió en problemas había sido publicada en 1632, el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde defendía el modelo heliocéntrico: la idea de que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol.

Sus observaciones con telescopio y sus argumentos científicos aportaban evidencia a favor de esta visión, que contradecía el modelo geocéntrico dominante, con la Tierra inmóvil en el centro del universo. Al año siguiente, Galileo fue juzgado por la Inquisición, obligado a abjurar de sus ideas y condenado a vivir bajo arresto domiciliario.

Eppur si perdona: 359 años para reconocer un error.

Cambia, todo cambia

Marie Curie, quien estaría de cumpleaños este 7 de noviembre, no tuvo un camino fácil hacia el reconocimiento científico, ni siquiera cuando llegó la hora de entregar los premios Nobel.

En 1903, cuando se discutía quién recibiría el Nobel de Física por las investigaciones sobre la radiactividad, las primeras propuestas incluían los nombres de Henri Becquerel y Pierre Curie, pero no el de Marie. Fue necesaria la intervención del matemático sueco Gösta Mittag-Leffler y la insistencia de Pierre para que fuera considerada. Finalmente, los tres compartieron el premio.

Ocho años después, en 1911, Marie Curie recibió el Nobel de Química por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Esta vez no tuvo que compartirlo: fue la única galardonada.

Así, Marie Curie se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel y sigue siendo la única galardonada con el Nobel en dos ciencias distintas: Física y Química.

Cambia, todo cambia: incluso quién merece aparecer en la fotografía del Nobel.

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RECOMENDACIÓN: COSMOS, PARA RECORDAR A SAGAN

Por Ignacio Retamal Dentista y doctor en Ciencias

El 9 de noviembre de 1934 nació en Brooklyn, Nueva York, Carl Sagan, ganador del Pulitzer de No Ficción en 1978 por The Dragons of Eden. Universo Paralelo le dedica un pequeño homenaje con una recomendación sobre amor, pasión y divulgación científica: Cosmos: un viaje personal, una serie de 13 episodios de una hora que escribió con Ann Druyan y Steven Soter y que él mismo presenta.

Se estrenó en PBS en septiembre de 1980, ganó un Peabody y, según la NASA, fue visto por más de 500 millones de personas en 60 países.

El amor tiene su lugar. Druyan, con quien Sagan se casó en 1981, figura en el Disco de Oro de las Voyager, cuyo comité presidió él: una hora de sus ondas cerebrales, comprimida en un minuto, grabada mientras pensaba, entre otras cosas, en lo que era enamorarse. Tras la muerte de Sagan en 1996, ella creó y escribió la secuela de 2014.

La pasión por enseñar se nota en lo que provoca. En 2008, el divulgador Carl Zimmer, quien la vio a los 14 años, descargó los dos primeros episodios. Sus hijas de 7 y 4 años se colaron, se sentaron en su regazo y quedaron cautivadas por el desenrollarse del ADN. Zimmer admite que la serie envejeció: la música de Vangelis a veces le hace pensar que entró a una tienda de cristales.

La serie puede verse en YouTube, en subidas de usuarios. El libro Cosmos (1980) está disponible en español en Buscalibre Chile, en la edición de Planeta, de 384 páginas.

Y esto es todo en esta edición de Universo Paralelo. Ya sabes, si tienes comentarios, recomendaciones, fotos, temas que aportar, puedes escribirme a universoparalelo@elmostrador.cl. Gracias por ser parte de este Universo Paralelo.

Mis agradecimientos al equipo editorial que me apoya en este proyecto: Fabiola Arévalo, Francisco Crespo, Francisca Munita, Ignacio Retamal, Camilo Sánchez y Sofía Vargas, y a todo el equipo de El Mostrador.