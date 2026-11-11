Investigaciones exploran el potencial de algas, hongos y legumbres para la alimentación del futuro

¿Podrían las algas de las costas chilenas convertirse en una nueva fuente de proteínas para la industria alimentaria? ¿Qué potencial tienen los hongos y las legumbres locales para desarrollar ingredientes más sostenibles? Estas son algunas de las interrogantes que buscan responder cinco estudiantes de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), quienes desde 2023 trabajan junto a Nestlé R&D Latam en investigaciones relacionadas con los desafíos de la alimentación y la nutrición.

Los avances de estos proyectos fueron presentados en un simposio que reunió a académicos, estudiantes y científicos. La instancia permitió conocer el desarrollo de las investigaciones y analizar su potencial para contribuir a la creación de nuevas soluciones para la industria alimentaria.

María Angélica Fellenberg, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destacó el valor de este vínculo entre el mundo académico y el sector productivo. Al respecto, explicó que “conectar la academia con la industria es fundamental. Las empresas enfrentan desafíos y proyectan sus necesidades a 10, 20 o 30 años, mientras que las universidades cuentan con el talento, las capacidades de investigación y el equipamiento necesario para contribuir a resolverlos. Esta colaboración permite poner el conocimiento científico al servicio de desafíos que no sólo son relevantes para la industria, sino también para el país y la sociedad”.

En tanto, Cristina Villamán, líder de Nestlé R&D Latam, subrayó la necesidad de impulsar nuevas alternativas de innovación frente a los desafíos actuales de la alimentación. En ese sentido, afirmó que “hoy enfrentamos desafíos que requieren mayor agilidad y nuevas alternativas de innovación. Un ejemplo concreto es la creciente necesidad de contar con proteínas de distintos tipos, en cantidades suficientes y a precios accesibles. Por ello, es fundamental aprovechar la ciencia y tecnología que existe en Latinoamérica, identificar el potencial de nuestros recursos y transformar ese conocimiento en soluciones que generen impacto y puedan escalar a nivel global”.

Cinco líneas de investigación para desarrollar nuevos ingredientes y soluciones alimentarias

Los estudios presentados abordan distintas áreas de la alimentación, desde el aprovechamiento de recursos naturales hasta el desarrollo de ingredientes vegetales y la investigación sobre nutrición materna.

Proteínas a partir de algas nacionales

Javiera Molina investiga métodos para extraer proteínas de algas chilenas y evaluar su potencial como ingredientes para la industria alimentaria. El proyecto busca explorar nuevas formas de aprovechar los recursos marinos mediante procesos de extracción sostenibles.

El potencial proteico de las legumbres locales

Romualdo Paz estudia cómo las legumbres cultivadas en el país pueden convertirse en ingredientes ricos en proteínas. Su investigación analiza la influencia de las materias primas y las condiciones de procesamiento en las propiedades de estos alimentos y sus posibles aplicaciones.

Hongos para la elaboración de alimentos

Natalia Caballero desarrolla una investigación enfocada en la valorización de hongos como posibles ingredientes alimentarios. Su trabajo busca estudiar las alternativas de aprovechamiento de estos recursos y sus oportunidades de aplicación en el desarrollo de nuevos productos.

Tecnologías para mejorar ingredientes de origen vegetal

Camila Sánchez investiga métodos de procesamiento y estructuración de ingredientes vegetales, con el propósito de preservar y mejorar sus propiedades funcionales. El estudio busca ampliar el conocimiento sobre cómo las condiciones de producción inciden en el comportamiento de estos ingredientes y en su utilización para elaborar distintas formulaciones alimentarias.

Nutrición materna y salud durante el embarazo

Katherin Silva estudia la relación entre la edad materna, la nutrición y la salud vascular fetoplacentaria en embarazos con diabetes gestacional. La investigación busca aportar evidencia científica sobre los factores que pueden influir tanto en la salud de la madre como en el desarrollo fetal.