Mejorar la calidad del aire en las salas de clases y responder a las dificultades que enfrentan estudiantes con asma fueron las motivaciones detrás de dos proyectos escolares que buscan resolver problemas cotidianos mediante la tecnología.

Se trata de Air School, un dispositivo que monitorea la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en espacios cerrados, y un prototipo de nebulizador portátil. Ambas iniciativas serán presentadas en The School of the Future 2026, encuentro global organizado por Cognita que reúne a estudiantes y docentes en torno a la innovación tecnológica y las nuevas formas de aprendizaje.

La iniciativa busca que los escolares desarrollen proyectos que respondan a problemas reales de su entorno mediante herramientas como la inteligencia artificial, la robótica y la programación.

La sexta edición del encuentro se desarrolla los días 27 y 28 de noviembre de 2026 y contempla la participación de más de 80 equipos de estudiantes. Los proyectos son desarrollados con el acompañamiento de profesores y algunos son seleccionados previamente en ferias científicas de sus respectivos colegios.

Un sensor para monitorear la calidad del aire

La sensación de encierro y cansancio tras permanecer varias horas en una sala de clases, sumada a la presencia de construcciones cercanas al establecimiento, motivó a cuatro estudiantes del Colegio Manquecura Ciudad del Este a desarrollar Air School.

El dispositivo, construido con una placa Arduino y un sensor de CO₂, permite monitorear la concentración de este gas, un indicador que ayuda a evaluar las condiciones de ventilación en espacios cerrados.

El prototipo muestra las mediciones en una pantalla y utiliza luces LED para identificar tres niveles: normal, moderado y alerta. Además, incorpora un código QR con recomendaciones para mejorar la ventilación.

Durante su desarrollo, las estudiantes utilizaron la herramienta de inteligencia artificial Gemini como apoyo para la programación y diseñaron una carcasa mediante impresión 3D, utilizando la plataforma Tinkercad.

El proyecto tomó alrededor de cuatro meses de trabajo, pruebas y ajustes. Entre los principales desafíos estuvieron la conexión de los componentes y la obtención de mediciones confiables en salas con distintas condiciones.

La iniciativa fue reconocida como el proyecto más innovador en la feria científica interna del colegio.

Un nebulizador portátil pensado para estudiantes con asma

Las dificultades que enfrentaban algunos compañeros con asma durante las clases de Educación Física llevaron a tres estudiantes de quinto básico del Colegio Pumahue Curauma a desarrollar un prototipo de nebulizador portátil.

El dispositivo combina una placa Arduino, un relé y un atomizador, conectado a una cámara y una máscara.

En cerca de un mes y medio, los escolares investigaron, simularon circuitos y realizaron pruebas para resolver distintas dificultades técnicas. Actualmente, el prototipo continúa en desarrollo, con mejoras en el atomizador y la construcción de una carcasa resistente.

Al tratarse de un proyecto experimental, su eventual uso médico requeriría pruebas y validaciones de seguridad y eficacia.

Inteligencia artificial y programación en la educación

Ambos proyectos dan cuenta de cómo la incorporación de herramientas tecnológicas en la educación escolar puede favorecer el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la programación y la resolución de problemas.

“Queremos que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y descubran que la tecnología puede ayudarlos a transformar su entorno. Cuando se enfrentan a desafíos reales, investigan, experimentan y buscan soluciones, poniendo en práctica lo aprendido en clases. Proyectos como estos demuestran que, con las herramientas y el acompañamiento adecuados, los y las estudiantes pueden desarrollar sus propias ideas y convertirse en creadores de tecnología”, señala Reinaldo Marfull, asesor de Aprendizaje Digital de Cognita Chile y coordinador del encuentro.