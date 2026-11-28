La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la prisión preventiva del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Alejandro Pereira Peralta, imputado en el denominado caso “Pirata Gate”. La resolución, adoptada en fallo dividido por la Segunda Sala del tribunal, mantuvo la medida cautelar por peligro de fuga y rechazó modificar su fundamento al de peligro para la seguridad de la sociedad.

La decisión ratificó lo resuelto ayer por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que decretó prisión preventiva de Pereira y del exadministrador municipal Patricio Miguel Reyes Zambrano, y para ambos estableció una caución, de $140 millones para Pereira y de $60 millones para Reyes.

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) habían apelado para que la prisión preventiva se fundara en el peligro para la seguridad de la sociedad, lo que impediría que los imputados recuperaran su libertad ambulatoria mediante el pago de las cauciones. Sin embargo, la mayoría de la corte desestimó esos argumentos.

Entre los fundamentos de la resolución, los ministros consideraron que la investigación fue formalizada recién en 2026, pese a que los hechos investigados habrían cesado en junio de 2021. También tuvieron en cuenta que ambos imputados permanecieron en libertad durante ese período, concurrieron a los procedimientos judiciales y cuentan con irreprochable conducta anterior. El fallo sostuvo que estos antecedentes permiten considerar, en caso de ser condenados, “la posibilidad de que sus penas admitan un cumplimiento en el medio libre”.

Pereira enfrenta imputaciones por asociación ilícita, fraude al fisco, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por hechos que habrían ocurrido entre 2016 y 2020. En tanto, Reyes está imputado por fraude al fisco, cohecho y soborno.

La investigación apunta a irregularidades financieras y administrativas al interior de la Municipalidad de Coquimbo durante la gestión de Pereira, quien encabezó el municipio entre 2016 y 2021. Entre los hechos indagados figuran contrataciones por servicios que no habrían sido prestados, pagos de honorarios por labores correspondientes a otros funcionarios, duplicidad de contratos, cobros de horas extraordinarias sin respaldo y utilización de fondos de programas comunitarios para financiar labores administrativas.