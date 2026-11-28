A dos días de que la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la oposición lanzó su última ofensiva en aras de lograr la aprobación del libelo: llamó a la ciudadanía a poner atención a los votos en el hemiciclo y a quienes pongan el voto “amarillo” durante la jornada.

Cabe recordar que el viernes la comisión revisora dio su visto bueno texto por tres votos ―Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC) y Raúl Soto (PPD)― contra dos ―Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo, (PNL)―, resultado previsible debido a la constitución de la instancia.

Pero, y tras cuatro semanas del inicio de la polémica, la prueba de fuego será dentro el lunes, cuando la cámara baja resuelva si la acción pasa al Senado o no. La acción en contra del secretario de Estado requerirá una mayoría simple de 78 votos para alcanzar la segunda instancia.

Se trata de un ecenario que, si bien en un principio apuntaba a su aprobación, durante la última semana es cada día más positivo para La Moneda, luego de que el Partido Nacional Libertario (PNL) alineara a sus ocho congresistas para votar en contra de la acusación, pese a que en un momento representantes como Pier Karlezi mantenían la puerta abierta a su aprobación.

A lo anterior se suman las bajas de las diputadas Pamela Jiles y Zandra Parisi, ambas del Partido de la Gente (PDG), a raíz de licencias médicas, incluyendo la polémica licencia de Parisi por una extracción molar.

En la vereda de Chile Vamos, el diputado Jorge Alessandri (UDI) adelantó que los votos indecisos del oficialismo podrían optar por abstenerse, lo que implicaría que, sin aprobar el libelo, tampoco sumarían el quórum necesario para su visado a Sala.

Jefes de bancadas contra el voto “amarillo”

Así las cosas, desde el oficialismo apuntaron tanto a los previsibles votos en contra como a los que se mantienen en la opacidad. Así lo expuso el jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, quien afirmó que del resultado del lunes “tienen que asumir la responsabilidad quienes se abstengan y voten amarillo“.

“La abstención se suma a la negativa a votar en contra de la acusación constitucional. Aquí hay dos alternativas: o se vota a favor de acusación constitucional o en contra, y quienes votan abstención o se abstengan están votando en contra. Vale decir, validando la posición del ministro Rabat y del Gobierno del Presidente Kast”, advirtió Leiva.

“Se puede aprobar o rechazar y cada uno tiene que asumir los costos políticos de apoyar, rechazando una acusación constitucional al Gobierno del Presidente Kast y al ministro Rabat, que anticipó condenas, rebajó condenas, no por cualquier delito, sino que por violación de menores de edad y por abuso sexual de menor de edad. Eso es lo complejo”, sumó.

Por su parte, la jefa de bancada del Frente Amplio (FA), Emilia Schneider, rechazó que el voto a voto del lunes se trate de una disputa entre oficialismo y oposición, sino que “esto se trata de las víctimas, y cómo cuando el ministro actuó fuera de la ley y la Constitución las abandonó”.

“El lunes rechazar o abstenerse es lo mismo, es defender la impunidad de estos criminales atroces y defender a Rabat y al gobierno. Abstenerse es seguir abandonando a las víctimas”, dijo, en la misma línea de la diputada Daniela Serrano, jefa del comité del Partido Comunista (PC) e Independientes: “Esto no se trata de un mero cálculo de cuántos votos tiene la oposición y cuántos votos no. Acá se trata de una responsabilidad con las víctimas, de hacer valer nuestra atribución fiscalizadora ante un ministro que no tenía obligación alguna de conceder un beneficio”.

Con ese argumento, también repasó a los diputados que opten por no ir a votar el día lunes: “Tendrán que darle una explicación al país, si están del lado de las víctimas o están del lado de hoy día blindar a un ministro de Estado que ha metido sistemáticamente tanto a la Cámara de Diputados como al país”.

Andrea Parra, jefa de bancada PPD-Independientes hizo ahínco en que los congresistas “debemos estar a la altura de lo que nos está exigiendo la ciudadanía: que el ministro Rabat asuma su responsabilidad política en la rebaja de penas, y sea removido de su cargo”.

“Aquí hay dos caminos, por un lado quienes estamos del lado de las víctimas, de los niños, niñas y adolescentes y sus familias; y por el otro, quienes están del lado de los victimarios, violadores abusadores y pederastas. Abstenerse no es opción porque significa salvar al ministro Rabat“.

Desde el Partido Liberal, su jefe de Bancada, Luis Malla, también remarcó que la votación no será constatación de diferencias políticas en el hemiciclo sino “una cuestión de humanidad, de justicia y de respeto por las víctimas”.

“Hago un llamado a mis colegas a salir de sus trincheras políticas y votar en conciencia. Aquí no estamos llamados a proteger a un ministro ni a un gobierno, estamos llamados a proteger a las víctimas. Chile merece saber de qué lado estamos cuando se trata de defender a nuestros niños y niñas“.

Por su parte Jorge Díaz, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), reiteró el compromiso de sus diputados a aprobar el libelo, lo que calificó como “un tema de principios” para su tienda.

“El ministro que rebajó las condenas y conscientemente terminó liberando a violadores y abusadores de niños y niñas debe asumir su responsabilidad, ya que cometió infracciones legales y constitucionales”, sentenció.