Los primeros años de vida son una etapa decisiva para el desarrollo de niños y niñas. La evidencia destaca la importancia de fortalecer durante ese periodo habilidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales, así como de involucrar a las familias y cuidadores en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, invertir oportunamente también supone desafíos para las políticas públicas: desde la fragmentación de los recursos hasta la necesidad de evaluar si los programas implementados responden a las necesidades de la población y consiguen los resultados esperados.

Una ventana de oportunidad para el desarrollo

Entre los cero y cinco años se presenta una etapa especialmente relevante para adquirir aprendizajes y habilidades que servirán de base para las siguientes etapas de la vida. Así lo explica en entrevista con El Mostrador, Constanza Ruiz, socióloga, magíster en Políticas Públicas y jefa del Área de Desarrollo y Estudios de Fundación San Carlos de Maipo.

“La evidencia es bien contundente en hablarnos de que precisamente entre los cero y los cinco años de vida hay una tremenda ventana de oportunidad, el cerebro está mucho más dispuesto en el fondo a la flexibilidad cognitiva y a poder incorporar aprendizajes y habilidades nuevas en niños y niñas”, señala.

La especialista plantea que las intervenciones orientadas al desarrollo infantil no deben concentrarse exclusivamente en el trabajo directo con los niños, sino que también deben considerar a quienes forman parte de su entorno cotidiano.

En ese sentido, menciona el fortalecimiento de habilidades de lenguaje, alfabetización inicial, competencias socioemocionales y matemáticas básicas, junto con el trabajo con cuidadores y familias. Estos elementos, sostiene, deben considerarse al momento de diseñar e implementar programas sociales.

Los desafíos de la inversión pública en infancia

Pese a la relevancia de esta etapa, uno de los obstáculos para priorizar la inversión temprana es que sus principales beneficios pueden observarse varios años después. Esto exige realizar mediciones de largo plazo, mientras las autoridades deben responder a necesidades sociales que requieren atención inmediata y administrar recursos limitados.

“Los beneficios que uno ve tangiblemente de una inversión temprana en infancia se ven mucho tiempo después. Es decir, implica hacer mediciones de largo plazo”, explica Ruiz.

A esto se suma la fragmentación de los recursos públicos destinados a niños, niñas y adolescentes. Durante la entrevista, la socióloga señala que, al revisar el presupuesto presentado para 2027, se identifican entre 14 y 15 ministerios involucrados y alrededor de 197 asignaciones relacionadas con infancia y adolescencia.

Esta distribución, advierte, dificulta observar de manera integral las trayectorias de desarrollo y las necesidades de cada etapa. Por eso, considera importante contar con información que permita identificar no solo cuánto se invierte y en qué áreas, sino también si esos recursos se destinan a los lugares donde existen mayores necesidades y brechas.

En esa línea, destaca la importancia de mantener ejercicios de seguimiento de la inversión pública, como el informe que desarrolla la Subsecretaría de la Niñez junto a la Dirección de Presupuestos (DIPRES), con apoyo técnico de UNICEF.

Evaluar cómo funcionan los programas en Chile

Otro de los desafíos es determinar si las intervenciones que han mostrado resultados positivos en otros países consiguen los mismos efectos cuando se implementan en Chile.

Ruiz explica que los estudios sobre desarrollo infantil identifican la calidad de la implementación como un factor clave para alcanzar los resultados esperados. No basta con trasladar un programa de un contexto a otro: es necesario considerar las diferencias culturales, institucionales y sociales, además de evaluar los ajustes que se realizan durante su ejecución.

“No da lo mismo en el fondo como se implementan”, sostiene.

Entre los cambios que pueden influir en los resultados menciona las modificaciones a los criterios de elegibilidad de la población objetivo o a componentes específicos de una intervención. Aunque algunos ajustes puedan parecer menores, advierte que pueden tener efectos significativos en su efectividad.

Por ello, plantea que la evaluación debe considerar distintas etapas: el diseño del programa, su articulación, la forma en que se implementa y los resultados que finalmente obtiene. De esta manera, es posible identificar dónde se producen dificultades y qué aspectos requieren mejoras.

“¿Es importante generar evidencia de resultados de los programas? Sí, por supuesto, pero no es lo único que importa”, afirma.

Evaluación y mejora continua de los programas sociales

Durante la entrevista, Ruiz también explica el trabajo de dos iniciativas de Fundación San Carlos de Maipo: Mi Brújula y Mi Mapa, que tienen objetivos complementarios en materia de evaluación y fortalecimiento de programas sociales.

Mi Brújula surgió en 2018 y funciona como un instrumento y banco de programas que reúne información sobre su diseño, implementación y resultados. Su propósito es poner antecedentes a disposición de quienes toman decisiones, incluyendo intervenciones desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil y no únicamente aquellas pertenecientes a la oferta pública.

Mi Mapa, en tanto, contempla asesorías para programas sociales, orientadas a fortalecer aquellos aspectos que las evaluaciones identifican como susceptibles de mejora.

Para Ruiz, este proceso debe entenderse como una oportunidad de aprendizaje y no como una instancia punitiva. La evaluación permite revisar cómo se están desarrollando las intervenciones, reconocer dificultades y generar cambios para mejorar su funcionamiento.

El desafío de las políticas públicas, concluye su planteamiento, es conectar la evidencia sobre las necesidades de niños y niñas con decisiones de inversión, programas pertinentes y evaluaciones que permitan conocer sus efectos. En particular, durante la primera infancia, contar con información sobre qué funciona, para quiénes y bajo qué condiciones resulta fundamental para orientar los recursos y favorecer mejores trayectorias de desarrollo.