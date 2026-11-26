En viviendas de Puerto Williams y Puerto Toro, las cañerías y los medidores de agua protegidos con un prototipo de la Universidad de Magallanes (UMAG) resistieron las heladas de julio y agosto. Las mediciones a distancia y las encuestas a las familias confirmaron que el agua siguió corriendo en esas casas incluso con temperaturas bajo cero.

El dispositivo combina aislación y calefacción automática para proteger tuberías y medidores en espacios reducidos. La Facultad de Ingeniería de la UMAG lo desarrolló por encargo de la Municipalidad de Cabo de Hornos, con financiamiento del concurso Desafíos Públicos 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Tras una primera etapa en laboratorio, el equipo que dirige la académica Daniela Navarro Pérez puso a prueba el sistema en viviendas de ambas localidades y en el Instituto de la Patagonia, en Punta Arenas. Los resultados de esta segunda fase se presentaron a vecinos y autoridades en Puerto Williams.

El concurso exige que el dispositivo dure al menos cinco años a la intemperie. Navarro estima que su vida útil podría ser mayor. “Nos están pidiendo una durabilidad de cinco años, pero el prototipo puede llegar fácilmente a 10 o 15 años. Por supuesto, con un buen mantenimiento”, explicó.

Con el acuerdo de las familias, dos unidades seguirán funcionando durante un año para que el equipo pueda monitorear su desempeño a distancia. Los investigadores capacitaron a los vecinos y a profesionales municipales en el uso del sistema.

El paso a la tercera fase depende de que ANID apruebe la propuesta de continuidad del equipo. Si consiguen ese financiamiento, el objetivo es crear una empresa de base tecnológica que desarrolle una versión comercial del dispositivo, con miras a su uso en otras zonas de Magallanes, en Aysén y en localidades cordilleranas del país. La UMAG inició el trámite para registrar la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

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