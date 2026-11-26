Hasta hace poco más de una década, pocos agricultores conocían la Drosophila suzukii, una pequeña mosca originaria de Asia oriental que hoy se encuentra entre las plagas invasoras de mayor importancia para la producción frutícola mundial. Su capacidad para depositar huevos en los frutos en proceso de maduración de más de doscientas especies vegetales la convierte en una amenaza para numerosos huertos, especialmente aquellos dedicados a la producción de cerezas, frambuesas, moras, arándanos y frutillas.

Comprender cómo esta especie logró expandirse por distintos continentes y establecerse en nuevas regiones es uno de los desafíos de la investigación fitosanitaria. Con ese propósito, científicos de Francia, Argentina y Chile desarrollaron un estudio internacional que utilizó herramientas de análisis genético para investigar las poblaciones de la mosca de alas manchadas presentes en Sudamérica.

La investigación reunió a especialistas de instituciones de Francia (INRAE y Universidad de Montpellier), Argentina (Universidad de Buenos Aires) y Chile (universidades de Chile, de O’Higgins y de Talca, e INIA). El equipo comparó muestras de ADN de moscas recolectadas en diferentes localidades de Chile y Argentina con secuencias genéticas disponibles en bases de datos internacionales de acceso público. Este procedimiento permitió identificar diferencias y semejanzas entre las poblaciones, considerando su distribución geográfica y sus características genéticas.

La historia de Drosophila suzukii refleja la velocidad con que una especie invasora puede convertirse en un problema para la agricultura. Durante milenios permaneció confinada principalmente al norte de China, Corea y Japón. Sin embargo, a comienzos de la década de 1980 fue detectada en Hawái y, posteriormente, entre 2008 y 2009, apareció casi simultáneamente en la costa occidental de Estados Unidos y el sur de Europa.

Su llegada provocó importantes pérdidas productivas. En distintas zonas, los agricultores observaron cómo la fruta se deterioraba y se desintegraba directamente en los árboles, incluso antes de la cosecha. La identificación de la especie como responsable de estos daños requirió la colaboración de universidades y centros de investigación de distintos países.

Actualmente, la mosca está presente en América del Norte, Centroamérica, Europa, Asia, el norte de África y Sudamérica. En esta última región se ha detectado en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, donde fue registrada por primera vez en 2017.

Pese a su amplia distribución, las rutas que ha utilizado para colonizar nuevos territorios todavía no se han esclarecido por completo. Los primeros registros de detección no representan necesariamente la verdadera trayectoria de expansión de la plaga, ya que muchos países no contaban con sistemas específicos de vigilancia y monitoreo de este insecto.

Luis Devotto, investigador y entomólogo de INIA Quilamapu, además de coautor del estudio, destacó el valor de la colaboración científica internacional para resolver problemas complejos que afectan a varios países.

El especialista enfatizó que este conocimiento podría ayudar a prevenir la aparición de resistencia a los insecticidas en Drosophila suzukii y contribuir a mejorar el diseño de los sistemas de vigilancia y monitoreo de plagas.

Los resultados del trabajo “Tracing the genetic footprint and invasion pathway of Drosophila suzukii in Chile: from Asia to the Andes and beyond” fueron publicados en la revista científica Biological Invasions, de la editorial Springer Nature, y pueden consultarse en este enlace.

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