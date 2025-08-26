Últimos días para postular al Premio Emprende de BancoEstado 2025: más de $100 millones en premios

Se acerca el cierre de postulaciones para el Premio Emprende de BancoEstado 2025, uno de los certámenes más importantes de apoyo al emprendimiento en Chile. El próximo 31 de agosto culmina el proceso de inscripción a la 21° versión de este premio, que este año se enmarca en la celebración de los 170 años de BancoEstado.

El premio busca reconocer la creatividad, el esfuerzo y la innovación de micro, pequeñas y medianas empresas del país, destacando su aporte al desarrollo económico y social. A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, este concurso ha visibilizado y acompañado a cientos de emprendedores que hoy son parte activa del ecosistema productivo nacional.

Más de $100 millones en premios

En esta versión, el Premio Emprende entregará más de $100 millones en reconocimientos distribuidos en diferentes categorías:

Premios Nacionales: $8.000.000 para una mujer y $8.000.000 para un hombre en la categoría Microempresas, además de otros dos premios de igual monto para pymes, diferenciados también por género.

$8.000.000 para una mujer y $8.000.000 para un hombre en la categoría Microempresas, además de otros dos premios de igual monto para pymes, diferenciados también por género. Premios Regionales: Premios Regionales: $1.500.000 cada uno, para 23 mujeres y para 23 hombres de distintas regiones del país.

$1.500.000 cada uno, para 23 mujeres y para 23 hombres de distintas regiones del país. Premio StartUp – STEM: $4.000.000 para un emprendimiento innovador con base científico-tecnológica.

$4.000.000 para un emprendimiento innovador con base científico-tecnológica. Premio Impacto Verde: $4.000.000 para un proyecto con enfoque sustentable.

Más allá del incentivo económico, los finalistas recibirán formación especializada, visibilidad mediática y acceso a redes empresariales, con el fin de potenciar su crecimiento y consolidación en el mercado.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está abierta para personas naturales con giro comercial y personas jurídicas, tanto clientes como no clientes de BancoEstado, siempre que registren ventas anuales menores a UF 100.000.

Este requisito busca garantizar que el certamen se enfoque en emprendimientos que realmente pertenecen al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 98% del tejido empresarial en Chile.

El Premio Emprende no solo entrega recursos, sino que también cumple un rol de visibilización y apoyo estratégico para proyectos que generan valor social, económico y ambiental.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto a través de la página oficial de BancoEstado.