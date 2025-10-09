Cómo son los cerebros de los “superancianos” y cuán posible es que lleguemos a tener uno

Para Rehbock, a quien le gusta armar rompecabezas y pasar tiempo con su familia, es importante compartir la historia de cómo logró escapar de Alemania durante el nazismo.

Desde sus inicios, en el programa han participado 290 superancianos y se han hecho las autopsias de 77 de sus cerebros para tratar de comprender lo que los hace resistentes al deterioro cognitivo.

En su reportaje, Wilson dice que no existe un superanciano “típico”: no es que sea “un grupo monolítico de corredores, abstemios o feligreses”.

En su artículo, los investigadores nos hablan de un grupo con estilos de vida muy distintos.

“Algunos superancianos parecían seguir todas las recomendaciones imaginables para llevar una vida saludable. Otros no comían bien, disfrutaban de fumar y beber, evitaban el ejercicio, sufrían situaciones estresantes y no dormían bien”.

Tampoco parecían ser más saludables, en términos médicos, que otras personas de su misma edad. Y es que los científicos también tomaron en cuenta regímenes de medicamentos.

“En el programa, no excluimos a personas con limitaciones físicas o motoras porque eso no necesariamente tiene relación con sus procesos cognitivos y con cuán buena es su memoria. No es que tengas que entrar a nuestro edificio sin un bastón”, indica Mather.

No hay una fórmula

El deseo de llegar a la vejez con una memoria excelente es una aspiración de muchas personas, pero lo cierto es que los científicos aún tienen que dilucidar “lo que promueve el envejecimiento cognitivo excepcional”, señala la experta.

“Mucha gente se pregunta: ‘¿qué puedo hacer para tener ese resultado?’. Definitivamente, con nuestra comprensión general de la salud del cerebro, no estamos en un punto en el que podamos ser prescriptivos sobre lo que se supone que se debe hacer para garantizar un buen resultado”, señala Mather.

“Hay cosas que se pueden hacer que probablemente se correlacionarán con una mejor salud física, cardíaca, lo que también mejorará la salud del cerebro en general. Hay cosas que recomendamos y que creemos que son importantes en términos de actividad mental”, explica.

“Pero si no eres alguien que ha hecho cada una de esas cosas al pie de la letra, no significa que no puedas llegar a tener ese buen resultado”.

“Y eso es lo que creo que es un poco tranquilizador y hasta liberador para las personas que aún van a tomar decisiones sobre lo que es importante y significativo en sus vidas”.

Se trata de que las personas incorporen las recomendaciones para llevar una vida saludable de una manera que tenga sentido para ellas.

“Hay gente que le encanta ir al gimnasio, pero a otras no les gusta y quizás prefieran salir a caminar con un amigo, ir a una clase de baile social o limpiar la casa. Es realmente personal”, dice Mather.

“Lo cierto es que no hay una fórmula simple. Quién sabe, tal vez algún día la tengamos, pero creo que estamos muy lejos”.

“Hay tantas cosas que aún no entendemos”.

Gefen advierte que alcanzar un envejecimiento excelente “no es tan simple como comer arándanos” o “socializar”: “Siempre habrá una interacción entre la biología, la genética y otros factores que contribuyen a la resiliencia”.

A Mather le preocupa que algunas veces la gente pueda sentir que si desarrolla una enfermedad es de alguna manera su culpa: “Me alejo de eso porque creamos esta sensación de responsabilidad personal por cosas que son problemas mucho más sistemáticos y complejos”.

¿Cuán posible es que lleguemos a tener un cerebro como el de los superancianos?

“Como demostramos, no hay un cerebro superanciano”, responde la doctora Weintraub cuando le hago esa pregunta. “Lo que es estupendo es su memoria y perspectiva de la vida”.

“Hemos mostrado que en algunos, el cerebro, en la autopsia post mortem, puede estar lo más libre posible del daño relacionado con la edad y, en otros, puede tener las proteínas anormales de la enfermedad de Alzheimer que, en la mayoría de las personas, causa la pérdida de neuronas sanas, el deterioro cognitivo y la demencia”.

“Por alguna razón, los superancianos no fabrican esas (placas y ovillos de) proteínas al mismo ritmo que la mayoría de los adultos mayores o las fabrican pero de alguna manera son inmunes a sus efectos sobre las células cerebrales sanas”.

Como Mather, Weintraub considera que el mensaje clave es tratar de reducir los riesgos para la salud.

“No te convertirás repentinamente en un superanciano si comes bien, duermes bien, tratas tu depresión, dejas de beber, etcétera”, indicó en el programa de la BBC.

“Pero sabemos que cada una de esas cosas reduce el riesgo de deterioro cognitivo a medida que se envejece”.