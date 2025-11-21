Lujo Motel: la nueva apuesta que redefine privacidad y confort en la industria de los moteles

Los moteles en nuestro país son una de las industrias más relevantes y extendidas, especialmente en grandes ciudades como Santiago y Valparaíso. Esto instala a la industria como una demanda altamente consolidada y en constante crecimiento.

En Chile existe una amplia variedad de moteles, que van desde alternativas económicas hasta espacios temáticos o “de fantasía”, capaces de atraer a públicos muy distintos. Más allá de las escapadas románticas, su uso también evidencia dinámicas culturales y de pareja, además de responder a una necesidad persistente de intimidad y privacidad en la vida urbana.

Bajo este contexto, un motel en Santiago construido desde cero, esta cambiando el panorama de lo que es visitar lugares como estos. Y es que Lujo Motel, inaugurado en marzo de este año, es un motel ubicado en la ciudad de Santiago, más específicamente en el anillo de Américo Vespucio, comuna de Quilicura, que pone su foco en la modernidad, privacidad, comodidad y entregar como su nombre lo dice una experiencia de “Lujo” para las parejas del gran Santiago.

La propuesta del lugar combina un diseño contemporáneo, materiales de alto estándar como mármol y maderas nativas, todo integrado en cada una de las suites. Desde que las parejas entran a las habitaciones podrán contar con una alta comodidad y privacidad ya que en ningún momento tienen contacto con el personal que trabaja en el lugar.

Algunas de las categorías -que se dividen entre Suite, Super Suite, Vip Jacuzzi, Presidencial Jacuzzi- estas últimas dos categorías incluyen jacuzzi y el servicio de batas, que aquí estás llaman la atención ya que son de mas de 1.500 gramos de algodón. Los valores de este motel parten desde $39.000 por 3 horas, según categoría y franja horaria.

Confort, diseño y una experiencia pensada para la total discreción

Con algunas opciones de suites con o sin jacuzzi, tinas de hidromasaje de último tecnología para hasta tres personas, televisores de hasta 75 pulgadas, climatización y sillones del amor, Lujo Motel apunta a que los clientes tengan una experiencia, como su nombre lo dice de “Lujo” centrada en el confort y el discreción. Este motel con jacuzzi se distingue por su ambientación contemporánea, un servicio a la habitación diseñado para minimizar cualquier interrupción y estacionamientos privados con acceso directo a la puerta de la habitación, que permite una llegada reservada y un check-in completamente discreto.

Claudio Ríos, gerente de Operaciones, explica que la propuesta de Lujo Motel busca convertirse en la mejor experiencia de alojamiento romántico de la Región Metropolitana y del país. “La presentación de la habitación debe ser excepcional; la pareja siempre tiene que llegar a un lugar bien asistido. Contamos con todo para ser el mejor destino de Santiago para este tipo de experiencias”, explica.

Uno de los pilares más importantes es la higiene. En Lujo Motel, la limpieza es una prioridad absoluta: los baños se mantienen en impecables condiciones y equipados con artículos de aseo esenciales como jabón, champú y toallas. Cada habitación es completamente higienizada apenas los huéspedes se retiran, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Es común ver a los camareros trabajando con un kit de aseo profesional, que incluye linternas y aspiradoras manuales, para asegurar que no quede ni un solo detalle fuera de lugar. Además, Ríos destaca el servicio premium de batas disponibles en las habitaciones con jacuzzi: batas de más de 1.500 gramos de algodón, tan suaves que es como ponerse una nube de algodón llena de confort y calidez sobre la piel.

Servicios de alto estándar y una ambientación diseñada para una experiencia única

Lujo Motel se distingue por ofrecer estacionamiento privado a la puerta de cada habitación, garantizando comodidad y discreción, además de un servicio de alimentación de primer nivel con una carta que incluye snacks, bebidas, cócteles y platos preparados como machas y ostiones a la parmesana, además de opciones de carnes y sándwiches. En el lado dulce, destacan los croissants recién horneados y el café de grano, que se ofrece de cortesía al momento de la llegada de cada pasajero como un gesto de bienvenida que realza la experiencia.

Rios además explica que un factor fundamental es la comodidad es por eso que el motel cuenta con aire acondicionado, calefacción, baños completamente equipados y mobiliario diseñado para mejor la experiencia de los clientes dentro de las habitaciones.

Asimismo, la flexibilidad horaria es algo que los clientes también valoran. En Lujo Motel, se puede reservar o llegar al instante a las instalaciones. Así, un sello que destaca por sobre los demás lugares es la ambientación de las suites: los espacios están cuidadosamente diseñados con diversos materiales, colores y luces.

En resumen, Lujo Motel no solo ofrece un servicio integral, sino que prioriza una experiencia verdaderamente única, fluida, privada y llena de lujo, capaz de superar las expectativas de cualquier visitante. Esta combinación de calidad, confort y atención al detalle convierte al establecimiento en un lugar altamente valorado, recomendado y elegido por quienes buscan regresar a uno de los destinos favoritos de Santiago.

El motel está ubicado en Autopista Vespucio Norte 1374, en la comuna de Quilicura, Santiago. Las reservas y consultas se pueden realizar al teléfono +56 9 4665 1552 (llamadas) o vía WhatsApp al +56 9 4464 9886. Más información y detalles de sus servicios están disponibles en su sitio web: MOTEL.

Ver sus instalaciones en vídeo: