Ministerio de la Mujer enfrenta crisis interna por amenazas de despidos y tensión entre autoridades

El Ministerio de la Mujer estaría atravesando una fuerte crisis interna a menos de cien días de gobierno.

Según informa The Clinic, la ministra Judith Marín instaló esta semana un clima de máxima incertidumbre tras advertir a funcionarios que se encuentra en marcha una evaluación interna y que, a su regreso de Washington, podrían concretarse despidos.

De acuerdo al citado medio, en la cartera describen un ambiente deteriorado, marcado por temor laboral, renuncias, acusaciones de malos tratos y una creciente fractura política entre el equipo de la ministra —militante del Partido Social Cristiano— y la subsecretaria Daniela Castro, ligada a Renovación Nacional.

Funcionarios y personeros oficialistas aseguran que la relación entre ambas autoridades es deficiente y que existen problemas de coordinación permanentes entre ministerio y subsecretaría.

En paralelo, dentro de La Moneda y del propio ministerio circulan versiones sobre comentarios de Marín contra Chile Vamos, aludiendo al bloque como la “derechita cobarde”, en medio de un vínculo que quedó resentido tras el polémico despido de la exdirectora de SernamEG, Priscilla Carrasco, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

La crisis también habría abierto cuestionamientos por contrataciones en el entorno de la ministra. Funcionarios apuntan a un núcleo de asesores cercanos al PSC con escasa experiencia en gestión pública y mencionan casos como el del exasesor Álvaro Vallejos, desvinculado tras no acreditar formalmente su título profesional, además de las designaciones de Tatiana de León, Michel Cartes y Allison Ossandón Manrique. A esto se sumó la controversia por la llegada de Jessica Flores a Prodemu, luego de que se conocieran antiguas publicaciones contra el expresidente Gabriel Boric.

Desde el ministerio niegan denuncias formales y sostienen que el foco sigue puesto en impulsar la agenda de Sala Cuna y mostrar resultados antes de los cien días de gobierno.