Vejez e Inteligencia Artificial: una alianza pendiente para una sociedad que envejece

Chile envejece rápidamente y, en paralelo, enfrenta una revolución tecnológica sin precedentes. Esta coincidencia plantea una pregunta incómoda: ¿la Inteligencia Artificial (IA) será una herramienta para dignificar la vejez o un nuevo factor de desigualdad? De nuestra respuesta depende qué tipo de sociedad seremos.

La IA promete apoyo en salud, monitoreo temprano de enfermedades y sistemas capaces de detectar caídas, desorientación o deterioro cognitivo. Estas tecnologías pueden extender la autonomía y reducir la carga emocional y económica del cuidado. Pero su potencial no basta: si el acceso queda limitado a quienes pueden pagarlo o comprenderlo, la brecha digital se convertirá en una brecha ética, donde la dignidad dependa del nivel socioeconómico o de la alfabetización tecnológica previa.

A ello se suma un riesgo silencioso: la infantilización tecnológica. Muchos diseños asumen que las personas mayores no comprenden, no deciden o no pueden participar en sus propios procesos de cuidado. Se habla de autonomía, pero se construyen sistemas que deciden por ellas. La vejez no es una pérdida de valor; es memoria histórica, experiencia acumulada y capacidad reflexiva. La IA debe reconocer este capital humano y situarlo al centro.

El desafío también es político. Los datos recolectados por sistemas de IA son sensibles, y su uso indiscriminado puede derivar en vigilancia, discriminación o decisiones automatizadas que afecten beneficios sociales o diagnósticos médicos. Sin marcos regulatorios claros, la tecnología que promete cuidado puede transformarse en un mecanismo de control.

La pregunta clave no es si la IA mejorará la vida de las personas mayores, sino si tendremos la voluntad de diseñar con justicia, accesibilidad y respeto por la autonomía. La tecnología no es neutral: refleja las prioridades de quienes la crean. Integrar a la vejez en esas prioridades es urgente.

Si orientamos la IA como instrumento de equidad, el envejecimiento podrá ser una etapa de mayor independencia y dignidad. Si no, la exclusión digital será una nueva forma de abandono. La decisión es colectiva y debe tomarse ahora.