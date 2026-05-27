Las novedades de editoriales extranjeras que protagonizarán La Furia del Libro de invierno

Encuentro, circulación, intercambio. Estas son algunas de las expectativas más mencionadas por las y los editores independientes que llegarán desde otras latitudes junto a sus libros a la próxima edición de La Furia de invierno, pronta a realizarse en la Estación Mapocho.

De 10:30 a 20:00 hrs. y con entrada liberada entre el jueves 28 y el domingo 31 de mayo, el recinto estará abierto al público, abriendo la diversa oferta editorial local e internacional.

Argentina

Del otro lado de la cordillera vuelve Ampersand. Como indica su editor Diego Erlan, estar en La Furia es “participar de una verdadera fiesta, no solo del libro sino también de los lectores. Una celebración para encontrarse con colegas y libreros, que a lo largo del tiempo se han convertido en amigos; es la oportunidad de seguir tejiendo redes y de fortalecer aún más las comunidades de lectores que edición tras edición supimos conseguir”.

De la misma latitud vuelve Tinta Limón, que este 2026 cumple cinco años de ruta hacia La Furia. “Para nosotros es una fiesta el intercambio con el público chileno, que ya se hacía de nuestros libros antes de la profesionalización de nuestra distribución allá”, que, como agrega el editor Diego Skilar, integrante de esa cooperativa, se potencia en colaboración con LOM, “claves en la divulgación de nuestro catálogo y con quienes seguimos profundizando una poderosa colección de coediciones”.

Editorial Fiordo, señala la editora Julia Ariza, espera “todos los años esta cita con el público chileno, que siempre nos recompensa con comentarios sobre lecturas anteriores y ganas de descubrir qué novedades llevamos. La Furia nunca defraudó nuestras expectativas, y cada año vemos que crece el reconocimiento de la editorial y las ventas”.

Un equipo que desde Argentina es La parte maldita, que en esta oportunidad llegan junto a Maten al mensajero, “con la intención de conocer más y mejor al público lector del otro lado de la cordillera. Esperamos tras esta participación ampliar nuestra presencia en librerías de Chile y seguir tejiendo lazos con editoras y editores del hermano país”.

Se repiten el plato Ediciones Godot, que, como señala Hernán López Winne, cofundador de esta casa editorial y de la Feria de Editores (FED), parte de lo atractivo de La Furia es que “se puede conversar con lectoras, se les puede preguntar cosas, incluso intercambiar ideas, hasta a veces recomendaciones de títulos, y ese intercambio con los lectores es espectacular”.

Goma editora, cuenta María Antonia Rodríguez, posee un catálogo “de poesía y libros de artista es netamente latinoamericano por lo que nos interesan mucho ferias como La Furia para construir presencia regional”.

Con su caracter autogestivo viene Contramar Editora, que desde hace diez años viene construyendo “un catálogo de narrativa con una mirada latinoamericana y federal”. Martín Vallejos cuenta que esta es una segunda venida a Chile luego de participar del Festival Caudal de Valdivia. “Este año reincidimos, y pensamos seguir haciéndolo. Estamos bastante ansiosos por soltar nuestra pequeña bestia a rumiar y olerse con otras en los pasillos de la feria, compartir las miradas cuir, weird, cotidianas y algo perturbadas que habitan nuestro catálogo con colegas y lectorxs rabiosos de letras en otra escena”, señala.

Julio Sabena señala desde Serapis Ediciones que “es un privilegio poder intercambiar y conversar sobre libros con lectores y lectoras de otro país hispanoparlante, tan cercano a Argentina y a la vez tan diferente en muchos aspectos”. En esta segunda ocasión, la casa editora espera “conocer la opinión sobre los libros que llevaron el año pasado y pudieron leer, y profundizar un poco más en los gustos, las preferencias, poder dar a conocer un poco más también el catálogo de la editorial”.

Hwarang Editorial regresa desde Argentina con catálogo dedicado a Asia. “El público de la Furia es intenso. En nuestro caso armamos un montón de vínculos de gente interesada en Corea”, pues “la movida en Chile sobre estudios coreanos y publicaciones asiáticas es cada vez más grande, y ver qué se edita de cada lado de la cordillera es un gran termómetro para ver cómo está la región en el ámbito de la traducción editorial”, indica Nicolás Braessas.

De Argentina y de provincia. Tapir Ediciones viene con la ilusión de “seguir tendiendo puentes entre las tradiciones literarias del Litoral argentino y los nuevos lectores latinoamericanos. Nos interesa especialmente el intercambio con el público chileno porque creemos que existen sensibilidades, recorridos y preocupaciones comunes en torno al libro como objeto cultural y a la recuperación de voces relegadas de los grandes cánones”.

La Flor Azul estará por segunda vez en La Furia. Desde esta editorial independiente de la costa bonaerense, el interés es “que nuestros títulos tengan un alcance regional ya que nuestro proyecto editorial está pensado para incluir temáticas que no se circunscriben a nuestro país, sino que abarcan diferentes regiones de América Latina. (…) Nos parece importante que como editorial independiente contribuyamos a la bibliodiversidad, a la pluralidad de voces y a la difusión de literaturas por fuera de los circuitos consagrados”.

“Además de presentar nuestras novedades intentamos profundizar y enriquecer ese diálogo con lxs lectores locales y lograr que nuestro catálogo y sobre todo, nuestros libros sean apropiados por este exigente público. Es decir, que la identidad de la feria ha ido generando un público específico que sabe lo que busca por lo que el intercambio es siempre virtuoso”, señala Ramiro Mases, director editorial de Rara Avis Editorial, que llega nuevamente desde Argentina.

Por tercera vez llega desde Argentina Omnívora Editora. “Para nosotros, la Feria es un espacio de reencuentro: el momento en que los lectores y lectoras se acercan a decirnos qué les pasó con un libro, a preguntar por las novedades o a conocernos por primera vez. Pero la Furia también nos interpela como editores. Cada edición nos ayuda a pensar nuestro catálogo desde otra perspectiva, (…) especialmente en nuestro catálogo de narrativa e historia latinoamericana y feminismo”, cuenta Lila Hassid.

España

Desde España, Las afueras busca, como señala el editor Francisco Llorca, “la posibilidad de que nuestros libros entren a formar parte de otras conversaciones, fuera de su contexto inmediato”. Por ello, La Furia del Libro “es un espacio privilegiado para que el catálogo circule de otra manera y para escuchar cómo resuena en lectoras y lectores de otros territorios. Vamos con muchas ganas de ese intercambio”.

También desde el otro lado del Atlántico, vuelve Altamarea. Alfonso Zuriaga, su editor y uno de los organizadores de Back to the Book -“un festival de edición independiente que se celebra cada septiembre en Madrid, hermanado con La Furia”- señala que esta participación -que se suma a la FED de Argentina y La Otra Feria de México– se propone “cuidar estos circuitos del libro” y a la vez, “fortalecer el vínculo entre los lectores y las propuestas editoriales más interesantes del panorama literario actual en lengua española”.

Javier Alcázar Colilla, editor y fundador de Lecturia Libros, cuenta que esta sea “una oportunidad para compartir nuestra apuesta por la Lectura Fácil y la accesibilidad cultural: nuestro proyecto editorial busca acercar la literatura a todas las personas con dificultades para comprenderla y, por tanto, para disfrutarla”.

Específicamente desde Barcelona regresa Zahori Libros. Paula Elguezebal señala que, “como editorial infantil independiente de no ficción, agradecemos estos espacios donde la literatura infantil y juvenil adopta el máximo protagonismo y donde podemos llegar a un público más amplio, lejano a nuestra ubicación pero completamente conectados en el mismo objetivo, que la literatura infantil y juvenil no entienda de fronteras, que sume al aprendizaje de nuestros niñas y niñas”.

De la misma ciudad llega Editorial Minúscula. Como indica Valeria Bergalli, “nos gusta visitar campos no tan transitados de la narrativa o el ensayo y nuestras colecciones se rigen por criterios ajenos a la clasificación por géneros literarios. Queremos invitar al público de La Furia a dejarse sorprender y descubrir voces nuevas”.

Perú

Desde Perú regresa por segundo año Speedwagon Editora. “Como editorial peruana, La Furia nos permite conocer la propuesta y oferta editorial de las editoriales chilenas. También, permite que la editorial busque cierto posicionamiento en la región al difundir la literatura peruana de los géneros fantásticos y ciencia ficción”, señalan.

Julio Isla Jiménez, director de Alastor Editores de Perú, vuelve por cuarta vez. En esta nueva edición, con bastantes novedades editoriales respecto a ediciones anteriores, esperamos reencontrarnos con los lectores que ya conocen nuestro sello y conseguir atraer nuevos públicos interesados por la literatura peruana contemporánea y los autores universales que hemos publicado”.

Proveniente de la misma latitud y enfocada en diversos géneros escritos por mujeres y con mirada feminista, llega Hipatia Ediciones. Claudia Prieto, editora, plantea que el catálogo que traen “muestra un panorama más amplio de lo que se está escribiendo y discutiendo en Perú en la actualidad”. Por segundo año en la Estación Mapocho, “la feria es una oportunidad para el encuentro con editoriales de distintas nacionalidades, lo que nos permite compartir ideas y experiencias que mejoran la labor editorial y brindan nuevas perspectivas de la literatura latinoamericana”.

Colombia

Desde Colombia llega Bestiario Editorial, y vienen con “la certeza de que el intercambio cultural no se negocia, se teje. Entendemos la Furia como un ecosistema vital”, relata su cofundadora, Carolina Arango. “No venimos solo a dar a conocer nuestra oferta editorial sino a escuchar. Buscamos conectar con el público chileno con la resignificación del patrimonio cultural ancestral a través de una experiencia lectora interactiva”, agrega.

Novelas

Las afueras llega con dos novelas. La primera es El libro de la desaparición, de Ibtisam Azem, una novela que imagina la desaparición repentina de la población palestina en Israel. A través de distintas historias, el libro explora la memoria, la ausencia y las formas de borrado, en una reflexión incisiva sobre identidad y territorio. La segunda es Algo que nadie hizo del argentino Matías Aldaz, que narra entre fragmentos, los vestigios de un pueblo que, en el abandono, desaparece. Con un especial trabajo con la lengua (que mezcla guaraní, portugués y alemán), el narrador se desplaza entre sus recuerdos, los ecos de un lugar que ya no existe y las voces de quienes ya no están.

Altamarea trae Una canción para la siesta, de Victoria Gandini. El libro es un baile para confrontar el horror, un camino de vuelta en el que la protagonista reconstruye el rompecabezas de sus demonios. Solo cuando el lector cierre el libro, volverá a respirar con alivio: en el proceso le habrá extirpado todo su dolor a Romina, que al fin duerme en paz.

Contramar ediciones viene con la primera novela de la periodista y escritora argentina, Lorena Bermejo, En la piel de Ioshua. La autora explora las diferentes posibilidades del dejar ir (eso que llaman soltar) en una historia de amor y duelo. “Una novela que deja que sus personajes crezcan en la mente del lector y eso es un efecto narcótico impagable. Así es como la vida se expande: gracias a la ficción y a la belleza disidente de novelas como esta”, señala Walter Lezcano en la contratapa.

También traen Las dimensiones de la celda del uruguayo Ramiro Sanchiz; volumen que forma parte de la maquinaria narrativa conocida como Proyecto Stahl, un artefacto literario que el autor viene construyendo desde hace casi 20 años a través de cuentos, novelas y textos de teoría-ficción. Una obra metaficcional, un relato circular que contiene historias dentro de historias donde un escritor devenido en detective literario se embarca en un viaje nebuloso con la intención de develar el misterio alrededor de los crípticos escritos de un elusivo autor uruguayo.

Hwarang Editorial trae la novela Chunhyang: El pabellón de los perfumes de Jin Renshun. El autor le da un giro contemporáneo a La canción de Chunhyang, obra clásica de la literatura coreana. Fiel al espíritu del original, la de Chunhyang es una historia de resistencia contra las normas rígidas de una sociedad que condena a quienes no tienen poder a existencias miserables.

Lecturia libros trae dos adaptaciones de novelas. La primera es El baile, de Irène Némirovsky (adaptación de Blanca Figueroa; ilustraciones de Rosa Álamo), libro que habla sobre las apariencias, sobre la necesidad de sentirse queridos y sobre las consecuencias de una decisión imprevisible. La segunda es Carmilla, de J. Sheridan Le Fanu(adaptación de Rocío Molero; ilustraciones de Marta Ponce). Se trata de una de las primeras novelas de vampiros que se escribieron. Además, es una obra adelantada a su tiempo, al describir sin tapujos el amor entre mujeres, siendo pionera en la historia de la literatura.

Omnívora editora trae dos novelas Los pasos prohibidos, cuarto libro de Rodolfo Omar Serio. En el piso 22 de un edificio del Abasto, nueve chicos fanatizados por un DJ polaco –¿o alien?– construyen su propia y caótica mitología queer-raver mientras intentan abrir un portal interdimensional. Referencias literarias, palabras transgénicas, alusiones al tango, al baile, a “la jodita”, y observaciones en torno a los usos y costumbres de la música electrónica, confluyen en este track multisensorial de Serio.

También, Sí arrastré por este mundo, novela de Martín Lombardo. A través de varios casos policiales, la novela repasa los hechos políticos del siglo XXI: desde la inmigración de principios del siglo XX hasta la crisis de 2001, pasando por el desarrollo de las vanguardias estéticas y políticas. En paralelo, Marcel Duchamp, Henri Calet, Julio Cortázar, Albert Londres o Graham Green viajan entre Europa y el río de la Plata, y en esos viajes, no sólo tejen una obra, escriben sus textos, imaginan un mundo, sino que también participan, sin saberlo, en el destino de una mujer. La novela alude al pasaje de esos hombres.

Editorial Minúscula de España viene con dos novelas: La mujer que escribió Frankenstein de Esther Cross. La autora sigue los pasos de Mary Shelley con la ayuda de distintos, sorprendentes materiales. La acompaña al cementerio donde la escritora, de pequeña, se instalaba a leer; estudia sus cartas, su diario, la observa en sus duelos. Y profundiza en el mundo que se gestaba a su alrededor: la Londres moderna, la ciencia del futuro, mediante la experimentación con cadáveres.

También, La edad ridícula de Maryam Madjidi, donde, en un municipio situado en la banlieue de París, una adolescente de origen iraní se enfrenta a las dudas y complejos derivados de la imposibilidad de parecerse a las modelos de melena sedosa de los anuncios de champú, en el instituto es víctima de acoso escolar y sus padres son exiliados políticos con pocos recursos.

La flor azul de Argentina trae dos novedades: Detalles de la Tierra sin Mal de Pablo Franco. Se trata de una serie de crónicas referidas a la historia de América desde la llegada de Colón hasta nuestros días, poniendo el foco en los pueblos que habitaban el territorio. El autor se detiene en pequeñas historias que muestran características propias del “Nuevo Mundo”. El diario de Colón, los relatos de Cabeza de Vaca y Ulrico Schmidl se mezclan con la biografía de Nimuendajú, la Masacre de Napalpí y el sanador Pancho Sierra.

También, Escribir pájaros en la noche de Guillermo Saccomanno; un cuaderno que empezó a escribir este cuaderno en Villa Gesell alrededor de 2009 y siguió, esporádicamente, hasta el 2022. Páginas lisas, tinta negra. Dos o tres ideas por página. Escribir para salirse del mundo, para cruzar los límites. Y salvarse de lo que haya que salvarse.

Serapis ediciones trae dos novedades: Hay un solo amor, de Santiago Amigorena con la traducción de Manuel Ventureira. Este libro nace en la colección Mi noche en el museo: la editorial francesa Stock invitó a Santiago Amigorena (Argentina, 1962). En esta noche de soledad forzada, mientras intenta -sin éxito- dormir, nuestro protagonista hablará de su amor para conjurar sus miedos. Un diálogo interior a veces oscuro, inquietante y también luminoso, se cuestiona el arte, el rol de la escritura, la naturaleza humana.

También, Las estaciones, de Maurice Pons con la traducción de Ariel Dilon. Un día de otoño, un viajero llega a un valle recóndito donde se suceden dos estaciones –cuarenta meses de lluvia, cuarenta meses de helada– y en el que sólo germinan lentejas. Este extranjero, que aspira a ser escritor, busca su lugar en una comunidad atemporal que irá manifestando su arbitrariedad y su sordidez de manera gradual pero inescapable. Publicada por primera vez en Francia en 1965 y reeditada periódicamente hasta hoy, Las estaciones se convirtió rápidamente en un libro de culto. Maurice Pons un digno sucesor de Kafka.

Los ensayos

La depresión posparto es revisada por Deberías alegrarte de Diana Oliver. El libro, publicado por Altamarea, reconstruye cómo, durante siglos, se han negado, malinterpretado, e incluso castigado —bajo el peso del patriarcado, la medicina y la moral— los problemas psíquicos de las mujeres tras el parto, y cómo la maternidad llegó a convertirse en un espacio de control social.

Una de las novedades de Ampersand es Tratados sobre muerte y naturaleza, de Sir Thomas Browne. Admirada por Emily Dickinson, W. G. Sebald y Jorge Luis Borges, entre otros, la obra de Sir Thomas Browne es una de las más bellas de la prosa inglesa. Su estilo a la vez erudito y transparente plantea ideas inusuales, luminosas y en ocasiones extravagantes, propias de una mente omnívora y bizarra, como escribe Pablo Maurette en el prólogo. Browne conjuga ciencia, dogma y superstición: los elementos ideales para reflexionar sobre la vida, la muerte y la trascendencia.

La misma editorial trae también Index, de Dennis Duncan. Una lista, un mapa, un modo de clasificación, la lectura minuciosa de un texto. ¿Qué es en definitiva un índice? El autor intenta responder esta pregunta con gracia, profundidad y erudición, y a partir de ella construye una historia de este elemento que es, en realidad, un relato sobre el tiempo y el conocimiento.

Los indios de israel. Una lectura de los textos de Gilles Deleuze sobre Palestina, de Jun Fujita Hirose es una coedición Tinta Limón y LOM. Entre 1978 y 1991, Deleuze publicó una serie de textos en los que criticaba el sionismo y apoyaba la resistencia palestina. Fujita Hirose contextualiza estos escritos y los pone en diálogo con Kafka. Al mismo tiempo, los conecta con figuras como Sartre, Fanon, Genet, Said y Senghor, para trazar una genealogía de autores que actualiza y mantiene vigente la pregunta por el devenir revolucionario en nuestro presente.

También desde Tinta Limón viene Vidas rebeldes, experimentos hermosos. Historias íntimas de chicas negras revoltosas, mujeres problemáticas y radicales queer, de Saidiya Hartman: Un libro que ilumina fragmentos de la existencia de mujeres negras que abandonaron el sur de los Estados Unidos en busca de una vida mejor en las ciudades del noreste, entre 1890 y 1930, tras la abolición de la esclavitud. El resultado es un conjunto de historias íntimas y rebeldes.

Fiordo viene con Las palabras y los mitos, un ensayo de Isaac Asimov sobre la relación entre los mitos clásicos y palabras que usamos todos los días.

Misterio y maneras. Prosa ocasional de Flannery O’Connor, traducido por Inés Garland, es una de las novedades de La parte maldita. “Hay dos cualidades que hacen a la ficción. Una es el sentido del misterio y la otra es el sentido de los modales y las maneras”. Bajo esta premisa, la autora explora la intersección entre los detalles de lo cotidiano y el sentido último de la realidad. El libro es una indagación sobre la exigencia ética y estética de la creación: una invitación a reconocer que solo hundiendo las raíces en lo concreto se puede aspirar a lo universal.

Godot viene con Tsundoku. El arte japonés de acumular libros de Taiki Raito Pym. El término japonés tsundoku pone nombre a una costumbre tan extendida como difícil de admitir: la de comprar libros para otro momento… que a veces no llega. Este libro —que habla de libros, sí, pero también de deseo, memoria, identidad y tiempo— propone una mirada sobre el acto de acumular lecturas.

La misma casa editora trae El más allá de los datos de Carl Öhman. En la era digital, la muerte no implica la desaparición. Las redes sociales, las plataformas, las apps, todo lo que hacemos deja una huella. Pero esa huella no se borra. Vivimos en una “condición postmortal” en la que los muertos habitan nuestros dispositivos, y su presencia no es pasiva. Öhman explora de qué manera la acumulación de restos digitales está cambiando nuestra relación con la memoria, la historia y la comunidad.

La editorial feminista Hipatía trae desde el Perú Cabeza de mujer. Literatura, género, memoria y poder, de Yolanda Westphalen Rodríguez. El libro reúne ensayos, artículos, ponencias, prólogos, reseñas y presentaciones de libros, los cuales reflejan la labor crítica literaria de la autora a lo largo de más de veinte años comprometida con la literatura escrita por mujeres. Estos textos trazan una genealogía crítica de las escritoras peruanas desde el siglo XIX hasta el XXI. La autora examina cómo la memoria, el género y el poder configuran los modos de escribir y de leer la literatura nacional.

Rara avis de Argentina viene con Generar parentesco, no población, de Donna J. Haraway y Adele Clarke,compiladoras y la traducción de Guadalupe Alfaro. El libro reúne los aportes de investigadoras norteamericanas, asiáticas e indígenas en torno a la enredada y espinosa cuestión de la carga humana sobre la Tierra.

Gráfica e infantil

La música llega a los libros con La culpa la tuvo Charly García, la novela gráfica de Martín Ameconi publicada por Maten al Mensajero, el sello de historietas de La parte maldita. Con una narrativa coming-of-age que mezcla nostalgia y humor, el libro captura el vértigo de la adolescencia en tiempos inciertos. La primera historieta de Ameconi es un viaje a la adolescencia en una Argentina que tambalea, pero sigue cantando.

Fiordo hace debutar el sello Istmo, dedicado a los libros ilustrados, y que abren con tres cuentos de Sara Gallardo para infancias, ilustrados por Chiara Armellini, Ana Sanfelippo y Nicolás Castelo: Los dos amigos, Las siete puertas y Teo y la TV.

Desde Colombia, Bestiario trae Herbario Muysca, un homenaje ilustrado a la riqueza etnobotánica de los campesinos cundiboyacenses. Este libro está escrito por Manuel Gómez, profesional especialista myuscubun e historia Muysca. Ilustrado por 18 talentos e los colectivos agorartis y mijans. También, Bestiario Kennedy, que mezcla fantasía y realidad, poblado de seres mágicos que habitan humedales, calles y mercados. Con ilustraciones y realidad aumentada, este libro reinventa la localidad como un territorio de mitos urbanos, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. El libro está ilustrado por Karmao y escrito por Carolina Arango.

Zahari Books trae desde España El gran libro de los mundiales de fútbol, de Irina Taranenko, Marta Leshak, Maria Vorobyova y Anna Plotka. El libro descubre la Copa Mundial de Fútbol de una manera única, con más de 400 historias sobre récords, leyendas, secretos de vestuario y momentos que hicieron historia. Un viaje por la historia del fútbol que combina emoción, cultura y momentos inolvidables en cada página. Otra de las novedades de la casa editora es Alexander Von Humboldt; explorador de lo inalcanzable, de Rocío Martínez; un libro con mapas realizados en acuarela que recorren los increíbles viajes por el mundo del famoso explorador alemán.

Speedwagon editora trae Ecofuturismo: Ayllupunk, selección de Dai N. Castillo. Ayllupunk surge de la convicción de que la literatura puede ser semilla, puede ser raíz, puede ser brote. En tiempos donde el colapso ecológico, la fragmentación social y la violencia estructural amenazan con robar la imaginación, este libro devuelve la posibilidad de soñar con otros futuros. Futuros donde la Pachamama y el silicio conviven. Donde los algoritmos se programan en quechua o en aymara. Donde el sol no solo es energía, sino también memoria.

Otro de sus títulos es Brothers by blood, vol 1, de Gabriela Macchi Varela. Cuando la familia de Ernesto es detenida extraoficialmente por conspirar contra el gobierno, Alexander se ve obligado a decidir entre su deber como militar y lo que considera correcto, entrelazando sus vidas para siempre y cambiando el futuro de sus naciones.

Alastor trae La leyenda de San Julián el hospitalario de Gustave Flaubert, edición ilustrada y bilingüe con la traducción de Ricardo Silva-Santisteban. Se trata de un cuento de inspiración medieval que relata el destino cruel y fabuloso de este santo legendario, en el que encontramos la inspiración siempre profunda y el cuidado formal característicos del mejor Flaubert.

Cuento

El género del knock out llega con La parte maldita de Argentina, quienes publicaron El peso inevitable de las palomas que viene de ganar el Premio Nacional de Literatura del Perú. Al leer estos diez relatos de Carlos Yushimito, se hace evidente que nos encontramos ante un escritor que hace del lenguaje más que un vehículo, una materia plástica: Yushimito pinta con palabras. Los relatos confirman la habilidad del autor para explorar lo íntimo y lo marginal, y su capacidad para convertir episodios mínimos en grandes revelaciones humanas.

Hwarang Editorial trae además Un país de borrachos: Narrativa modernista coreana, compilado de varios autores que retraran los últimos años de la ocupación japonesa, cuando Corea vivía una modernidad fracturada con ciudades en expansión, cafés llenos de humo, trenes abarrotados y una sensación persistente de que el futuro podía desvanecerse en cualquier momento.

Entre la censura, la represión política y una transformación social vertiginosa surgió una literatura capaz de moverse entre la ironía, el absurdo y la melancolía.

La poesía

Hipatía trae desde Perú Wañuq de Yana Wayta (seudónimo de Andrea Orduña). En este poemario se explora la memoria de un cuerpo doliente que construye un territorio desde la pérdida y la ausencia. Esa sensación latente por la muerte se experimenta de manera constante con imágenes que evocan malos vientos, demonios andinos, la sangre comunal, la enfermedad del miedo, la puna, las quewiñas que constituyen un origen vital.

Goma editora de Argentina trae una peculiar versión de La ciudad oculta, de Gonzalo Millán. Esta es una reedición del famoso poema La ciudad de Millán, prohibido durante la dictadura de Pinochet y luego fuera de circulación por muchos años. Este libro es una edición experimental, impresa en tinta reactiva a la moneda, un libro que debe descubrirse para poder ser leído, usando una moneda de 10 pesos chilenos. Como homenaje a Millán, como un guiño al silencio.

También traen La ventana de Yannis Ritsos y la traducción de Juan L. Ortíz. Se trata de una edición bilingüe (griego a la izquierda y castellano a la derecha) anotada, comentada y posfaciada por Santiago Sorter. Esta edición se acompaña de una sobrecubierta que es también un pequeño poster impreso en risografía con el poema entero de un lado y un mar de greciedad en el otro.

Tapir ediciones de Argentina trae dos poemarios: Guitarra vieja (1902-1934), de Aníbal Marc, que reúne y rescata la obra dispersa de un poeta entrerriano de fuerte impronta criollista y paisajista, cuya producción permanecía inédita en libro. La edición incluye trabajo de archivo, estudio crítico y una cuidada manufactura artesanal. El segundo es El jardín primigenio, de Alfredo Martínez Howard, que recupera textos tempranos del poeta paranaense, escritos en la década de 1920, fundamentales para pensar las relaciones entre tradición lírica, paisaje y modernidad en el Litoral argentino.

Alastor de Perú trae el libro de poemas Rompehuesos, de Karuraqmi Puririnay, seudónimo de Emilia Chávez Santos. Se trata de una descarnada radiografía poética en tres partes de las rupturas físicas y vitales que se producen con la maternidad, mostrando que el acto de crear vida es mucho más complejo y doloroso de lo que es.

Rara avis viene con Las Gemelas, El Sueño / The Twins, The Dream, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin. A mediados de los 70, conmovida por las historias de Ursula K. Le Guin, Bellessi se animó a enviarle por correo un regalo y una pregunta. El regalo, una cajita con capullos de plátano de perfume intenso. La pregunta, What are you doing to me? Le Guin respondió con otra ofrenda, una pequeña rama del desierto de Oregon. Así comenzó la correspondencia que se sostuvo durante tres décadas y que incluyó tres encuentros. Las Gemelas, El Sueño es el libro que surge de esa amistad.