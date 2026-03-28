El salario solicitado por los chilenos aumentó 0,32% en febrero

Según el último Index del Mercado Laboral de Laborum, durante febrero de 2026 la renta solicitada promedio por los chilenos alcanzó los $1.102.200, lo que representa un aumento de 0,32% respecto al mes anterior. En lo que va del año, el indicador acumula una disminución de 2,01%.

“En febrero el salario promedio pretendido por los talentos fue de $1.102.200, con un aumento de 0,32% respecto a enero. Este leve incremento refleja un ajuste moderado en las expectativas salariales de los postulantes, en un contexto donde el mercado laboral continúa mostrando señales de estabilidad en las pretensiones de renta”, señala Diego Tala, director de Laborum.com en Jobint.

¿Qué ocurre con la expectativa salarial según edad?

En febrero, el segmento de talentos menores a 30 años registró una renta solicitada promedio de $908.218, evidenciando una disminución mensual de 0,25%. Para el segmento entre 30 y 45 años, el salario promedio requerido fue de $1.187.788, lo que representa un aumento de 0,31% respecto a enero. Por su parte, el segmento mayor de 45 años presentó un salario promedio solicitado de $1.425.141, registrando un incremento del 1,46%.

¿En qué áreas se solicitaron los salarios más altos y más bajos?

En febrero las búsquedas de menores de 30 años para los puestos de Dirección tuvieron el requerimiento salarial más elevado, con $2.000.000, mientras que los cargos de Gastronomía presentaron la renta pretendida más baja con $500.000.

Las búsquedas de postulantes entre 30 y 45 años para el puesto de Liderazgo de Proyecto significaron el requerimiento salarial más elevado, con $2.500.000, mientras que Promotoras/es registró la pretensión salarial más baja, con $600.000.

Finalmente, en el segmento de mayores de 45 años, Ingeniería Electromecánica es el puesto donde se requirió el mayor salario pretendido, con $3.150.000. Por su parte, Promotoras/es tuvo la pretensión salarial más baja, con $625.000.

La brecha salarial por género alcanzó el 13,50%

Durante febrero, la brecha de salario requerido por género alcanzó el 13,50% a favor de los varones, ampliándose respecto al mes anterior.

En comparación con enero, las expectativas de renta de los hombres disminuyeron un 0,57%, mientras que las de las mujeres bajaron un 1,28%. De esta forma, la remuneración promedio solicitada por los varones fue de $1.155.760, mientras que la de las mujeres fue de $1.018.334.

¿Cómo se distribuyen las postulaciones por género?

El 51,28% del total de las postulaciones estuvieron concentradas por mujeres, mientras que el 48,72% por hombres.

Al analizar por rango etario, el 55,70% de las postulaciones de personas menores a 30 años corresponden a mujeres. Sin embargo, esta tendencia se revierte en el resto de los segmentos: entre los talentos de 30 a 45 años el 50,36% de los requerimientos son hombres; y en el segmento de mayores a 45 años el 56,55%.

Ventas se posiciona como el rol más buscado y solicitado por los chilenos

Al analizar los puestos de trabajo más buscados por las organizaciones, Ventas lidera la demanda, representando el 15,95% del total de los avisos. Le siguen Comercial, con el 8,46%, y Otros, con el 6,32%.

Respecto a las postulaciones, Ventas también encabeza el ranking con el 19,11% del total de las postulaciones. Le sigue Gastronomía con el 6,71%; y Administración con el 5,74%.