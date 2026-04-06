Precio de medicamentos: estudio evidencia ahorros de hasta 49% en Chile

En medio del alto gasto en salud que enfrentan las familias chilenas, un reciente análisis comparativo evidenció amplias diferencias en los precios de medicamentos, con brechas que alcanzan hasta un 81% en productos de uso frecuente.

El estudio, basado en datos recopilados desde diciembre de 2025, compara precios de medicamentos de alto consumo entre el modelo de farmacia al costo de Marketcare y el mercado tradicional.

Los resultados muestran que una canasta de productos habría costado $78.263.705 en farmacias convencionales, mientras que bajo el modelo al costo alcanzó los $39.745.777. Esto implica una diferencia de $38.517.928, equivalente a un ahorro promedio de 49%.

Diferencias de hasta 81% en productos específicos

El análisis también identifica brechas relevantes en medicamentos puntuales. El Paracetamol 500 mg (16 comprimidos) presenta una diferencia de 81%, pasando de $1.092 a $209 bajo el modelo al costo.

Otros ejemplos incluyen el Escitalopram 10 mg (30 comprimidos), con una reducción de 71%, y la Pregabalina 75 mg (30 comprimidos), con una baja de 64%. En el caso del Losartán 50 mg (30 comprimidos), también se observa una diferencia de 64%.

Las diferencias de precio adquieren mayor relevancia en tratamientos prolongados. Según el análisis, un paciente que adquiere Escitalopram durante un año puede gastar $56.460 en el mercado tradicional, mientras que bajo el modelo al costo el monto baja a $16.428, generando un ahorro de $40.032.

En el caso de la Pregabalina, el ahorro anual supera los $68.000, lo que refleja el impacto acumulado de estas diferencias en el tiempo.

Debate sobre el modelo de precios

“Cuando vemos diferencias de hasta 70% u 80% en medicamentos equivalentes, la pregunta ya no es si el modelo funciona, sino por qué existen esas brechas en el mercado”, señala el CEO de Marketcare, Sebatián Sánchez.

El modelo de farmacia al costo, que opera mediante membresía, busca reducir la intermediación y transparentar los precios en un mercado caracterizado por su concentración.

“Nuestro foco es que las personas paguen el precio más cercano posible al costo real del medicamento. Los números muestran que sí es posible”, agrega.

Acceso y competencia en el centro de la discusión

Las cifras abren un debate más amplio sobre la estructura de precios en el mercado farmacéutico y las condiciones de acceso a medicamentos en Chile.

En un contexto donde muchos tratamientos son permanentes, las diferencias de precio pueden traducirse en un alivio significativo para los presupuestos familiares. Así, el acceso a alternativas más económicas se instala como un tema clave en la discusión sobre salud y equidad.