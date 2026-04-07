Nueva edición de copa estudiantil reunirá a 36 equipo de 18 comunas de la Región Metropolitana

Con una nueva edición que refuerza su compromiso con el deporte formativo y la vida sana, la Copa Enel 2026 dará inicio oficial a sus actividades con una ceremonia y partido de inauguración entre los equipos de Huechuraba y La Florida que se realizará el jueves 9 de abril en la comuna de Huechuraba.

El torneo, considerado uno de los campeonatos de fútbol infantil más importantes del país, reunirá a 36 equipos masculinos y femeninos, que representarán a 18 comunas pertenecientes a la zona de concesión de Enel Distribución, consolidándose como una instancia clave para el desarrollo deportivo y la integración social de niños y niñas.

La jornada inaugural en Huechuraba también contará con la participación de autoridades, entre ellas: el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic; el alcalde de La Florida, Daniel Reyes; el seremi de Energía de la Región Metropolitana, Ignacio Tapia; y la embajadora de Italia en Chile, Valeria Biagiotti.

La competencia se disputará durante el fin de semana del 11 y 12 de abril, contemplando un total de 50 partidos. El sábado se jugará la fase de grupos, conformados por tres equipos cada uno, mientras que el domingo se desarrollarán las etapas de eliminación directa, incluyendo cuartos de final, semifinales y finales en cada categoría.

Como siempre, el ex-seleccionado nacional y embajador histórico de la Copa Enel, Iván Zamorano, será el encargado de animar a los jóvenes competidores y sus familias, acompañando a los participantes en una experiencia que busca fomentar valores como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia.

Igual que en las versiones anteriores y siempre en línea con el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la economía circular, los equipos vestirán uniformes confeccionados con tela 100% proveniente de material PET reciclado. En esta edición se dispondrá de ocho diseños distintos, creados especialmente para la Copa Enel, integrando identidad deportiva e innovación sustentable.

Como reconocimiento al esfuerzo y desempeño deportivo, los equipos ganadores de cada categoría recibirán un incentivo especial: cada jugador y jugadora, junto a su director técnico y asistente técnico, obtendrá una giftcard para utilizar en la tienda 100% Fútbol.

A través de esta iniciativa, Enel contribuye al desarrollo de las comunidades, promoviendo espacios de encuentro y participación que fomentan el deporte, el bienestar y la inclusión social.

La Copa Enel 2026 reafirma el compromiso de la compañía con una transición energética justa e inclusiva, integrando el impulso al deporte formativo con iniciativas que promueven un futuro más limpio, responsable y con oportunidades para las nuevas generaciones.