Fondo Esperanza, la organización de desarrollo social más grande de Chile en microfinanzas solidarias, cerró 2025 con cifras que reflejan su alcance en el impulso al emprendimiento en sectores vulnerables. Su modelo —que combina microcrédito, capacitación, redes de apoyo e inclusión digital— la ha posicionado como un actor clave para miles de personas que sostienen la economía de sus hogares y comunidades.

Al cierre de diciembre, la institución superó los 152 mil emprendedores apoyados, organizados en 7.062 bancos comunales a lo largo del país, desde Arica hasta Coyhaique. De ellos, un 78% corresponde a iniciativas lideradas por mujeres.

El año también estuvo marcado por un fuerte énfasis en la formación: más de 85.600 sesiones de educación presencial se realizaron durante 2025, fortaleciendo habilidades clave para la sostenibilidad y crecimiento de los negocios y consolidando la capacitación como uno de los pilares del modelo.

En términos de impacto, los resultados muestran avances concretos en la estabilidad económica de quienes acceden al sistema. Al primer año del crédito ya se observan mejoras en la estabilización de los negocios, mientras que al segundo año estos avances se profundizan, con un aumento de 68% en las ganancias, un 39% en los ahorros y una disminución de 34% en los niveles de deuda.

“El 2025 fue un año especialmente favorable para nuestra institución, ya que logramos ampliar nuestro acompañamiento a miles de emprendedoras y emprendedores que sostienen la economía de sus hogares y comunidades. Más allá de los resultados financieros, nos enorgullece ver cómo el acceso a financiamiento y acompañamiento les permitió fortalecer sus negocios y avanzar hacia una mayor estabilidad. Ese es el verdadero impacto de las microfinanzas: generar oportunidades reales donde más se necesitan”, afirmó Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza.

Con estos resultados, la institución cumple 23 años de trayectoria, acumulando USD 2.597 millones en financiamiento destinado a emprendimientos en comunidades vulnerables. En ese período, ha apoyado a más de 650 mil microemprendimientos y hoy atiende a más de 140 mil personas a través de la metodología de banca comunal, con una cartera de créditos que supera los USD 80 millones. Fondo Esperanza forma parte de la Fundación Microfinanzas BBVA y la Fundación Hogar de Cristo.