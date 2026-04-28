Exitosa jornada de bienestar reunió a adultos mayores en San Bernardo

El pasado sábado 25 de abril, la comuna de San Bernardo fue escenario de una exitosa jornada de bienestar dirigida a adultos mayores, en una iniciativa impulsada por 4Life Seguros en conjunto con actores locales.

La actividad convocó a una gran cantidad de asistentes, quienes participaron activamente en una serie de experiencias orientadas a fomentar la actividad física, el bienestar emocional y la vida saludable, en un ambiente cercano y participativo.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de sesiones de taichí, baile entretenido, espacios de relajación con apoyo de kinesiólogos —quienes realizaron masajes—, además de puntos de hidratación y entrega de fruta saludable, generando una experiencia integral enfocada en su calidad de vida.

Desde la organización destacaron el impacto positivo de la actividad, tanto en la participación como en la conexión generada entre los asistentes.

“Estamos muy contentos con la convocatoria y la energía que se vivió durante la jornada. Este tipo de espacios permite que las personas se mantengan activas, compartan y fortalezcan su bienestar físico y emocional”, señalaron desde 4Life Seguros.

Con iniciativas como esta, 4Life Seguros reafirma su compromiso de seguir generando espacios que aporten al bienestar integral de las personas mayores y fortalezcan su calidad de vida.