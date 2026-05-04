Mas allá de las buenas prácticas locales

Chile envejece. Pero lo que ocurrió recientemente en el seminario organizado por la Amuch y Flacso Chile no fue solo una constatación demográfica, sino la confirmación de que estamos frente a un punto de inflexión: uno de esos momentos en que los datos dejan de ser cifras y se convierten en decisiones.

El encuentro —centrado en el envejecimiento en Chile y la mejora de la gestión de programas sociales para personas mayores, reunió a alcaldes, equipos municipales, académicos y organizaciones sociales en torno a una pregunta que ya no admite postergación: ¿estamos preparados para una sociedad que envejece? La respuesta, implícita en cada intervención, fue tan honesta como incómoda: No. Pero lo más interesante no fue el diagnóstico, sino el cambio de enfoque que comenzó a emerger, donde el envejecimiento dejó de ser tratado como un tema sectorial para instalarse como lo que realmente es: una transformación estructural que atraviesa la salud, la vivienda, el transporte, la vida comunitaria y, en definitiva, la forma en que organizamos la sociedad.

Uno de los desplazamientos más relevantes que dejó el seminario fue el énfasis en el territorio. El envejecimiento no ocurre en abstracto, ocurre en barrios concretos: con veredas transitables o no, con transporte accesible o inexistente, con redes comunitarias activas o con una soledad silenciosa que se vuelve parte del paisaje. No hay una sola vejez, hay múltiples vejeces, y ese reconocimiento tensiona profundamente la forma en que hemos diseñado las políticas públicas.

Durante años hemos intentado responder con programas relativamente homogéneos a realidades profundamente diversas, con resultados dispares: cobertura sin pertinencia, oferta sin impacto. Lo que empieza a instalarse y aquí hay una mirada de avanzada impulsada por este diálogo entre mundo municipal y academia es que el desafío no es hacer más programas, sino reorganizar el territorio en función del envejecimiento, lo que implica cambiar la escala y la lógica de la intervención pública.

En esa misma línea, otra de las conclusiones que atraviesa la discusión es la necesidad de pasar de una lógica programática a una lógica sistémica. Hoy existen múltiples iniciativas: transferencias monetarias, centros diurnos, programas municipales, apoyos sociales. Pero muchas veces operan de forma fragmentada, sin encontrarse en la vida cotidiana de las personas. El envejecimiento, en cambio, exige integración. Exige entender que la autonomía, la dependencia, la soledad y el cuidado no son problemas aislados, sino dimensiones de una misma experiencia vital. Y eso obliga a articular salud, desarrollo social, comunidad, entorno y redes de apoyo en un sistema coherente. En ese marco, la discusión sobre sistemas locales de cuidados, presente en distintos momentos del seminario, aparece como uno de los caminos más relevantes, pero también más desafiantes, porque obliga a reconocer que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad privada, feminizada e invisibilizada.

En este escenario, el rol de los municipios emerge con una fuerza que ya no puede ser ignorada. No porque tengan todos los recursos, sino porque son el nivel donde la política se vuelve concreta: donde la distancia a un CESFAM, la existencia de una red vecinal o la presencia de un cuidador definen trayectorias de vida. El seminario lo dejó claro: los municipios no son ejecutores secundarios de políticas nacionales, sino actores estratégicos en la gestión del envejecimiento. Pero eso también implica un cambio exigente: pasar de una gestión basada en la oferta a una basada en la necesidad, segmentar mejor a la población, articular actores diversos y, sobre todo, dejar de ver a las personas mayores únicamente como beneficiarias para reconocerlas también como actores del desarrollo local.

Las experiencias municipales presentadas, modelos comunitarios de cuidados, iniciativas de participación, estrategias de inclusión digital, muestran que hay caminos posibles, pero también dejan una advertencia: no hay “bala de plata”. No hay modelo único ni receta exportable sin adaptación. El riesgo de las buenas prácticas es creer que basta con replicarlas. Lo que este seminario propone, en cambio, es algo más complejo e interesante “construir respuestas situadas, capaces de leer las particularidades de cada territorio y de cada comunidad. Esa es, probablemente, la innovación más relevante que hoy se está gestando en el ámbito municipal”.

En el fondo, lo que está en juego va mucho más allá de mejorar programas sociales para personas mayores. La pregunta que se abre es más profunda: ¿qué tipo de sociedad queremos ser cuando todos o casi todos lleguemos a viejos? Porque el envejecimiento no es un problema de otros, es el destino común de una sociedad que ha logrado vivir más, pero que aún no ha decidido del todo cómo quiere vivir esos años. Y ahí radica el verdadero desafío: no solo adaptar políticas, sino repensar el proyecto colectivo. Una sociedad que envejece necesita redefinir sus formas de cooperación, de cuidado y de convivencia, reconociendo que su desarrollo futuro dependerá, en gran medida, de su capacidad para integrar a todas las edades en un mismo horizonte.