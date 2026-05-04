“Las Aristócratas” en Mori Recoleta, una mirada escénica sobre los secretos de la élite chilena

Desde el 8 al 24 de mayo, la sala Mori Recoleta acoge una nueva temporada de “Las Aristócratas”, montaje que sitúa su relato en el Chile de 1931 para seguir la historia de una actriz que, al encarnar a una mujer de la élite decimonónica, se enfrenta a un pasado que resuena inquietantemente con su propia vida.

Con funciones los viernes y sábados a las 20:30 horas y domingos a las 19:00, el montaje propone una inmersión en los pliegues menos visibles de la historia social chilena. La obra sigue a María Beatriz “Tatí” Undurraga, primera actriz del teatro vanguardista, quien es convocada para interpretar a Mercedes Aldunate, una aristócrata de fines del siglo XIX envuelta en un escándalo que remeció a su época tras dar a luz a la hija de quien sería un futuro presidente de la República.

Lo que comienza como un desafío actoral pronto se transforma en una indagación personal. A medida que el proceso avanza, Tatí descubre que su historia y la de Mercedes están unidas por un secreto que tensiona las nociones de destino, identidad y pertenencia. En ese cruce, el teatro aparece no sólo como representación, sino como un dispositivo de revelación que desestabiliza las versiones oficiales del pasado.

Escrita por Felipe Zambrano y codirigida junto a Tamara Figueroa, la puesta en escena articula una lectura crítica sobre los mecanismos de poder que han moldeado la historia de la élite chilena, incorporando una perspectiva contemporánea que dialoga con temas como la maternidad, la libertad y la construcción de memoria.

El montaje cuenta con un elenco integrado por Luz Jiménez, Claudia Pérez, Sigrid Alegría, Tamara Ferreira, Pascale Zelaya y Daniela Gala, quienes sostienen una propuesta que oscila entre la emoción y la ironía.

Tras un exitoso estreno en 2025 y su paso por los Temporales Teatrales de Puerto Montt, la obra continúa su recorrido con esta nueva temporada en Teatro Mori, consolidando una amplia convocatoria tanto en la capital como en otras regiones del país.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar teatromori.com, donde también se encuentran disponibles descuentos para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

LAS ARISTÓCRATAS

Fecha: Del 8 al 24 de mayo

Horario: Viernes y sábado a las 20.30 hrs | Domingo a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dirección: Tamara Figueroa y Felipe Zambrano | Dramaturgia: Felipe Zambrano | Diseño integral: Tamara Figueroa | Compañía: Compañía Fa | Elenco: Luz Jiménez, Claudia Pérez, Sigrid Alegría, Tamara Ferreira, Pascale Zelaya y Daniela Gala | Producción: Almendra Ovalle | Vestuario: Julio San Martín | Compositor: Marcello Martínez | Construcción escenográfica: Taller Secreto.