Colecta nacional de Coaniquem busca financiar la atención de 8 mil niños a lo largo de Chile
La iniciativa solidaria espera recaudar fondos para continuar brindando atención integral a niños, niñas y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices.
Bajo el lema “Porque Somos de Piel, tu ayuda se siente”, la campaña se desarrollará en dos modalidades. La colecta online estará disponible desde el 24 de abril al 9 de mayo, permitiendo a las personas colaborar desde cualquier lugar del país donando a través de Coaniquem.cl
La colecta presencial se realizará entre el miércoles 6 y el sábado 9 de mayo, gracias al compromiso de miles de voluntarios que estarán en calles de todo el país, debidamente identificados con sus respectivas pecheras y credenciales, junto con sus tradicionales alcancías, además de opciones de donación digital y pago mediante dispositivos POS (tarjetas de crédito, débito o prepago).
Durante sus 47 años de historia, Coaniquem ha rehabilitado a más de 150 mil niños, niñas y adolescentes con lesiones por quemaduras y otras cicatrices, provenientes tanto de Chile como del extranjero. Su modelo de atención se basa en tres pilares fundamentales: acoger con amor, gratuidad en el 100% de las prestaciones y una atención de alta calidad.
En este contexto, el presidente de la institución, Jorge Rojas Goldsack, destacó el alcance del trabajo que se realiza: “Nuestra labor no solo se centra en la rehabilitación de niños y jóvenes con quemaduras y otras cicatrices. También desarrollamos investigación, prevención y docencia, con el objetivo de aportar al conocimiento y evitar que estas lesiones sigan ocurriendo”.
Gracias a esta labor, la corporación ha acompañado a miles de pacientes cubriendo el 95% de las 346 comunas del país, a través de sus 4 centros de rehabilitación a lo largo de Chile ubicados en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt.
El presidente de Coaniquem invitó a la comunidad a sumarse a esta campaña solidaria: “La colecta es fundamental para que podamos seguir entregando rehabilitación completamente gratuita a miles de niños, niñas y jóvenes. Cada aporte nos permite continuar cambiando vidas y llegando a quienes más lo necesitan”, señaló Jorge Rojas Goldsack.