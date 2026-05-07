Educación financiera en Chile: lanzan curso gratuito para acortar brecha persistente

En Chile, la educación financiera sigue siendo una deuda pendiente. Aunque 7 de cada 10 personas tienen algún tipo de deuda, una parte importante de la población no maneja conceptos básicos como inflación, riesgo o interés compuesto. A nivel regional, el escenario tampoco es alentador: América Latina presenta uno de los niveles más bajos de alfabetización financiera, y Chile se mantiene bajo el promedio de los países de la OCDE.

Esta brecha no solo impacta en decisiones individuales, sino que también incide en el bienestar económico de los hogares, especialmente en un contexto de mayor incertidumbre y presión sobre los ingresos.

Frente a este escenario, la Asociación de Bancos (ABIF), junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, lanzó una nueva versión del curso gratuito “Educación Financiera para la Ciudadanía”, disponible a través de la plataforma Mi Barrio Financiero.

El programa está dirigido a personas desde los 15 años y se desarrolla en formato online y asincrónico, permitiendo que los participantes avancen a su propio ritmo. Entre sus contenidos incluye herramientas prácticas para la gestión del presupuesto, el ahorro, el uso responsable del crédito y la planificación financiera, incorporando además módulos de tributación personal y ciberseguridad.

“Este curso destaca por ser una iniciativa gratuita, certificada por la Universidad de Chile y disponible en todo el país, lo que permite que más personas puedan acceder a contenidos clave para su vida diaria, como planificación financiera, ahorro e inversiones”, señaló el presidente de la ABIF, José Manuel Mena.

Desde la academia, el director ejecutivo del programa Mi Barrio Financiero, Jaime Ruiz-Tagle, subrayó la relevancia de avanzar en este ámbito: “La educación financiera es una herramienta clave para la vida cotidiana, especialmente en contextos de alta volatilidad económica. Permite que las personas tomen decisiones informadas y mejoren su salud financiera y mental”.

Concurso premiará proyectos con impacto en comunidades

Como parte de la iniciativa, quienes completen el curso podrán participar en el concurso “Aprendo y Decido”, que busca aplicar los conocimientos adquiridos en la vida real.

Los participantes deberán presentar proyectos enfocados en mejorar la economía familiar o en promover la educación financiera en sus comunidades. De ellos, se seleccionarán 30 finalistas y posteriormente 10 ganadores, quienes recibirán un premio de $300.000 cada uno, además de un diploma otorgado por la Universidad de Chile.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre de 2026.