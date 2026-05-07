Al Pan Pan: tramitación de ley miscelánea se pone cuesta arriba

La tramitación de la ley miscelánea del gobierno se puso cuesta arriba. Primero por el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que advirtió 9 riesgos que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Luego, con la disposición del PDG que alertó que “no están las condiciones para avanzar”, según comentó el jefe de bancada de la tienda, Juan Marcelo Valenzuela. Y en otro ámbito, están los comentarios del presidente José Antonio Kast respecto de la investigación en universidades: “A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos estos temas junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

Siguiendo con la actualidad nacional: si bien en un inicio parecía que el Partido de la Gente apoyaría el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno, todo cambió ayer y el futuro de la iniciativa es incierto. “No están las condiciones para avanzar”, dijo el jefe de la bancada de la tienda, Juan Marcelo Valenzuela, apuntando a que el texto que llegó desde el Ejecutivo está lejos de lo comprometido en la mesa de negociación.

El diputado explicó que el conflicto se centra en la devolución del IVA en medicamentos y pañales que plantearon al gobierno.

Sin embargo, les llegó “un bono muy restringido que básicamente no llegaba al segmento que nosotros estamos defendiendo”, detalló el parlamentario. “Nosotros no estamos para prestarnos para este tipo de juegos”, concluyó.

Analizamos este tema junto al diputado por la región de Valparaíso y jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.