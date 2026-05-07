Ministra Steinert explica por qué se adjudicaron operativo en Temucuicui: “Algo tenemos que decir”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, salió a responder las críticas surgidas tras el operativo policial realizado en Temucuicui, luego de que sectores de oposición acusaran al Gobierno de intentar apropiarse políticamente del procedimiento encabezado por la Fiscalía y las policías.

En entrevista con Radio Infinita, la secretaria de Estado defendió que el Ejecutivo haya reaccionado públicamente frente al despliegue realizado en La Araucanía, argumentando que el Ministerio de Seguridad también cumple un rol institucional en este tipo de acciones.

“Yo no pretendo quitarle mérito a las instituciones, pero algo tenemos que decir también como Ministerio de Seguridad, encargado de policías y Carabineros de Chile”, sostuvo.

Steinert recalcó que el operativo corresponde al trabajo del Ministerio Público y de las policías, aunque subrayó que su cartera tiene responsabilidad sobre el fortalecimiento y coordinación de las fuerzas de seguridad.

“Lo que pasa es que nosotros, como Ministerio de Seguridad, tenemos a nuestro alero a Carabineros y PDI. Por lo tanto, claramente hay una mirada también de lo que hace el Ministerio de Seguridad”, explicó.

En esa línea, afirmó que desde el Ejecutivo se busca reforzar el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones involucradas en investigaciones complejas y operativos de alta connotación pública.

“Ya no puede pasar esto de que los fiscales —cuando yo lo era— eran muy celosos con sus investigaciones, igual que Carabineros”, comentó.

La ministra agregó que el objetivo es avanzar hacia una coordinación más amplia entre organismos para mejorar la efectividad de los procedimientos y entregar mayores garantías a la ciudadanía.

“Sí, yo reconozco que este trabajo absolutamente es del Ministerio Público a cargo de un fiscal regional y con toda su institucionalidad, pero hay que reconocer el trabajo de Carabineros de Chile, de Policía de Investigaciones, incluso del Ejército que también estuvo”, señaló.

Las declaraciones de Steinert se producen luego de la controversia generada por una publicación en redes sociales del Ministerio de Seguridad, difundida tras el operativo, cuyo tono fue cuestionado incluso desde el oficialismo.

Sobre ese episodio, la secretaria de Estado reconoció que existió un error en la comunicación institucional. “Es un error a todas luces”, afirmó.

Asimismo, aseguró que ya se iniciaron revisiones internas para determinar cómo se elaboró y publicó el mensaje.

“Estamos adoptando las medidas para ver qué es lo que pasó realmente y, bueno, esperar qué resultados arroja eso, pero ciertamente es un error. El comunicado en sí mismo es un error absoluto”, concluyó.