Chile será sede de congreso internacional que debatirá impacto social del deporte previo al Mundial

En medio de la expectación global por el inicio del Mundial de Fútbol, programado para el próximo 11 de junio, Chile será escenario de un encuentro internacional que buscará poner en discusión el rol transformador del deporte en la sociedad. La Universidad Andrés Bello (UNAB) albergará entre el 4 y el 6 de junio el III Congreso Internacional Regional del Deporte y Psicología del Deporte UNAB-AASP 2026.

La instancia, organizada por el Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB junto a la Fundación Fútbol Más, y patrocinada por la AASP, ISSP y FETECH, reunirá a especialistas, académicos e investigadores nacionales e internacionales para debatir sobre bienestar, inclusión y desarrollo social a través del deporte.

Bajo el lema “Deporte para el desarrollo: Bienestar, Transformación social e Inclusión”, el encuentro busca aprovechar el contexto mundialista para abrir una conversación más amplia sobre el valor del deporte más allá de la competencia y el espectáculo, relevando su aporte en ámbitos como la salud mental, la infancia, la cohesión social y el fortalecimiento de comunidades.

Durante las tres jornadas se realizarán conferencias, mesas redondas, talleres y exposiciones académicas enfocadas en distintas temáticas vinculadas al desarrollo humano, entre ellas el bienestar en el deporte, la inclusión y el impacto de la actividad física en distintos entornos sociales.

La ceremonia inaugural contará con la participación de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero, en una señal del creciente interés por posicionar el deporte como una herramienta relevante dentro de las políticas públicas.

Para Jaime Fillol, director del Instituto del Deporte y Bienestar UNAB, el contexto internacional convierte este encuentro en una oportunidad especialmente significativa: “El inicio del Mundial es una oportunidad inmejorable para relevar el impacto positivo del deporte cuando se practica con sentido de desarrollo. Este congreso busca justamente abrir ese debate y generar redes que permitan avanzar hacia un deporte que transforme personas y comunidades”.

En la misma línea, la Dra. Paula Ortiz, directora académica del Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB y directora del congreso, destacó la importancia de reflexionar sobre el verdadero alcance del deporte en la actualidad. “En estos días donde el fútbol concentra la atención del mundo, es clave reflexionar sobre su verdadero potencial. Este congreso, en su tercera versión, invita a mirar el deporte más allá del rendimiento, como una herramienta poderosa para el bienestar integral, el desarrollo de las personas y la sociedad, así como también la inclusión”.

El congreso contará además con invitados internacionales de alto nivel, entre ellos el Dr. Alessandro Quartiroli, presidente de la International Society of Sport Psychology (ISSP), junto a experiencias vinculadas tanto al alto rendimiento como al impacto social del deporte.

Con ello, esta tercera edición busca consolidarse como un espacio de referencia en América Latina para abordar una mirada más integral del deporte, en un momento donde su influencia trasciende ampliamente lo competitivo.