Senado reduce carrera por Secretaría General y deja fuera retorno de Raúl Guzmán

La cocina interna del Senado volvió a hervir. Esta vez no por una reforma ni por una acusación política, sino por uno de esos cargos que operan lejos de las cámaras, pero que ordenan —o desordenan— el funcionamiento completo de la corporación: la Secretaría General.

Y es que la Comisión de Régimen Interior acordó dejar solo a dos candidatos en carrera: la exministra de la Segpres Macarena Lobos y el prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, ambos independientes y mejor evaluados en la preselección realizada por una consultora externa.

La decisión dejó molestia en sectores que impulsaban el regreso del exsecretario Raúl Guzmán, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y senadores socialistas. Pero al frente seguía Manuel José Ossandón (RN), quien hace meses bloqueó la renovación de Guzmán por cuestionamientos a su gestión administrativa y empujó la apertura de un nuevo concurso.

Las nuevas bases incluyeron exigencias que complicaban el retorno del exsecretario, como acreditar ocho años de experiencia legislativa de alto nivel, pese a que Guzmán estuvo seis años en el cargo. Aun así, presentó antecedentes vinculados a asesorías legislativas durante su paso por el Ministerio Público.

El cargo no es menor. El secretario general administra el Senado y actúa como árbitro jurídico y reglamentario de la corporación, por lo que el nombramiento se transformó en otra pelea de poder interno.

Ahora Lobos y Rojas pasarán a entrevistas con los senadores antes de que se proponga un solo nombre a la sala. Para ser ratificado, el candidato necesitará 33 votos, el quórum más alto del Senado y suficiente para que una minoría pueda bloquear cualquier nominación.