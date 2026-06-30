Cómo usar estufas de forma segura: los errores que aumentan el riesgo de incendios

El invierno trae consigo un mayor uso de sistemas de calefacción en los hogares, pero también un incremento de los accidentes asociados a estos equipos. Especialistas en seguridad eléctrica advierten que muchas de las emergencias pueden prevenirse mediante una correcta elección del calefactor, mantenciones periódicas y hábitos de uso seguros.

El tamaño del calefactor sí importa

Durante los meses de invierno aumentan los incidentes relacionados con sobrecargas eléctricas, cortocircuitos e incendios domiciliarios asociados al uso de calefactores, según reportes de organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y compañías de emergencia.

Frente a este escenario, Bárbara Pérez, académica de Ingeniería Civil Química de la Universidad Autónoma de Chile, explica que uno de los errores más frecuentes ocurre incluso antes de utilizar el equipo.

“Uno de los errores más comunes es elegir un calefactor sin considerar el tamaño del espacio. Un equipo subdimensionado no solo será ineficiente, sino que también elevará el consumo eléctrico, impactando directamente en la cuenta de la luz”, señala.

La especialista indica que la potencia del calefactor debe adecuarse al tamaño de la habitación. Para espacios de entre seis y diez metros cuadrados se recomiendan equipos de entre 400 y 800 watts, mientras que para superficies de hasta 30 metros cuadrados se requieren calefactores de entre 1.500 y 2.000 watts.

Qué revisar antes de comprar un calefactor

Otro aspecto que los expertos consideran fundamental es verificar que el equipo cuente con el Sello SEC, certificación obligatoria para los productos eléctricos comercializados formalmente en Chile.

“El Sello SEC es la principal garantía de que un producto cumple con los estándares de seguridad. Además, hoy incorpora un código QR que permite a los usuarios verificar fácilmente su autenticidad y cumplimiento normativo”, explica Bárbara Pérez.

Asimismo, recomienda optar por calefactores que incorporen termostato regulable, temporizador y sistemas de seguridad como apagado automático en caso de volcamiento y protección frente al sobrecalentamiento.

Los errores que aumentan el riesgo de accidentes

El uso incorrecto de calefactores continúa siendo una de las principales causas de accidentes domésticos durante el invierno.

Entre las prácticas de mayor riesgo, la académica advierte sobre conectar estos equipos a extensiones o adaptadores eléctricos.

“Los calefactores consumen una alta cantidad de energía, por lo que conectarlos a extensiones puede provocar sobrecalentamiento, cortocircuitos e incluso incendios. Siempre deben enchufarse directamente a la toma de corriente”, advierte.

También recomienda evitar instalar los equipos cerca de cortinas, ropa de cama u otros materiales inflamables, no utilizarlos para secar ropa y nunca dejarlos funcionando durante la noche o cuando no haya personas en el hogar.

Mantención y señales de alerta

La especialista señala que los calefactores eléctricos deben recibir una mantención preventiva al menos una vez al año, idealmente antes del inicio del invierno, considerando limpieza del polvo acumulado y revisión del estado de cables y conexiones.

En el caso de calefactores a gas o parafina, enfatiza que cualquier revisión o reparación debe ser realizada únicamente por técnicos autorizados por la SEC.

“Las intervenciones caseras no solo anulan la certificación, sino que pueden generar riesgos graves para el hogar”, enfatiza Bárbara Pérez.

Además, existen señales que obligan a suspender inmediatamente el uso del equipo, entre ellas olor a plástico quemado, cables o enchufes excesivamente calientes, aparición de chispas, ruidos anormales o parpadeo de las luces al encender el calefactor.

Recomendaciones para un uso seguro durante el invierno

Para disminuir el riesgo de incendios o accidentes eléctricos, la especialista recomienda conectar siempre los calefactores directamente al enchufe de pared, revisar periódicamente la instalación eléctrica del hogar, evitar utilizar estos equipos en baños o cocinas sin protección contra la humedad, no dejarlos encendidos sin supervisión y mantenerlos alejados de materiales inflamables.

“El llamado es a informarse y usar estos equipos con responsabilidad. Una correcta elección y un uso seguro pueden marcar la diferencia entre un invierno confortable y una situación de riesgo”, concluye Bárbara Pérez.