Al Pan Pan: Flor Weisse (UDI) y Raúl Leiva (PS) sobre AC contra Nicolás Grau y actualidad política

Hoy se vota en el Senado la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Sin embargo, el avance del libelo está en duda por las divisiones que hay en el oficialismo: la acción, impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos, ha encontrado recelos en miembros de Chile Vamos en el Congreso.

Esto se suma a que hace unos días la jefa de bancada de la UDI en la cámara baja, Flor Weisse, cuestionó al Partido Republicano, a quienes acusó de que les “falta la madurez política de entender lo que es gobernar”, además de “superioridad moral” y “arrogancia” de sus socios de Gobierno tras críticas a Evelyn Matthei.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con Weisse para desmenuzar el futuro de la acusación en el Senado, además del choque entre las que se revelan con las “dos almas” oficialistas.

Continuamos el análisis con el diputado Raúl Leiva (PS), con quien revisamos el presente de la oposición ―que no termina de rearticularse tras el fin de la administración de Gabriel Boric―, además del escenario de seguridad en el país, en particular tras la muerte de un niño de 12 años durante un portonazo en San Bernardo.